Search here...

Nechá si tetovat rty a okamžitě výsledku lituje.

Make-up
Léa Michel
@kalitaku/Instagram

Kalita Hon nikdy nezapomene na den, kdy během líčení rtů – techniky semipermanentního make-upu, která má zvýraznit přirozenou barvu rtů – pocítila, jak se v ní snáší panika. Mladá žena, která se stala virální na sociálních sítích poté, co sdílela „přesný okamžik“, kdy svého rozhodnutí litovala, nyní vypráví, jak to celé skončilo.

Krása „experiment“, který se stal virálním

Kalita, která žije v New Yorku, vysvětluje, že denně používá produkty na rty a chtěla najít „praktičtější a udržitelnější“ řešení, jak řekla časopisu People . „Myšlenka probudit se s přirozeně růžovou barvou se mi zdála vzrušující i logická,“ svěřila se.

Než se do toho pustila, důkladně si o zákroku prostudovala pozitivní i negativní zkušenosti. Ale když jí na rty – a za hranice – nanesl jasně červený pigment, mladá žena okamžitě zažila „okamžik čisté paniky“. Na TikToku zveřejnila video s popiskem: „Podívejte se na ten přesný okamžik, kdy jsem věděla, že nenávidím své tetování na rtu.“ Její ohromený výraz se stal virálním a vyvolal stovky reakcí, některé pobavené, jiné zděšené.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Kalitou Hon (@kalitaku)

"Myslel jsem, že to bude jen dočasné."

Ačkoli ji bolest a zářivá barva zpočátku znepokojovaly, Kalita vysvětluje, že důvěřovala profesionálovi a rozhodla se „důvěřovat procesu“. „Stále jsem si říkala, že nepohodlí nebude trvat a že výsledek bude stát za to,“ říká. A měla pravdu: o pár dní později intenzita pigmentu vybledla, otok zmizel a odstín zjemnil. „Teď to miluji! Je to přesně to, co jsem chtěla. Barva získala přirozený tón, který zvýrazňuje mé rty, aniž by to bylo přehnané,“ přiznává dnes.

Nakonec se Kalita podělila o postup procesu na Instagramu: druhý den oteklé a zarudlé rty, po dvou dnech se kůže olupovala a pak se postupně objevoval krásný růžový odstín. „Nevěděla jsem, že barva potřebuje čas na zaschnutí. Jakmile se zahojily, mé rty byly podle mého názoru perfektní!“

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Comment fêter le carnaval avec style (et sans se ruiner)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po vzhledu „čisté dívky“ v roce 2025 by tento trend líčení mohl zazářit i v roce 2026.

Po několik sezón se krása shrnovala do jednoho slova: „čistá“. Trendům dominovaly zářivá pleť, tělové rty a pečlivě...

Expresní sváteční make-up: Kouzelný produkt, který všichni vytlačují z trhu

Blíží se sváteční období a vy už možná plánujete svůj kosmetický look. Ať už toužíte po klasickém kouřovém...

Na oslavu Nového roku by tento make-up mohl být vaším nejlepším spojencem.

Trendy v líčení pro sváteční sezónu 2025 oslavují chladné, metalické tóny s výrazným návratem třpytivě šedé a stříbrné....

Máte zelené oči? Tento styl líčení by mohl váš pohled okouzlit.

Tvůrkyně obsahu pro TikTok @michaelaberd odhaluje perfektní líčení pro zvýraznění zelených očí: „espresso look“. Tento monochromatický styl v...

Disneyho kouzelné zrcadlo je konečně tady: míří do našich koupelen

Všichni si pamatujeme tu scénu ze „Sněhurky“, kde se macecha ptá svého zrcadla : „Kdo je ze všech...

Tajný trik, který drag queens používají pro podmanivý pohled

Drag queens, známé pro svůj opulentní make-up a přehnané rysy, se zřídka používají jako příklady krásných vzhledů. Příliš...

© 2025 The Body Optimist