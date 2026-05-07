„Mýdlová pedikúra“: tato trendy technika péče o nohy, která vzbudila rozruch

Anaëlle G.
@butterfly_mkilanowska_educator / Instagram

Po jelly nehtech poutá pozornost nový kosmetický trend: mýdlová pedikúra. Tato ultra zářivá pedikúra, která pochází ze světa mýdlových nehtů, se zaměřuje na přirozený a elegantní efekt. Její decentní estetika okouzluje stále více lidí.

Pedikúra inspirovaná… mýdlem

Princip „mýdlové pedikúry“ je jednoduchý: dodat nehtům svěží, čistý a lehce průsvitný vzhled, podobně jako hladký, lesklý povrch kostky mýdla. Neexistují zde žádné křiklavé barvy ani propracované zdobení nehtů. Trend upřednostňuje jemné, zářivé odstíny: mléčně bílou, velmi světle růžovou, růžovo-nahovou nebo jemně perleťové odstíny.

Cílem není nehty kompletně proměnit, ale spíše je zvýraznit čistým, lesklým a přirozeným vzhledem. Výsledkem jsou upravené nohy s elegantním vzhledem, který se snadno nosí každý den.

Trend „čisté dívky“ až po špičky

Mýdlová pedikúra je součástí estetiky „čisté dívky“, která se v posledních několika sezónách stala v kosmetickém světě nezbytností. Tento trend zdůrazňuje svěží a minimalistický vzhled: zářivou pleť, jednoduché účesy, lehký make-up a přirozenou manikúru. Cílem není zakrýt, ale nenápadně zvýraznit to, co už je na dotek.

V tomto duchu je „mýdlová pedikúra“ obzvláště atraktivní pro ty, kteří oceňují elegantní výsledky bez přehánění. Poskytuje elegantní vzhled a zároveň se velmi snadno kombinuje s různými styly, outfity nebo botami. Minimalistické sandály, bílé tenisky nebo letní podpatky: tato pedikúra se hodí ke všemu.

Proč je tento trend tak zajímavý?

Důvod, proč „mýdlová pedikúra“ vyvolává na sociálních sítích tolik rozruchu, je právě ten, že se jedná o odklon od pestrobarevných letních pedikúr, na které jsme zvyklí. Zatímco léto se často rýmuje s jasně červenou, neonovou barvou nebo vzory, tento trend se zaměřuje spíše na jednoduchost. A právě tento čistý, minimalistický vzhled je tak přitažlivý.

Mnoho online uživatelů říká, že oceňují vzhled „čistých nehtů“ a nenuceně sofistikovaný vzhled. Jiní milují, že zůstává nadčasový a nevyjde z módy ani po několika týdnech. Tato estetika si také zakládá na jemnějším pojetí krásy: pro elegantní nohy není třeba hromadit ozdoby. Lesklý povrch, krásný tvar a zářivý odstín často stačí k vytvoření velmi rafinovaného výsledku.

Jak si osvojit mýdlovou pedikúru

Pro zopakování tohoto trendu odborníci doporučují:

  • Volte velmi světlé barvy s lesklým povrchem. Obzvláště oblíbené jsou průsvitné růžové odstíny, stejně jako mléčně, lehce tělové bílé. Někteří lidé také přidávají velmi jemný perleťový vrchní lak, aby nehtu dodali ještě více světla.
  • Důležitou roli hraje i příprava nohou: čistě zapilované nehty, upravená nehtová kůžička a hydratovaná pokožka, to vše přispívá k tomuto požadovanému „čistému“ efektu.
  • A co je nejdůležitější, tento trend sluší všem typům nohou. Cílem není mít „dokonalé“ nohy, ale upravené nohy, ve kterých se budete cítit dobře.

Stručně řečeno, „mýdlová pedikúra“ se snadno nosí, je zářivá a elegantní a již se etabluje jako jeden z hlavních beauty trendů jara a léta 2026. Její úspěch také odráží širší změnu současných beauty kodexech: návrat minimalismu, přirozených textur a jemných detailů, které zkrášlují, aniž by transformovaly.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
