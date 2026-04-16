Blíží se 31. říjen a touha po proměně se zmocňuje každého. Od děsivých stvoření až po sebejistě okouzlující vzhled, halloweenský make-up pro ženy nabízí široké pole působnosti.
Bez ohledu na typ postavy nebo zkušenosti s krásou si každý může najít inspiraci. Shromáždili jsme pro vás snadno srozumitelné návody , které vyhovují všem vkusům a tvarům postav.
Rady k produktům, jasné kroky a deset konkrétních nápadů: vše je tu, aby ten večer zazářilo.
Jak si vybrat halloweenský make-up?
Výběr správného halloweenského líčení začíná určením požadované atmosféry. Světlé odstíny a tmavé oční stíny , jako je černá, šedá nebo hnědá, zůstávají základem svátku.
Červená a vínová přímo evokují barvu krve, což je nezbytné pro přesvědčivý výsledek.
Halloweenský kostým však nemusí být nutně děsivý. Vzhled, který je zároveň okouzlující i děsivý, je zcela možný.
Tmavé třpytky, objemné umělé řasy nebo dobře umístěný rozjasňovač dokáží proměnit jakýkoli make-up ve velkolepý výtvor.
Čerpání inspirace z filmu je skvělý přístup. Horory jsou plné ikonických nápadů na líčení , které lze znovu vytvořit.
Pro ty, kteří jsou více propojeni, nabízejí DIY blogy a návody desítky rychlých make-upových looků k napodobení, které jsou přístupné i začátečníkům.
Základní produkty pro dokonalý halloweenský make-up
Než začnete, je důležité si připravit ty správné suroviny. Falešná krev je nezbytná: můžete si ji vyrobit sami z grenadinového sirupu a kukuřičného škrobu nebo si ji koupit hotovou.
Bílé kontaktní čočky okamžitě zvýrazňují vzhled zombie nebo čarodějnice.
Tekutý latex vám umožňuje vytvořit ultrarealistické jizvy během několika minut. Pro ty, kteří se raději vyhnou plnému líčení, nabízejí dočasné tetování Calavera slavnostní a originální alternativu.
Co se týče základních produktů, pro mnoho looků postačí černá oční linka , bílá tužka, oční stíny v tmavých odstínech a zlatý rozjasňovač.
Fixační sprej zajistí, že make-up vydrží celý večer.
A dobrou zprávou je, že například okouzlující kostru lze vyrobit pouze z běžných materiálů.
Tutoriál na halloweenský make-up: perfektní pleť pro začátek
Krásná pleť je základem každého úspěšného vzhledu. Začněte nanesením podkladové báze na celý obličej , abyste prodloužili výdrž make-upu.
Poté sjednoťte pleť tekutým podkladovým krémem pomocí štětce nebo beauty blenderu pro hladký výsledek.
Naneste korektor na spodní víčko, abyste zakryli známky únavy. Zmatněte sypkým pudrem, abyste produkt zafixovali a zabránili tvorbě vrásek.
Dále vytvarujte obličej nanesením bronzeru do tvaru „3“ od čela k čelisti a procházením prohlubní lícní kosti.
Trocha tvářenky na tvářích dodá nádech života i záměrně bledé pleti. Pro udržení svěžího vzhledu po celou noc naneste fixační sprej.
Návod na halloweenský make-up: oční make-up
Oči nesou celý vzhled. Nejprve si pro zvýraznění pohledu vyčešte obočí směrem nahoru pomocí bezbarvého gelu.
Naneste černou tužku do vnějšího koutku oka a rozetřete ji kuličkovým štětcem, abyste vytvořili gradientní podklad.
Pro zesílení efektu naneste navrch černé oční stíny. Poté nakreslete tenkou linku oční linky podél linie horních řas, abyste zvýraznili oči. Efektu kočičího oka dosáhnete nanesením černých očních stínů do vnitřního koutku oka.
Naneste vínovou tužku na spodní linii řas a rozetřete ji s linií řas pro definovaný a intenzivní vzhled. Pro zvětšení a prodloužení řas naneste řasenku.
Tutoriál na halloweenský make-up: krvavá ústa
Ústa dotvářejí maskování. Nejprve obkreslete obrys rtů červenou tužkou na rty, poté vyplňte jejich vnitřní stranu a naneste tekutou rtěnku stejného odstínu.
