Tento trend obočí z roku 2000 se vrací

Léa Michel
@elsaroshe/TikTok

Myslela jste si, že jste je nechala na dně kosmetické taštičky spolu s třpytivými lesky na rty? Překvapení: ultratenké obočí z prvního desetiletí 21. století je zpět v centru pozornosti. Trend, který rozděluje názory… a oslovuje novou generaci, která je připravena hrát si s pravidly.

Oživení Y2K řeší problémy s obočím

Po letech, kdy dominovalo husté, přirozené a plné obočí, nastal čas na puntičkářskou preciznost. Od konce roku 2025 a začátku roku 2026 se na TikToku a Instagramu výrazně vrací tenké, výrazně definované oblouky. Množí se tutoriály na „oživení vytrhaného obočí“: pinzeta v ruce, ořezaná tužka, čisté a výrazné linky.

Tento návrat je součástí širší vlny nostalgie. Estetika Y2K opět zaplavuje sociální sítě: džíny s nízkým pasem, lesklé rty a intenzivní kouřové oči. V tomto kontextu se vrací ultratenké obočí, které je odkazem na éru, kdy krása vítala silné kontrasty.

@elsaroshe Mám…? #obočí #tenkéobočí ♬ něco originálního - nesahej na to, je to umění

Styl, který rozděluje názory… a to je dobře

Stejně jako každý výrazný trend, ani ultratenké obočí se netěší univerzální popularitě. Ti, kteří upřednostňují výrazné obočí, ho považují za zastaralé, příliš přísné nebo dokonce riskantní. Jiní zas minimalistické oblouky oči zvětšují a vytvářejí sofistikovaný vzhled. Nakonec vše záleží na vašich preferencích.

Krása není pevně dané pravidlo. Vyvíjí se, experimentuje a hraje si s extrémy. Po letech hojnosti a vzhůru kartáčovaného obočí nabízí chirurgická preciznost alternativu.

Ikony včerejška a dneška

O tomto trendu se nedá mluvit, aniž by se vzpomnělo na Pamelu Anderson, která se na vrcholu prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století chlubila ultratenkým obočím v podobě tužky. Před ní ho intenzivně nosila Angelina Jolie v 90. letech a zdůrazňovala svůj pohled jemnou a dramatickou linií.

Dnes je připravena nová generace. Gabbriette, modelka s punkovým nádechem, ztvárňuje tyto tenké oblouky syrovým, moderním nádechem. Amelia Gray, nová módní múza, je kombinuje se sofistikovaným, kontrastním make-upem. Výsledek: divadelní, téměř filmový vzhled. Toto obočí nezůstane bez povšimnutí a právě v tom spočívá jeho kouzlo.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Gabbriette (@gabbriette)

Odvaž se, aniž bys se zradil

Pokud vás tato myšlenka zaujala, není třeba spěchat k pinzetě a dělat něco nevratného. Efekt můžete vyzkoušet pomocí make-upu: korektor pro jemné zamaskování přirozené linie, jemná tužka pro překreslení užšího oblouku. To vám umožní experimentovat, aniž byste museli ohrozit odrost. Váš obličej je jedinečný, stejně jako vaše obočí. Ať už je husté, klenuté, plné, řídké nebo ultratenké, přispívá k vaší identitě. Klíčem je zvolit vzhled, který odráží to, kým jste.

Ponaučení z příběhu je, že návrat ultratenkého obočí dokazuje jednu věc: krása miluje cykly. Co bylo včera považováno za zastaralé, se dnes stává žádoucím. Kromě trendů je skutečně důležitá vaše svoboda hrát si se svým vzhledem. Můžete milovat plné obočí a hrdě si ho udržovat. Můžete experimentovat s tenkým obloukem pro výrazný vzhled. Vaše krása se nemusí řídit algoritmem; řídí se vaší kreativitou.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
