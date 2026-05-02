„Želové nehty“: trend, který dodává nehtům svěží nádech

Po „glazovaných nehtech“ a „mléčných nehtech“ se v roce 2026 objevuje nová posedlost krásou: „želé nehty“. Tyto lesklé, želé nehty dobývají sociální média, salony a nástěnky s tématikou manikúry. Jejich kouzlo? Svěží, moderní a neuvěřitelně stylový vzhled.
Co přesně jsou „želé nehty“?
„Želé nehty“, nazývané také „jelly nails“ nebo „korejské jelly nails“, jsou rozpoznatelné podle svého průsvitného a lesklého povrchu. Nápad: lehce nabarvené nehty s gelovým efektem připomínajícím ovocné bonbóny nebo barevné želé.
Výsledek je zářivý a jemný, s přesně správným množstvím barvy: světlo jako by procházelo nehtem a vytvářelo svěží, téměř vodní efekt. Je to trochu jako trend „skleněné kůže“, ale pro manikúru.
Trend, který vznikl v Jižní Koreji
Není divu, že tato estetika pochází přímo z Jižní Koreje, skutečného světového lídra v inovativní kráse. „Jelly nails“, které jsou již populární v asijských salonech, si začaly získávat na popularitě v Evropě v roce 2025 a v roce 2026 explodovaly. Jsou součástí hnutí K-beauty, které si cení přirozeného lesku, čistých povrchů a pečlivých detailů. Zde to není třeba přehánět: vše závisí na transparentnosti, lesku a jemnosti.
Proč se v roce 2026 všichni zbláznili
Tato manikúra je v současnosti tak oblíbená, protože splňuje všechna kritéria. Zaprvé, dokonale zapadá do trendu minimalistické krásy. „Želové nehty“ dodávají elegantní efekt a nabízejí širokou škálu stylů: jemné pastelové barvy, svěží růžová, zářivá broskvová, jahodově červená, jemná levandulová nebo výrazná neonová.
Další výhoda: krásně zvýrazňují všechny ruce, všechny délky nehtů a všechny odstíny pleti. Jejich průhlednost umožňuje účesu dýchat a poskytuje přirozeně zářivý efekt. Díky tomu oslovují jak ty, kteří preferují decentní vzhled, tak i fanoušky sofistikovanějšího nehtového umění.
Nejžádanější varianty
V roce 2026 budou „želé nehty“ k dispozici v rafinovanějších a ještě žádanějších verzích. Nahé želé a mléčně béžové odstíny se těší velké oblibě díky svému elegantnímu a čistému vzhledu. Narůžovělé odstíny dodávají rukám zdravý lesk, zatímco oranžové nebo červené tóny jim dodávají slunečný a zářivý nádech.
Pro ty, kteří oceňují detaily, existují také verze s mikrotřpytkami, perleťovými odlesky, miniaturními kamínky nebo jemným třpytem zapouzdřeným v průsvitném materiálu. A konečně, verze s „mýdlovými nehty“, téměř bezbarvá, posouvá minimalismus ještě dále s ultra čistým a lesklým povrchem.
Stručně řečeno, želé nehty ztělesňují „novou vizi“ krásy: zářivou, svěží a decentní. Manikúra, která zvýrazňuje, aniž by ji skrývala, a která oslavuje ruce v celé jejich jedinečnosti. Do roku 2026 budou nejžádanější nehty připomínat průsvitné bonbóny… a jejich kouzlo bude okamžité.