Zvolte raději cihlově červenou než zářivě červenou: tento odstín mnohem lépe napodobuje skutečnou barvu krve.
Dále nakreslete stejnou technikou kreslení falešnou kapku krve sestupující ze spodního rtu.
Tento detail okamžitě promění jednoduchou rtěnku v dramatický a věrohodný efekt .
Pro zářivý a výrazný efekt naneste na rty a přes kapku krve bezbarvý lesk. Tento malý detail dělá zásadní rozdíl mezi obyčejným vzhledem a skutečně velkolepým líčením.
10 snadných nápadů na halloweenský make-up
Zde je deset outfitů pro každý vkus, od těch nejtemnějších až po ty nejglamouróznější:
- Upír: intenzivní a svůdný, přístupný od prvního pokusu.
- Středa Addams: minimalistické a pohodové, ideální pro začátečníky.
- Oběť kosmetické chirurgie: kreativní a nekonvenční, dvě možné verze.
- Dýně: barevná a slavnostní, ideální pro neformální večer.
- Nevěsta Frankensteina: klasická i divadelní, vždy efektní.
- Břichomluvecká panenka: inspirovaná Annabelle, obzvláště znepokojivá.
- Klaun: symbolický a flexibilní, od komického až po děsivý.
- Okouzlující kostra: elegantní a děsivá zároveň, bez speciálních produktů.
- Zombie královna plesu: inspirovaná filmem Carrie, okouzlující a krvavá.
- Strašák: rustikální a originální, snadno se doplní kostýmem.
Podrobné návody: jak krok za krokem vytvořit těchto 10 halloweenských make-upů
Upíří líčení je založeno na výrazném kouřovém oku, tmavých kruzích pod očima ve vínově červeném stínu, jemných linkách imitujících žilky, tmavě červených ústech a pramínku krve stékajícím ze rtů.
Středa Addams vyžaduje bledou pleť, šedé oční stíny pro zvýraznění tmavých kruhů pod očima a havraní černou rtěnku.
Oběť kosmetické chirurgie se objevuje ve dvou verzích: měřené rysy s oční linkou před operací nebo pooperační chaos s červenými skvrnami a krví.
Dýňového vzhledu je dosaženo oranžovou barvou na obličej , kouřovými očima, černými svislými pruhy, začerněným nosem a rty a simulovanými vyšitými ústy nakreslenými tužkou.
Frankensteinova nevěsta si přeje zelené oční stíny, jizvy nakreslené černobílou oční linkou a černou rtěnku.
Panenka břichomluvec vyžaduje bílou tužku v oku, červenou rtěnku, pihy s hnědou tužkou, růžovou tvářenku, dlouhé černé řasy nakreslené pod okem a černé linky směřující dolů k bradě.
Klaunský vzhled je postaven na kulatém červeném nose, černých trojúhelníčcích nad obočím a širokých červených ústech. Okouzlující kostlivý vzhled využívá tenké černé linky kolem úst, černou tvářenku v prohlubních tváří, nakreslenou nosní kost a zlatý rozjasňovač.
Zombie královna plesu začíná okouzlujícím líčením, ke kterému jsou přidány kapky krve a rozteklá řasenka. Strašák kombinuje kouřové oči, černé linky na nose, oranžovou tvářenku a rustikální kostým.
Jaký je původ Halloweenu?
Halloween má kořeny v keltském svátku irského původu : Samhainu, oslavě boha smrti. V keltském kalendáři 31. říjen označoval poslední den roku. V tu noc mizela hranice mezi živými a mrtvými.
Aby Keltové odháněli duchy, oblékali si děsivé kostýmy a zapalovali ohně. Tento rituál je vzdáleným předkem našich moderních převleků.
V 19. století přinesli Irové tuto tradici do Spojených států během své masové imigrace.
Z festivalu se vyvinul Halloween , který postupně přijalo mnoho zemí. Oslavu obohatily nové tradice: koledování, zdobení vyřezávaných dýní a samozřejmě propracované líčení, které známe dodnes.
Staletí starý příběh, který stále inspiruje naše nejkreativnější vzhledy každý podzim.