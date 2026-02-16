Search here...

Mastné vlasy: tato chyba při šamponování by mohla být příčinou, tvrdí odborník

Mnoho lidí trpí mastnými vlasy krátce po umytí šamponem a často to není otázka hygieny, ale spíše nevhodná péče o vlasy. Velmi častá chyba při mytí může ve skutečnosti podpořit tvorbu kožního mazu a rychle způsobit, že se vlasy opět začnou mastně tvořit.

Proč se mi tak rychle mastijí vlasy?

Mastné vlasy jsou důsledkem nadprodukce kožního mazu pokožkou hlavy, což je jev, který může být ovlivněn přírodními faktory, jako je genetika, hormony nebo dokonce strava. Klíčovým prvkem, který je často přehlížen, je způsob mytí vlasů: příliš agresivní šampony nebo příliš časté mytí mohou narušit přirozenou rovnováhu pokožky hlavy.

Častá chyba při šamponování

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení každodenní mytí vlasů nebo důkladné drhnutí pokožky hlavy problém nevyřeší; může ho dokonce zhoršit. Každé mytí odstraňuje část ochranného hydrolipidového filmu pokožky hlavy, který to kompenzuje produkcí ještě více kožního mazu, čímž vzniká začarovaný kruh, v němž se vlasy masti ještě rychleji.

Podobně používání velmi agresivních šamponů může dodat okamžitý pocit svěžesti, ale z dlouhodobého hlediska narušuje rovnováhu pokožky hlavy a podporuje zvýšenou produkci kožního mazu.

Jak se této chybě vyhnout

Pro trvalý boj s mastnými vlasy odborníci doporučují několik jednoduchých úprav:

  • Prodloužte si mytí: Místo každodenního mytí vlasů se snažte myt vlasy dvakrát až třikrát týdně, aby se pokožka hlavy znovu vyrovnala.
  • Výběr vhodného šamponu: jemný produkt, speciálně vyvinutý pro mastné vlasy, pomáhá čistit vlasy bez vysušování nebo podráždění pokožky hlavy.
  • Šampon nanášejte jemně: jemně masírujte konečky prstů, aniž byste příliš třeli, a zaměřte se spíše na pokožku hlavy než na délky vlasů.
  • Důkladně opláchněte: důkladné opláchnutí vlažnou nebo mírně studenou vodou pomáhá odstranit zbytky produktu, které by mohly vlasy zatěžovat.

Více než šampon

Pocit mastných vlasů mohou omezit i další kroky: vyhýbejte se příliš horké vodě, která stimuluje tvorbu kožního mazu, neaplikujte bohatou péči na kořínky vlasů a někdy mezi mytími používejte suchý šampon, který absorbuje přebytečný maz, aniž byste museli vlasy myt více.

Opravením této základní chyby v mytí vlasů a přijetím jemnějších a cílenějších gest je často možné snížit nadměrnou produkci kožního mazu a prodloužit dobu mytí vlasů, což vede k viditelně méně mastným vlasům a vyváženější pokožce hlavy.

