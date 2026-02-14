Vypadávání vlasů: tato běžná „chyba“, kterou dermatologové důrazně nedoporučují

Některé nevědomé návyky, které často opakujeme, mohou podle odborníků na pleť a pokožku hlavy časem vypadávání vlasů zhoršit. Normální vypadávání vlasů je běžné, ale nevhodná péče o vlasy nebo jejich úprava může toto vypadávání zhoršit.
Častá chyba podle dermatologa: příliš těsný doplněk
Podle tohoto dermatologa může nošení určitých těsných doplňků, zejména čepic nebo příliš úzkých účesů během fyzické aktivity, škodit vlasům a jejich ukotvení na pokožce hlavy. Tyto doplňky často zachycují pot, podporují hromadění kožního mazu a nečistot a vytvářejí opakované napětí na vlasové folikuly.
Pokud je toto mechanické napětí nepřetržité, může způsobit to, co specialisté nazývají trakční alopecie – formu vypadávání vlasů způsobenou nadměrným tahem za vlasové folikuly. Dermatologové a asociace pro zdraví vlasů doporučují vyhýbat se pevným účesům a doplňkům, které tahají nebo stlačují pokožku hlavy.
Proč určité návyky zhoršují vypadávání vlasů
Ztráta 50 až 100 vlasů denně je považována za fyziologicky normální, ale nad rámec této doby se vypadávání vlasů může stát problémem.
Kromě pevných účesů mohou vlasy oslabit a dráždit pokožku hlavy i další každodenní návyky – jako je opakované používání horkých stylingových nástrojů, agresivních produktů nebo příliš časté či příliš nepravidelné mytí vlasů. Tyto faktory samy o sobě nezpůsobují těžkou alopecii, ale přispívají k postupnému oslabování vlasového vlákna.
Dobré návyky pro omezení vypadávání vlasů
Dermatologové zdůrazňují důležitost úpravy péče o vlasy pro jejich udržení v zdravém stavu. Mezi tipy doporučené odborníky patří:
- Vyhýbejte se účesům, které příliš silně tahají, jako jsou velmi těsné culíky nebo určité gumičky, které tahají za vlasy, aby se snížila trakce vlasových folikulů.
- Upřednostňujte volnější účesy a měkké doplňky, které nestlačují pokožku hlavy.
- Dbejte na pravidelnou hygienu a používejte šampon vhodný pro váš typ pokožky hlavy, abyste zabránili hromadění kožního mazu nebo podráždění.
Tyto kroky, ačkoli se mohou zdát jednoduché, jsou v každodenním životě často zanedbávány, přesto hrají konkrétní roli v zachování hustoty vlasů.
Kdy se poradit s dermatologem
Vypadávání vlasů, které se zhoršuje, objevuje se skvrnitě nebo přetrvává déle než tři měsíce, vyžaduje lékařskou pomoc. Pouze specialista může určit, zda ztráta vlasů souvisí s telogenní effluvií, androgenetickou alopecií nebo jiným onemocněním pokožky hlavy.
Dermatolog může nabídnout vhodná vyšetření, individuální poradenství a v případě potřeby specifickou léčbu ke zpomalení vypadávání vlasů nebo ke stimulaci jejich opětovného růstu.