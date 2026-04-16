Blíží se Halloween a nápad klaunského líčení se stává stále populárnějším. Tento slavnostní look, přístupný i začátečníkům, hraje na silné vizuální kódy: bílý obličej , červený nos a výrazné obočí .
Ať už chcete ztvárnit vtipnou nebo děsivou postavu, jde jen o barvy a techniky.
Zde nabízíme kompletní tutoriál, rady ohledně produktů a tipy, které vám pomohou dosáhnout vaší proměny, ať už jste dospělí nebo připravujete líčení pro dítě.
Základní produkty pro úspěšný klaunský make-up
Základní trio klaunského líčení je založeno na třech základních barvách: bílé, červené a černé.
Bílá barva na obličej je základem každého klaunského vzhledu. Tato vysoce pigmentovaná, krémová barva na obličej má hladký, krémový povrch, ideální pro sjednocení tónu pleti.
Dobrý produkt by měl být hypoalergenní , obsahovat hydratační složky , které zabraňují vysušování a popraskání, a upřednostňovat přírodní složky, jako je včelí vosk, před chemickými látkami, jako je vazelína.
Červená barva na obličej je stejně nezbytná. Používá se k vybarvení nosu a uší a k vykreslení plných úst. Jasně červená je ideální pro zábavný a veselý vzhled.
Naopak tmavě červená, téměř vínová, vytvoří mnohem hrozivější atmosféru. Pro jemné a přesné linky je vhodnější černá tužka než krémové oční stíny, zejména pro definování kontury rtů nebo přesné tvarování obočí.
Jak správně aplikovat klaunský make-up
Techniky podle oblastí obličeje
Krémový make-up lze nanášet několika způsoby, každý z nich je vhodný pro specifickou potřebu. Houbička zůstává preferovaným nástrojem pro rychlé pokrytí celého obličeje. Použití prstu je také možností, v závislosti na osobních preferencích.
Štětec naopak vyniká na malých plochách a detailech . Houbičkou můžete také rozetřít oční stíny nanesené štětcem a zjemnit okraje.
Průsvitný fixační pudr nanesený na pleť zmatní pleť a zajistí lepší fixaci. Pro světlý finiš by se oční stíny měly dobře vstřebat do pleti.
Pro intenzivnější a krycí výsledek je vhodná druhá, štědřejší vrstva. Tato technika je vhodná pro všechny tvary a velikosti obličeje.
Podrobný návod: jak vytvořit klaunský make-up Auguste
Augusteův styl, který zpopularizoval zejména slavný Oleg Popov , je nejvýraznější a nejsnadněji se reprodukuje. Začněte nanesením základní bílé barvy na obličej po celém obličeji pomocí houbičky.
Dále nakreslete nad každým obočím velký půlkruh , abyste zdůraznili výraz překvapení a umocnili komickou povahu postavy.
Plochým štětcem nakreslete tenkou, dlouhou linku pod očima. Naneste červený oční stín štědře na rty a lehce ho roztáhněte za linii rtů, abyste vytvořili široký, šibalský úsměv .
Nos a uši vybarvěte na červeno, na lícní kosti přidejte dva červené kruhy. Dokončete šesti malými černými tečkami kolem očí, které orámují víčka. Tento hravý vzhled potěší jak sváteční, tak halloweenské publikum.
Hrajte si s barvami a přizpůsobte si svůj klaunský make-up
Kromě klasického tria mohou vaši osobnost vylepšit i další odstíny. Pastelová nebo zářivě modrá krásně zvýrazní oční kontury a dodá nádech originality. Růžová zjemní tváře a zdůrazní laskavou a veselou stránku postavy.
Tento typ klauna , inspirovaný slavným Guignolem , se spoléhá na teplo barev, aby svedl.
Šedá naopak umožňuje vytvořit husté obočí nebo navrhnout strniště, typické pro trampského klauna ve stylu Trampa .
Abychom to posunuli o krok dál, dočasné barvivo na vlasy lze použít k zesvětlení nebo barvení vlasů, kníru, vousů nebo dokonce obočí. Pro zjednodušení večera zvolte produkt, který se smyje jedním opláchnutím.
Jak si vytvořit strašidelný klaunský make-up na Halloween
Pro vzhled inspirovaný hororovým filmem stačí pár úprav a legrační obličej se promění v něco skutečně monstrózního. Nahraďte zářivě červenou tmavou, znepokojivější vínovou .
Zvýrazněte kontury obličeje černou barvou, abyste zvýraznili rysy a vytvořili sivý a hrozivý efekt.
Při tvarování obočí si pohrajte s přehnanými výrazy obličeje : klesající křivka zdůrazňuje hrozivý pohled postavy. Ústa s rty nataženými dolů, ohraničená silnou černou linkou, dotvářejí tento tmavý make-up.
Doplňky jako umělá krev nebo latex mohou celý vzhled vylepšit a vytvořit tak skutečně děsivý efekt.
Jak namalovat dítěti obličej jako klauna na Halloween
Pro menší děti se důrazně doporučují barvy na obličej na vodní bázi . Tyto produkty, speciálně určené pro citlivou pokožku, neobsahují parabeny ani parfemaci.
Vícebarevná paleta se bude líbit více dětem, které milují barevné a pestré malování na obličej na čajový dýchánek nebo oslavu narozenin.
Jako poslední detail dodá pár třpytivých gelů sváteční a hravý prvek, který si malé děti zamilují. Vždy zkontrolujte složení produktu, abyste předešli alergickým reakcím na citlivé pokožce.
Úspěšné nanášení make-upu začíná v první řadě bezpečností a blahem dítěte.
Výběr správných produktů pro dlouhotrvající a bezpečný klaunský make-up
Podle testů provedených spotřebitelskými sdruženími obsahuje téměř 30 % levných očních stínů nežádoucí chemikálie.
Vyberte hypoalergenní líčidlo obohacené o hydratační složky, které zabraňují vysušování a popraskání. Včelí vosk je jako přírodní složka vhodnější než vazelína neboli vazelína.
Dobré krytí a dlouhotrvající výdrž po celý večer zůstávají zásadními kritérii. Nezapomeňte také použít vhodný odličovač , abyste oční stíny snadno odstranili, aniž byste podráždili pokožku.
Co se týče finálních úprav, kvalitní černá tužka zaručuje čisté, přesné a výrazné linie pro skutečně zdařilý make-up, ať už si vyberete jakýkoli styl.