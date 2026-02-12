„Není to elegantní“: tento nový estetický trend je kontroverzní

Obočí tvaruje obličej více, než si uvědomujeme. V roce 2026 se pravděpodobně stane populární nová silueta: ploché obočí nebo rovné obočí. Tato velmi definovaná linie se však na sociálních sítích netěší všeobecnému obdivu.
Co je ploché obočí?
Ploché obočí se vyznačuje téměř vodorovnou linií s velmi malým obloukem uprostřed. Na rozdíl od tradičního obočí, které tvoří vyšší bod a otevírá oči, upřednostňuje rovnou linii, která se rozšiřuje směrem ven. Celebrity jako americká modelka Bella Hadid si ho osvojily, aby zdůraznily intenzitu svého pohledu při focení. Americká dívčí skupina Katseye, Manon, Sophia a Daniela pravidelně nosí téměř rovné obočí, které přispívá k jejich vizuální identitě.
Požadovaný efekt? Obličej, který působí prodlouženě a má minimalistický, moderní vzhled. Pro některé lidi ploché obočí dodává moderní, někdy téměř androgynní nádech, který kontrastuje s klasičtějšími styly. Může také vyvážit kulaté rysy nebo zmírnit těžký make-up ostrým vizuálním napětím.
Proč se tato čára dělí?
Navzdory své popularitě není ploché obočí pro každého. Na sociálních sítích ho někteří považují za příliš přísné, téměř drsné nebo méně elegantní než tradiční oblouk. Tato debata dokonale ilustruje subjektivní povahu krásy: co se někomu zdá „cool“, se jinému může zdát „strnulé“. Každá tvář je jedinečná a trend by se nikdy neměl stát diktátem.
Rovné, klenuté, husté nebo tenké obočí: volba je na vás.
Ploché obočí je jen jednou z mnoha možností. Můžete se rozhodnout, zda se budete řídit tímto trendem, nebo prostě zůstat věrní svému přirozenému obočí. Husté, tenké, rovné, klenuté, barevné nebo přirozené: všechny tvary jsou v pořádku. Žádný trend by neměl diktovat váš vzhled. Vaše obočí je součástí vaší identity a můžete si ho volně upravovat, jak se vám líbí. Sofistikovanost nepramení z linie diktované Instagramem nebo časopisy, ale ze sebevědomí, které vyzařujete tím, že nosíte to, ve čem se cítíte dobře.
Stručně řečeno, ploché obočí se zdá být trendy, ale není to pravidlo, které byste měli slepě dodržovat. Klíčem je najít si vlastní rovnováhu a učinit obočí odrazem vaší osobnosti. Trendy se vyvíjejí a vy jste jediní, kdo se může rozhodnout, díky čemu se budete cítit krásně a sebevědomě.