Gotický make-up představuje vlastní vesmír krásy, vzdálený klasickým kodexům. Tento temný styl spočívá na třech základních pilířích: bledá nebo nažloutlá pleť , tmavý a pečlivě propracovaný pohled na oči a tmavé a intenzivní rty .
Umělci, cosplayeři, performeři nebo prostě milovníci obskurní estetiky: všichni v tomto líčení nacházejí silný prostředek sebepotvrzení.
Nošení tohoto vzhledu je také o prosazování vaší individuality, vaší svobody a sounáležitosti se komunitou, která pěstuje originalitu. Provedeme vás krok za krokem touto okouzlující proměnou.
Co je gotický make-up?
Gotický make-up je okamžitě rozpoznatelný podle tří vizuálních podpisů: záměrně bledá, téměř přízračná pleť, intenzivně tmavé oči a rty v sytých odstínech: černé, vínové, švestkové nebo fialové.
Tato estetická trojice definovala vizuální identitu tohoto stylu po celá desetiletí.
Tento termín však zahrnuje nepřeberné množství variací. Upíří styl si pohrává s tajemstvím nočních tvorů, zatímco viktoriánský styl upřednostňuje střízlivou a rafinovanou eleganci.
Romantická gotika pěstuje melancholii, kyberpunk v sobě zahrnuje futuristické prvky a punk hlásí přestupek. Mezi další subžánry patří dark fetish , metal , dark drag , steampunk, zombie a kostlivci na Halloween.
Všechny tyto variace podněcují neomezenou kreativitu.
Tento styl líčení není určen výhradně pro gotickou komunitu . Od temných drag queens po cosplayery, divadelní umělce nebo prostě ty, kteří preferují tmavší vzhled, profily těch, kteří ho používají, jsou četné a rozmanité.
Někteří si ho osvojují jen pro zvláštní příležitosti, jiní z něj udělají každodenní rituál.
Kromě estetiky tento styl ztělesňuje skutečné potvrzení identity.
Nosit bledou tvář a tmavý pohled znamená nezůstat lhostejný, udělat dojem a patřit k bohaté umělecké tradici, která sahá od 80. let 20. století napříč různými obdobími.
Základní materiály pro vytvoření gotického make-upu
Dosažení přesvědčivého gotického vzhledu vyžaduje pečlivě vybrané kosmetické produkty. Kvalita a přesnost nástrojů tvoří zásadní rozdíl mezi amatérským a profesionálním výsledkem.
Pro pleť zůstává základním výchozím bodem světlý, voděodolný make-up , světlejší než váš přirozený tón pleti. BB krém nebo podkladová báze pod make-up pleť připraví a prodlouží její výdrž.
Bílý nebo slonovinový pudr zafixuje vše pro okamžitý porcelánový efekt. Chladivé rozjasňovače pak zesílí spektrální charakter obličeje.
Zde jsou základní informace o péči o oči a rty:
- Ultra přesná černá tekutá oční linka , nejlépe voděodolná, pro kreslení čistých a dlouhotrvajících linek
- Ultrapigmentované tmavé a metalické oční stíny v odstínech šedé, černé nebo fialové pro tvarování očních víček
- Intenzivní černá řasenka a dramatické umělé řasy pro úžasný vzhled
- Tmavá rtěnka (černá, vínová, švestková, barva sušené krve, šarlatová nebo fialová) v kombinaci s odpovídající konturovací tužkou Kohl na rty.
- Pro zdůraznění tajemného aspektu pohledu jsou k dispozici barevné kontaktní čočky (modré, zelené nebo fialové).
Všechny tyto produkty těží z toho, že jsou veganské a netestované na zvířatech , což je požadavek, který je v komunitě stále častěji sdílen. Každý prvek hraje specifickou roli při vytváření celkového vzhledu.
Jak vytvořit gotický make-up v 5 krocích?
Krok 1: Příprava a nanesení světlého podkladu
Všechno to začíná hydratačním krémem, BB krémem nebo podkladovou bází pod make-up. Tento krok zabraňuje nedokonalostem a zajišťuje lepší přilnavost podkladové báze.
Poté naneste světlý podkladový krém houbičkou nebo štětcem a rovnoměrně jej rozetřete po obličeji a krku. Důkladně rozetřete, abyste se vyhnuli nepříjemným vráskám.
Krok 2: Zafixujte pleť pudrem
Světlý nebo slonovinový pudr se nanáší štětcem po celém obličeji.
Účinně fixuje make-up a zvýrazňuje porcelánový efekt. Dávejte pozor, abyste se nedostali do vlasů nebo uší: přesnost je klíčová.
Krok 3: Práce na gotickém vzhledu
Černá oční linka se nanáší silnou linkou podél horních a dolních řas. Poté se rozetře na oční víčko, aby se zabránilo ostrému přechodu.
Tmavé oční stíny vytvářejí kouřový vzhled očí nebo mandlový tvar očí připomínajících laňčí výraz.
Černá řasenka zvýrazňuje hloubku očí a dramatické umělé řasy dotvářejí tento osudový a pronikavý vzhled.
Kroky 4 a 5: Rty a finální úpravy
Konturovací tužka na rty Kohl přesně definuje rty, aby ztluštila kontury a zabránila rozmazávání. Lze ji také aplikovat na vnitřní stranu rtů před nanesením tmavé rtěnky.
Nakonec, chladivé rozjasňovače vymodelují obličej a dodají mu spektrální záři. Volitelné modré nebo fialové kontaktní čočky zesilují tajemný aspekt pohledu.
Gotický make-up pro každodenní nošení: tipy a kreativní variace
Začlenění tohoto stylu do vaší dlouhodobé kosmetické rutiny vyžaduje určitou organizaci. Uchovávání veškeré kosmetiky ve speciálním kosmetickém pouzdře zajišťuje její bezpečnost a usnadňuje každou aplikaci.
Jednoduché a praktické řešení pro fanoušky žánru.
Gotický make-up nabízí desítky variací, které vyhoví osobnímu vkusu. Můžete si upravit barvu podkladové báze, zvolit fialovou rtěnku místo šarlatové nebo prozkoumat různé techniky líčení očí v závislosti na vaší náladě.
Denní líčení využívá jemnější stíny, zatímco večerní líčení umožňuje dosáhnout plné intenzity účesu.
Na Halloween nebo tematickou událost posouváme hranice a vybíráme upíry, zombie nebo kostry.
Klíčem je přijmout tento atypický styl , svobodně experimentovat a proměnit každou aplikaci ve skutečné kreativní zaříkávání, bez ohledu na typ postavy nebo siluetu.