Nechá si tetovat rty a okamžitě výsledku lituje.

Kalita Hon nikdy nezapomene na den, kdy během líčení rtů – techniky semipermanentního make-upu, která má zvýraznit přirozenou barvu rtů – pocítila, jak se v ní snáší panika. Mladá žena, která se stala virální na sociálních sítích poté, co sdílela „přesný okamžik“, kdy svého rozhodnutí litovala, nyní vypráví, jak to celé skončilo.
Krása „experiment“, který se stal virálním
Kalita, která žije v New Yorku, vysvětluje, že denně používá produkty na rty a chtěla najít „praktičtější a udržitelnější“ řešení, jak řekla časopisu People . „Myšlenka probudit se s přirozeně růžovou barvou se mi zdála vzrušující i logická,“ svěřila se.
Než se do toho pustila, důkladně si o zákroku prostudovala pozitivní i negativní zkušenosti. Ale když jí na rty – a za hranice – nanesl jasně červený pigment, mladá žena okamžitě zažila „okamžik čisté paniky“. Na TikToku zveřejnila video s popiskem: „Podívejte se na ten přesný okamžik, kdy jsem věděla, že nenávidím své tetování na rtu.“ Její ohromený výraz se stal virálním a vyvolal stovky reakcí, některé pobavené, jiné zděšené.
"Myslel jsem, že to bude jen dočasné."
Ačkoli ji bolest a zářivá barva zpočátku znepokojovaly, Kalita vysvětluje, že důvěřovala profesionálovi a rozhodla se „důvěřovat procesu“. „Stále jsem si říkala, že nepohodlí nebude trvat a že výsledek bude stát za to,“ říká. A měla pravdu: o pár dní později intenzita pigmentu vybledla, otok zmizel a odstín zjemnil. „Teď to miluji! Je to přesně to, co jsem chtěla. Barva získala přirozený tón, který zvýrazňuje mé rty, aniž by to bylo přehnané,“ přiznává dnes.
Nakonec se Kalita podělila o postup procesu na Instagramu: druhý den oteklé a zarudlé rty, po dvou dnech se kůže olupovala a pak se postupně objevoval krásný růžový odstín. „Nevěděla jsem, že barva potřebuje čas na zaschnutí. Jakmile se zahojily, mé rty byly podle mého názoru perfektní!“