Mexický ženský make-up fascinuje svou vizuální bohatostí a barevnou sytostí. Vychází z mexické tradice Día de Muertos a spojuje uměleckou kreativitu s poctou zesnulým.
Figurka Catrina je její absolutní ikonou. Tyto barevné styly jsou nyní populární daleko za hranicemi Mexika, a to pro Halloween, karneval nebo kostýmní večírky.
Zveme vás, abyste objevili kulturní původ těchto velkolepých vzhledů, dostupné produkty a všechny tipy pro úspěšnou aplikaci.
Kulturní původ mexického ženského líčení
Mexické líčení žen má své kořeny ve festivalu s neobvyklou kulturní hloubkou: Día de Muertos , který se každoročně slaví 1. a 2. listopadu.
Tato mexická tradice uctívá zesnulé ne smutkem, ale radostí, barvami a oslavami.
Srdcem této estetiky je La Catrina , postava, kterou si na začátku 20. století představil mexický umělec José Guadalupe Posada . Tehdy vytvořil rytinu znázorňující ženskou lebku v propracovaném klobouku.
Jejím cílem: zesměšnit bohaté vrstvy, které zapomínají na svůj původ. La Catrina tak ztělesňuje elegantní, ironickou a úmyslnou smrt.
Tato ikonická postava nese hluboce mexické poselství: smrt není tabuizované téma, ale slavnostní a přirozená součást existence.
Daleko od temné estetiky Halloweenu oslavuje Día de Muertos zesnulé blízké s láskou a úsměvem.
Vizuálně je tento styl líčení okamžitě rozpoznatelný. Bílé obličeje slouží jako pozadí pro propracované kompozice.
Oči jsou obklopeny detailními květinovými vzory , zatímco stylizované lebky a barevné arabesky zdobí celý obličej. Každý detail vypráví příběh.
Barevné outfity a stylové nápady inspirované La Catrina
Bohatství mexické tradice nabízí nekonečnou škálu inspirací. Zvláště vynikají čtyři hlavní stylistické vesmíry, každý vhodný pro různé osobnosti a příležitosti.
- Gotická královna : grafické lebky, syté tmavé barvy, silná jevištní přítomnost.
- Květinová múza : velkorysé květinové motivy kolem očí, pastelové nebo zářivé tóny, velkolepá jemnost.
- Duch předků : vzhled prodchnutý mexickou symbolikou, s geometrickými liniemi a zářivými barvami.
- Excentrický umělec : naprostá svoboda, nečekané barvy, nespoutaná a neomlouvaná kreativita.
Každý styl je založen na pečlivě vybraných barevných kombinacích. Bílé plochy slouží jako základ a na ně jsou precizně naneseny vzory. Vizuální atmosféra se pohybuje od tajemné po radostnou, od rituální po slavnostní.
Tyto líčení jsou dostupné pro každého, bez ohledu na jeho zkušenosti s líčením. Nemusíte být zkušený profesionál, abyste ztělesnili ducha La Catrina . Kreativita vítězí nad technikou a každá tvář se stává jedinečným uměleckým dílem.
Produkty dostupné pro vytvoření ženského mexického líčení
Dva typy produktů vám umožní ponořit se do tohoto barevného světa. Prvním je paleta uměleckého líčení na olejové bázi , dovážená přímo z Mexika, kterou je v evropských obchodech těžké sehnat.
Tato paleta nabízí 6 zářivých a intenzivních barev. Díky krémové textuře se snadno nanáší na obličej i tělo.
Saténový povrch zaručuje skutečně profesionální vzhled s dlouhotrvající výdrží po celý večer bez popraskání. Jemné složení je vhodné pro pravidelné používání.
K dispozici jsou dvě varianty. Verze 01 Eternidad nabízí mystické a podmanivé tóny. Verze 02 Sagrado se zaměřuje na zářivější a slavnostnější barvy. Některé varianty mohou být dočasně vyprodané z důvodu vysoké poptávky.
Druhým produktem jsou dočasné nálepky na líčení , přímo inspirované Día de Muertos . Tato dočasná tetování jsou netoxická a vhodná pro dospělé i děti.
Vzory věrně reprodukují mexickou estetiku. Snadno se odstraňují mýdlovou vodou a na pokožce nezanechávají žádné zbytky.
- Vyberte si produkt podle příležitosti a požadované úrovně detailů.
- Pro ještě úžasnější výsledek zkombinujte paletu se samolepkami.
- Slaďte barvy s outfitem pro ucelený a harmonický vzhled.
Jak snadno aplikovat mexický make-up a pro jaké příležitosti
Aplikace umělecké palety
Před aplikací důkladně očistěte pleť pro lepší přilnavost barvy. Pro detaily použijte jemný štětec a pro větší plochy houbičku. Krémová textura se snadno opracovává.
Poté zafixujte make-up fixačním sprejem nebo lehkým poprášením sypkým pudrem. K odstranění make-upu stačí olej nebo balzám, abyste produkt zcela odstranili, aniž byste podráždili pokožku.
Uchovávejte paletu mimo dosah tepla a po každém použití ji pečlivě uzavřete.
Aplikace dočasných samolepek
Opatrně vystřihněte dočasné tetování a poté odstraňte průhlednou ochrannou fólii. Přiložte ji na kůži a jemně ji navlhčete vlhkou houbičkou. Před odstraněním podkladového papíru počkejte 20 až 30 sekund. Nechte zaschnout; výsledek je okamžitý.
- Pro Día de Muertos a Halloween se rozhodněte pro intenzivní vzory lebky.
- Na karneval nebo kostýmní ples zvolte barevné květinové vzory.
- Pro přehlídky, focení nebo kreativní workshopy zkombinujte oba produkty.
Tyto líčení se hodí ke všem tvarům obličeje a ke všem slavnostním příležitostem. Mexická tradice jen čeká, až se vaše kreativita plně projeví.