Karneval je mnohem víc než jen kostýmní přehlídka. Je to pozvání k přetvoření sebe sama, k hraní si s barvami, tvary a vzory a k vytváření velkolepých uměleckých proměn.
Každý rok, zejména v období Mardi Gras, tisíce žen hledají originální nápady, jak vylepšit své kostýmy. Líčení zůstává ústředním prvkem této proměny.
Ať už se jedná o výrazný zvířecí vzhled, fantasy postavu nebo obličej inspirovaný vzdálenou kulturou, možnosti jsou nekonečné a dostupné všem.
Kouzelný jednorožčí make-up na karneval
Potřebné vybavení
Pro vytvoření tohoto pohádkového líčení si připravte následující: černé, zlaté, bílé, růžové a modré oční stíny , jemné štětce pro detaily a široké štětce pro pokrytí větších ploch.
Třpytky dodávají světu jednorožců ten nezbytný nádech jiskry. Každý odstín hraje specifickou roli: zlatá zdobí roh, růžová zjemňuje celkový vzhled a modrá zvýrazňuje oči.
Postupné kroky
Začněte tím, že jemným štětcem nakreslíte zlatý roh uprostřed čela . Poté kolem rohu nakreslete dva růžové půlkruhy, které orámují tento centrální prvek.
Přímo na čelo, po obou stranách rohu, nakreslete bílé uši vyplněné růžovou barvou. Nad víčka nakreslete modré čáry pro zvýraznění pohledu. Obrys rohu dokončete černou barvou rovnoměrnými vodorovnými tahy.
Kompozici obohatíte růžovými arabeskami, tenkými bílými linkami a malými bílými hvězdičkami. Dokončete velkorysou aplikací třpytek.
Líčení šťastného klauna, klasika karnevalu
Potřebné vybavení
Tento tutoriál vyžaduje bílé, modré a červené oční stíny , červený krémový make-up , houbičky a štětce.
Bílá barva na obličej slouží jako podklad pokrývající celý obličej, modrá poskytuje kontrast výrazných trojúhelníků, zatímco červená vytváří ikonická ústa a růžové tváře klauna.
Houbičky zajišťují rovnoměrné a rovnoměrné nanášení.
Postupné kroky
Celý obličej pokryjte bílou barvou na obličej pomocí čisté houbičky . Nad obočím nakreslete dva modré trojúhelníky a pod očima dva symetrické trojúhelníky, abyste vytvořili komický a divadelní výraz.
Naneste červenou tvářenku na tváře a špičku nosu. Poté nakreslete široká klaunská ústa červeným krémovým make-upem a zvedněte koutky pro radostný výraz.
Doplňte vzhled malým klaunským kloboukem, který tento slavnostní kostým zdokonalí.
Tygří make-up pro úspěšný zvířecí vzhled
Potřebné vybavení
Abyste přesvědčivě ztvárnili tuto kočku, vybavte se bílou, oranžovou, žlutou a černou barvou na obličej , houbičkami a štětci.
Jemnost tohoto vzhledu spočívá v nuancích: postupný přechod ze žluté do oranžové vytváří přirozený a přesvědčivý gradient, blízký skutečné tygří srsti.
Postupné kroky
Naneste houbičkou žluté oční stíny na čelo, nos a tváře a rovnoměrně je rozetřete. Poté obličej obrysujte oranžovou barvou a vytvořte plynulý přechod směrem k okrajům.
Nad víčka nakreslete bílé čáry a natřete čenich bílou barvou, abyste simulovali charakteristickou světlou oblast tygra.
Nakreslete symetrické černé čáry na čelo , obrysy očí, tváře, špičku nosu a přidejte vousy.
Mezi jednotlivé černé čáry vložte tenké bílé čáry pro ještě realističtější efekt.
Barevný a slavnostní make-up s papouškem na karneval
Potřebné vybavení
Toto bujaré líčení vyžaduje kompletní paletu: bílé, černé, červené, žluté, oranžové, modré a zelené oční stíny , precizní štětce a houbičky.
Pro ještě větší převlek mohou čelenky ozdobené peřím nebo originálními kontaktními čočkami konečný výsledek dramaticky zesílit.
Postupné kroky
Jako začátek vytvořte kolem očí žluté oblouky. Nad řasami natřete oranžově a poté červeně, abyste vytvořili chromatický přechod připomínající peří.
Na tváře nakreslete modré a bílé čáry. Kolem očí nakreslete silné černé čáry a na nose vytvořte černý kruh, který napodobí zobák. Obočí a horní okraje očí vybarvěte bílou barvou.
Nakonec naneste na modrou část obličeje trochu zelených očních stínů pro přidání hloubky.
Duhový make-up, oslnivý nápad na karneval
Potřebné vybavení
Naplánujte si červené, oranžové, žluté, zelené, bílé, fialové a modré oční stíny , houbičky a štětce.
Kvalita očních stínů je zde klíčová: jasné a dobře pigmentované odstíny zaručují zářivý a výrazný výsledek, obzvláště viditelný během pouliční módní přehlídky.
Postupné kroky
Nakreslete barevné oblouky od horní části nosu k čelu na jedné straně a od nosu k bradě na druhé straně. Barvy aplikujte v kanonickém pořadí duhy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová.
Promíchejte barvy rozetřením houbičkou a vytvořte tak přirozený přechod. Pro ještě propracovanější a grafičtější efekt přidejte do duhy bílé křížky a tečky.
