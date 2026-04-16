Blíží se Halloween a ďábelský make-up je sázkou na jistotu. Tento ďábelský vzhled pro ženy je atraktivní, protože je zároveň velkolepý a dostupný.
Nemusíte být profesionální vizážistka, abyste dosáhla ohromující a efektní proměny . Stačí pár dobře zvolených produktů, trocha preciznosti a máte hotovo.
Tento tutoriál je vhodný pro každého, bez ohledu na zkušenosti s líčením, aby zazářil na nejstrašidelnější párty roku.
Okouzlující a snadno vytvořitelný ďábelský vzhled na Halloween
Ďábelský make-up pro ženy je vším, jen ne děsivý. Na rozdíl od technik efektového make-upu, které vyžadují specializované vybavení, se tento look spoléhá na jednoduché kroky a klasické kosmetické produkty .
Výsledný efekt zůstává působivý, ba až podmanivý.
Obzvláště atraktivní je tento Halloween díky rychlosti jeho přípravy. Kompletní proměna je možná za méně než třicet minut.
Hlavní kroky jsou rozděleny do čtyř fází: oči zvýrazněné červenými očními stíny ; grafické prvky, jako jsou rohy a ocas; zvýrazněné rty ; a nakonec okouzlující finální úpravy. Každý z nich podrobně rozebereme, abychom zaručili dokonalý výsledek.
Základní produkty pro vytvoření vašeho ďábelského make-upu
Než začnete, musíte si připravit správné nástroje. Červená rtěnka hraje v tomto vzhledu ústřední roli: používá se jak na rty, tak i na vykreslení rohů a ocasu. Je to nezbytný víceúčelový produkt.
Červené oční stíny lze použít k vytvoření intenzivního a sladěného vzhledu.
Poté se pro zvýraznění oční kontury použije oční linka a pro výrazný efekt se na rty použije černá tužka pro výrazný kontrast.
Flitry a umělé řasy , i když jsou volitelné, dodávají kostýmní párty okouzlující a velkolepý rozměr, který ji naprosto odlišuje.
Vytvořte oči: červené oční stíny, oční linky a třpytky
Naneste červené oční stíny
Začneme s očními stíny . Cílem je vytvořit rozšířený a sladěný efekt v odstínech červené.
Naneste světlejší odstín na oční víčko a poté směrem k vnějšímu koutku oka zesilte tmavším odstínem. Roztírání by mělo být postupné, aby se zabránilo drsnému efektu.
Zvýrazněte svůj pohled oční linkou
Jakmile jsou oční stíny naneseny, přichází na řadu oční linka . Přesnou linku nakreslíte podél horní linie řas, mírně rozšířenou směrem ven . Tato technika prodlouží oči a dodá jim podmanivou intenzitu.
Pro bezchybný výsledek držte oční víčko během aplikace mírně napnuté.
Červené třpytky jsou konečným detailem pro oči . Aplikujte je do vnitřního nebo vnějšího koutku víčka, nebo dokonce na celé pohyblivé víčko, v závislosti na požadované výraznosti. Tento detail promění jednoduchý make-up ve skutečně okouzlující mistrovské dílo.
Nakreslete ďáblovi rohy a ocas na obličej
Toto je nejoriginálnější a nejkreativnější krok halloweenského líčení . Červená rtěnka se stává kreslicím nástrojem. Malé rohy se nakreslí nad jedním obočím nebo jeden roh nad každým obočím , v závislosti na požadovaném efektu.
Pro přesvědčivý výsledek postačí krátké, zakřivené čáry.
Ďábelský ocas je nakreslen pod jedním okem , opět rtěnkou . Klikatá linie končící špičkou dokonale evokuje tento ďábelský atribut.
Pro ozdobení těchto prvků je na rohy a ocas posypáno několik flitrů . Jediným vodítkem zůstává kreativita : každý si tyto vzory přizpůsobí po svém.
Zvýrazněte si rty pro dokonalý ďábelský efekt
Rty jsou jedním z klíčových prvků tohoto vzhledu. Začněte tím, že je obkreslíte černou tužkou , která přesně kopíruje přirozenou linii rtů. Poté tuto linii rozetřete směrem dovnitř prsty nebo štětcem, abyste vytvořili jemný přechod.
Červená rtěnka vyplňuje vnitřní stranu rtů. Kontrast mezi tmavým odleskem černé tužky a intenzivní červenou vytváří ďábelsky svůdný efekt.
Tato kombinace barev umocňuje smyslný aspekt vzhledu, aniž by vyžadovala jakékoli pokročilé techniky. Halloween ještě nikdy nebyl tak okouzlující .
Dokončovací detaily pro personalizaci a vylepšení vašeho vzhledu
Umělé řasy jsou tečkou za výsledkem. Aplikují se přes přírodní řasy, zvětšují oči a dodávají jim úžasný objem.
Tento detail je obzvláště ceněn večer, kdy se intenzita světla mění, protože umělé řasy zůstávají viditelné za všech podmínek.
Dále se na požadované oblasti přidají červené třpytky : kolem očí , na rohy nebo ocas. Kreativita každého z nás diktuje konečnou kompozici.
Tento ďábelský vzhled se dá donekonečna přizpůsobovat a právě to z něj dělá halloweenskou nutnost.
Náš výběr nejlepších produktů pro vytvoření tohoto ďábelského líčení
Abychom věrně napodobili tento ďábelský make-up , vybrali jsme šest základních produktů. Krémový rtěnkový odstín v ceně 13,99 € nabízí ultramatné, ultra pigmentované a veganské složení , které se snadno přenáší, s 10hodinovou výdrží .
12h Waterproof Eye Contour Pencil za 9,99 € nabízí voděodolné složení , které odolává vlhkosti po dobu 12 hodin.
Tatoo Liner za 22 eur je voděodolná tekutá oční linka s intenzivnější pigmentací v hliníkovém peru, které zabraňuje vysušování očí.
Biologicky odbouratelný třpytivý lak za 5,90 € je z 97,7 % biologicky odbouratelný, certifikovaný pro veganskou pleť a vyrobený z rostlinných celulózových vláken. Vhodný pro všechny typy pleti a vydrží celou noc.
Umělé řasy Samantha za 10,20 € jsou ultralehké, opakovaně použitelné a vhodné pro všechny tvary očí .
A konečně, paleta Berries 42 Colour Palette za 25 eur v sobě spojuje 42 granátových, červených a růžových odstínů . Tato paleta nabízí povrchové úpravy od ultra hladkého matného až po jemně třpytivé, s vysoce pigmentovanými odstíny .
Je třeba poznamenat, že v roce 2023 překročil globální trh s líčením pro maškarní kostýmy 1,5 miliardy dolarů, což je důkazem toho, že líčení jako by šlo o ďábla každoročně okouzluje miliony lidí.