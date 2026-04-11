„Sunkissed“ make-up: beauty trend, který bude dominovat jaru 2026

Plážový lesk, zlatavá pleť a přirozený jas: „slunečný“ make-up je letos na jaře 2026 všude. Tento look, inspirovaný sluneční září na pleti, je lákavý svou svěžestí a jednoduchostí.
Snadno zářivou pleť
Trend „slunečného polebení“ je založen na jednoduché myšlence: vylepšit pleť, aniž by se změnila. Nejde o zakrytí, ale spíše o zvýraznění toho, co už je na pleti. V souladu s hnutím „kůže na prvním místě“ se klade důraz na lehké textury, jako jsou tónovací séra nebo vrstvitelné make-upy. Cílem? Nechat vyniknout přirozenou texturu pleti s jejími nuancemi, zářivostí a jasem.
Pro vytvoření tohoto sluncem políbeného efektu se bronzer nanáší na oblasti, kterých se slunce přirozeně dotýká: na lícní kosti, kořen nosu, spánky a čelo. Tvářenka v broskvových nebo růžových odstínech pak rozjasní pleť a okamžitě dodá zdravý lesk. Obzvláště oblíbené jsou krémové nebo tekuté textury, protože se bezproblémově vstřebávají do pleti a zajišťují hladký vzhled.
Dobře umístěné světelné prvky
Dalším klíčovým prvkem vzhledu je světlo. Rozjasňovač se používá střídmě, aby zachytil světlo a vytvořil efekt „sluncem políbené pleti“. Pro dodání tepla, aniž by pleť vypadala uměle, se preferují zlaté, šampaňské nebo lehce měděné odstíny. Někteří lidé si také rádi přidávají falešné zkrášlovací znaky, což je trik popularizovaný na sociálních sítích, který má umocnit iluzi přirozeně sluncem políbené pleti.
Teplý a decentní vzhled
Pokud jde o oči, trend zůstává světlý. „Sluncem políbený“ make-up upřednostňuje teplé odstíny jako bronzová, terakotová nebo zlatavě béžová, které dodávají hloubku a zároveň zůstávají přirozené. K otevření očí často stačí jednoduchá prodlužující řasenka. Oční linka se stává volitelnou: vše je navrženo tak, aby udržovalo harmonickou rovnováhu, aniž by to vypadalo přehnaně. Výsledkem je zářivý, jemný vzhled, který doplňuje zbytek obličeje.
Svěží a přirozené rty
Pro dotvoření jarního vzhledu jsou rty ozdobeny lesklými nebo saténovými texturami. Hvězdami okamžiku jsou tónované lesky a balzámy. Odstíny zůstávají blízké přirozené barvě rtů: růžová, teplá tělová nebo broskvová. I zde je cílem zvýraznit rty bez maskování, lehkým a příjemným způsobem.
Trend… ale ne povinnost
Důvod, proč je „slunečný“ make-up tak populární, je také to, že se snadno přizpůsobí všem tónům pleti a preferencím. Můžete ho upravit, zesílit nebo zjednodušit tak, aby vyhovoval vašemu stylu. Je také důležité si uvědomit, že k dosažení tohoto „zářivého“ vzhledu se absolutně nemusíte líčit. Make-up může být zábavný, příjemný, způsob sebevyjádření – nikdy není povinností. Někteří lidé milují nošení make-upu, jiní raději nechávají svou pleť odhalenou a všechny přístupy jsou naprosto platné.
Trend „slunečně políbené“ pleti v konečném důsledku oslavuje jednu věc: zářivost. Takovou, kterou můžete zvýraznit... nebo ji prostě nechat existovat. Ať už zvolíte pečlivě vytvořený lesk, nebo look „jen make-up“, vaše pleť si zaslouží být viděna, respektována a oceňována přesně taková, jaká je.