„Želové nehty“: trend, který dodává nehtům svěží nádech

Make-up
Fabienne Ba.
@low.nail / Instagram

Po „glazovaných nehtech“ a „mléčných nehtech“ se v roce 2026 objevuje nová posedlost krásou: „želé nehty“. Tyto lesklé, želé nehty dobývají sociální média, salony a nástěnky s tématikou manikúry. Jejich kouzlo? Svěží, moderní a neuvěřitelně stylový vzhled.

Co přesně jsou „želé nehty“?

„Želé nehty“, nazývané také „jelly nails“ nebo „korejské jelly nails“, jsou rozpoznatelné podle svého průsvitného a lesklého povrchu. Nápad: lehce nabarvené nehty s gelovým efektem připomínajícím ovocné bonbóny nebo barevné želé.

Výsledek je zářivý a jemný, s přesně správným množstvím barvy: světlo jako by procházelo nehtem a vytvářelo svěží, téměř vodní efekt. Je to trochu jako trend „skleněné kůže“, ale pro manikúru.

Trend, který vznikl v Jižní Koreji

Není divu, že tato estetika pochází přímo z Jižní Koreje, skutečného světového lídra v inovativní kráse. „Jelly nails“, které jsou již populární v asijských salonech, si začaly získávat na popularitě v Evropě v roce 2025 a v roce 2026 explodovaly. Jsou součástí hnutí K-beauty, které si cení přirozeného lesku, čistých povrchů a pečlivých detailů. Zde to není třeba přehánět: vše závisí na transparentnosti, lesku a jemnosti.

Proč se v roce 2026 všichni zbláznili

Tato manikúra je v současnosti tak oblíbená, protože splňuje všechna kritéria. Zaprvé, dokonale zapadá do trendu minimalistické krásy. „Želové nehty“ dodávají elegantní efekt a nabízejí širokou škálu stylů: jemné pastelové barvy, svěží růžová, zářivá broskvová, jahodově červená, jemná levandulová nebo výrazná neonová.

Další výhoda: krásně zvýrazňují všechny ruce, všechny délky nehtů a všechny odstíny pleti. Jejich průhlednost umožňuje účesu dýchat a poskytuje přirozeně zářivý efekt. Díky tomu oslovují jak ty, kteří preferují decentní vzhled, tak i fanoušky sofistikovanějšího nehtového umění.

Nejžádanější varianty

V roce 2026 budou „želé nehty“ k dispozici v rafinovanějších a ještě žádanějších verzích. Nahé želé a mléčně béžové odstíny se těší velké oblibě díky svému elegantnímu a čistému vzhledu. Narůžovělé odstíny dodávají rukám zdravý lesk, zatímco oranžové nebo červené tóny jim dodávají slunečný a zářivý nádech.

Pro ty, kteří oceňují detaily, existují také verze s mikrotřpytkami, perleťovými odlesky, miniaturními kamínky nebo jemným třpytem zapouzdřeným v průsvitném materiálu. A konečně, verze s „mýdlovými nehty“, téměř bezbarvá, posouvá minimalismus ještě dále s ultra čistým a lesklým povrchem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem 로우네일 (@low.nail)

Stručně řečeno, želé nehty ztělesňují „novou vizi“ krásy: zářivou, svěží a decentní. Manikúra, která zvýrazňuje, aniž by ji skrývala, a která oslavuje ruce v celé jejich jedinečnosti. Do roku 2026 budou nejžádanější nehty připomínat průsvitné bonbóny… a jejich kouzlo bude okamžité.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Vánoční líčení pro ženy: naše tipy pro slavnostní a jiskřivý vzhled

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