Odvážný pirátský make-up, který na karnevalu vynikne
Potřebné vybavení
Připravte si bílé, černé a červené oční stíny , houbičky a štětce.
Tento kostým je ideální pro ženy, které chtějí vyniknout silným a rozhodným vzhledem, jenž je velmi odlišný od obvyklých standardů ženského líčení.
Postupné kroky
Přes čelo nakreslete červenou čelenku sahající dolů k pravému uchu. Čelenku obrysujte černou barvou a přidejte malé bílé kruhy, které napodobují výšivku. Přes levé oko nakreslete černou pásku přes oko, což je charakteristický pirátský rys.
Přidejte černý knír a husté vousy. Pirátský klobouk nebo šátek uvázaný kolem hlavy tento výrazný kostým doplní.
Catrina make-up pro tajemný a elegantní karneval
Co potřebujete vědět o tomto make-upu
La Catrina je mnohem víc než jen líčení: je to mexický kulturní symbol hluboce zakořeněný v tradici Día de los Muertos, který se slaví každoročně 2. listopadu.
Mexická lebka je samotnou podstatou tohoto vzhledu, kde je líčení ústředním prvkem převleku, aniž by vyžadovalo složité doplňky.
Jeho zároveň tajemný a rafinovaný vzhled z něj dělá velmi oblíbenou volbu na Instagramu a Pinterestu.
Hlavní obrysy projektu
Naneste bílý podkladový lak na celý obličej. Kolem očí a na čelo nakreslete jemnými štětci barevné květinové a geometrické vzory . Nakreslete výrazné černé obrysy, které budou připomínat lebku, zejména kolem úst a očí.
Pro nádech luxusu přidejte zlaté nebo flitrované detaily. Elegantní šaty a klobouk zdobený květinami dotvářejí tento vzrušující vzhled.
Hippie květinový make-up, originální a poetický nápad
Co charakterizuje tento make-up
Květinový hippie make-up je podmanivý svou lehkostí a rozmarností. Tento barevný a radostný vzhled se zaměřuje především na oči a proměňuje je ve skutečné květinové kompozice.
Tento nápad je sdílený zejména na Facebooku a oceňovaný ženami, které touží po slunečném a rozmarném karnevalu.
Hlavní obrysy projektu
Pro okvětní lístky zvolte jasné, doplňkové barvy. Kolem oka nakreslete oválné nebo zaoblené tvary, které se rozprostírají od obličeje směrem ven.
Do vnitřního koutku oka přidejte zlatý nebo žlutý květ. Pro zářivý a magický efekt vzhled doplňte třpytkami nebo lakem na vlasy. Čerstvé nebo umělé květiny ve vlasech tento jarní kostým podtrhnou.
Pár tipů pro dokonalý karnevalový make-up
Výběr správných produktů
Líčení na vodní bázi vyžaduje více cviku než tradiční barvy, ale nabízí úžasné výsledky a pozoruhodnou výdrž. Krémové líčení se snáze nanáší a je vhodné pro začátečníky.
Před nanesením na obličej si produkty vždy vyzkoušejte na zápěstí, zvláště pokud tento typ líčení děláte pro dítě.
Vylepšete svůj make-up správnými doplňky
Brilantní a třpytivé efekty vylepší jakýkoli vzhled, ať už se jedná o jednorožce nebo Catrinu. Doplňky jako klobouky, ozdoby na hlavu nebo originální kontaktní čočky výrazně zesilují účinek zvoleného líčení.
Tyto techniky fungují dobře i na Halloween i na karneval, čímž se znásobují možnosti jejich opětovného použití.
Indický make-up, nadčasový karnevalový vzhled
Potřebné vybavení
Toto decentní, ale zároveň výrazné líčení vyžaduje bílé oční stíny, červený krémový make-up a jemné štětce .
Pro dotvoření kostýmu a jeho pohlcující rozměr se jako obzvláště efektní doplňky jeví peříčková čelenka, toulec nebo ozdobná sekera.
Postupné kroky
Nakreslete širokou vodorovnou červenou čáru spojující dva konce obličeje, která vede pod očima. Nakreslete bílou čáru na každou tvář pod červenou čárou a spojte ji s nosem.
Nakreslete bílou čáru od rtů k bradě. Přidejte čtyři symetrické svislé čáry na tvářích, které vytvoří tradiční vzor. Doplňte tento nadčasový kostým vámi vybranými doplňky.
Sallyin make-up: karnevalový nápad pro fanoušky kultovních postav
Kdo je Sally a proč je tento make-up ideální na karneval?
Sally je ikonická postava z animovaného filmu Noční můra před Vánoci od Tima Burtona, který byl uveden do kin v roce 1993.
Tato kultovní postava, rozpoznatelná podle prošívaného obličeje a modravých odstínů, každoročně inspiruje mnoho žen, které chtějí originální, umělecký make-up, který je během karnevalu okamžitě rozpoznatelný v davu.
Hlavní obrysy projektu
Naneste na celý obličej světle modrý podkladový lak. Jemným štětcem nakreslete černé švy na tvářích, bradě a čele.
Přidejte malé černé tečky na obě strany každého švu, abyste napodobili charakteristické stehy nití postavy.
Zvýrazněte si oči černou barvou pro intenzivní a výrazný vzhled. Červená paruka a kostkované šaty dokonale doplňují tento jedinečný kostým.