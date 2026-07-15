Tato minimalistická manikúra se stává trendem sezóny.

Make-up
Léa Michel
@neat_pure / Instagram

Pryč jsou doby nehtů přeplněných vzory, barvami nebo sofistikovanými detaily: v této sezóně se do popředí dostává jednoduchost. Minimalistická manikúra podmaňuje svou decentní elegancí, snadnou implementací a nadčasovým vzhledem. Je to trend, který oslavuje přirozenou krásu a zároveň každému dává svobodu vybrat si to, co odráží jeho vlastní styl.

Kouzlo tělových odstínů

Hvězda tohoto trendu? Jemné, přírodní barvy. Béžová, pudrově růžová, krémová, mléčně bílá nebo dokonce průsvitné povrchové úpravy: tělové odstíny se stávají nezbytnými. Jejich síla spočívá v jednoduchosti. Snadno se hodí k jakémukoli outfitu, vytvářejí svěží vzhled a decentně zvýrazňují ruce. Tyto zářivé a elegantní odstíny překonávají roční období, aniž by ztratily na své přitažlivosti, což z nich dělá obzvláště snadnou volbu pro každodenní nošení.

Silná inspirace pro „čistou dívku“

Minimalistická manikúra je součástí estetiky „čisté dívky“, která zdůrazňuje přirozenou, uhlazenou a harmonickou krásu. Cílem není proměnit váš vzhled, ale spíše zdůraznit to, co už existuje, pomocí několika jednoduchých kroků. Krátké nebo mírně dlouhé nehty, zaoblený nebo čtvercový tvar, lesklý nebo saténový povrch: všechny verze jsou možné. Klíčem je vytvořit pocit rovnováhy a pohodlí s výsledkem, který zůstává věrný vaší osobnosti.

Jemné detaily pro zpestření zážitku.

Tento trend nabízí řadu možností pro ty, kteří chtějí dodat manikúrě nádech originality. Francouzská manikúra se vrací v jemnější a delikátnější verzi s decentní linií, která tuto klasiku modernizuje. Oblíbená je i „glazovaná“ manikúra s perleťovým, lehce korálkovým efektem. Pro kreativnější dotek postačí jednoduchý detail: grafická linka, malá tečka nebo třpytivý melír dodávají manikúrě charakter a zároveň zachovávají čistý, minimalistický vzhled.

Praktický každodenní trend

Kromě estetického vzhledu je minimalistická manikúra oblíbená i pro svou praktičnost. Vyžaduje minimální vybavení, lze ji snadno provádět doma a lépe se hodí k drobným nehodám každodenního života než propracované návrhy. Další výhodou je, že s barvami blízkými odstínu přirozených nehtů jsou odrosty často méně patrné. To vám umožní těšit se z harmonického výsledku déle bez častých úprav.

Trend, ne povinnost

Ačkoli jsou minimalistické manikúry v této sezóně všudypřítomné, zůstávají primárně zdrojem inspirace, nikoli pravidlem, které je třeba dodržovat. Nošení laku na nehty, výběr zářivých barev, volba přírodních nehtů nebo dokonce nošení bez manikúry: všechny možnosti jsou platné. Mít upravené ruce nebo nohy není podmínkou pro dobrý pocit ze sebe sama nebo pro to, abyste byli elegantní. Někteří lidé si rádi hýčkají své nehty manikúrou, zatímco jiní dávají přednost přirozenému vzhledu a obě volby si zaslouží být oslavovány. Nejdůležitější je dělat, co se vám líbí, kdy se vám líbí, bez nátlaku.

Čistá, všestranná a snadno personalizovatelná minimalistická manikúra potvrzuje svůj status nezbytného trendu. Připomíná nám, že úspěšný kosmetický vzhled nemusí být okázalý, aby byl oceněn: někdy stačí jednoduchost k vytvoření stylu, který odráží vaši osobnost.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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