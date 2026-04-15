Proč trend líčení inspirovaný seriálem "Euphoria" dobývá sociální média?

Fabienne Ba.
Maddie dans la série « Euphoria » saison 2

Intenzivní barvy, výrazné třpytky, grafická oční linka: v posledních několika letech tento styl líčení dominuje sociálním médiím. Tento trend, inspirovaný seriálem „Euphoria“, oslovuje generaci, která hledá kreativitu a svobodu. Je to více než jen vzhled, nově definuje pravidla krásy.

Vizuální podpis, který zanechává trvalý dojem.

Od okamžiku odvysílání se seriál „Euphoria“ etabloval jako kulturní fenomén. Jeho příběh sice uchvátil diváky, ale hlubokou stopu zanechal i jeho vizuální svět. Líčení postav, vyrobené z kamínků, třpytek a zářivých barev, se stalo ikonickým.

Za touto estetikou stojí vizážistka Doniella Davy, která pojala vzhled jako skutečné rozšíření emocí postav. Líčení se zde nepoužívá k „korekci“, ale k vyprávění příběhu, k jeho vyjádření a zesílení. V důsledku toho se tyto umělecké výtvory rychle dostaly za hranice obrazovek a do reálného života, a co je nejdůležitější… do vašich profilů na sociálních sítích.

TikTok, akcelerátor kreativity

O tomto trendu nelze mluvit bez zmínky o TikToku. Tato platforma sehrála klíčovou roli v explozi líčení ve stylu „Euphoria“. S miliony zhlédnutí pod tímto hashtagem se množí tutoriály. Najdete zde přístupné verze, osobní interpretace a dokonce i „experimentální“ vzhledy. Krátký formát vám umožňuje tyto styly testovat, znovu vytvářet a přizpůsobovat si je v několika krocích.

Co je na tom tak přitažlivého? Naprostá svoboda. Nemusíte být profesionální vizážistka, abyste se vyjádřila. Můžete si nakreslit asymetrickou oční linku, přidat třpytky nebo si hrát s barvami podle nálady.

@kaylee.marina takhle se připravuji na dnešní večer ✨ #euphoria #euphoriaseason3 #euphoriamakeup #maddyperez #makeuplook

Instagram, přehlídka uměleckého líčení

Instagram ze své strany funguje jako obrovská vizuální galerie. Vzhledy inspirované seriálem „Euphoria“ jsou zde často prezentovány s pečlivě navrženým osvětlením, precizním rámováním a skutečným uměleckým rozměrem. Líčení se pak stává samo o sobě uměleckým dílem. Každý detail se počítá: jiskřivý koutek oka, nečekaná barva, grafický tvar. Toto vizuální dílo umocňuje estetický dopad a inspiruje k prozkoumávání nových nápadů.

Svobodnější a pozitivní krása pro své tělo

Úspěch tohoto trendu není způsoben pouze jeho vizuální přitažlivostí. Je součástí širšího vývoje standardů krásy. Dnes už make-up není jen nástrojem pro skrývání nebo transformaci. Stává se prostředkem vyjádření, kreativním hřištěm, rozšířením vaší osobnosti. A především oslavuje všechny tváře, všechny odstíny pleti, všechny identity.

V tomto přístupu zaměřeném na tělo neexistuje žádný „správný“ způsob, jak se líčit. Ať už dáváte přednost minimalistickému vzhledu nebo odvážným kreacím, vše je platné. Váš obličej není plátno k úpravě, ale prostor k prozkoumání.

@gracescottxo Víš, že jsem si musela udělat ten euforický make-up✨ Produkty: @MCoBeauty UK - lepidlo na obočí @nyxcosmetics_uk - lift and snatch @TooFacedUK - make-up @PINKHONEY - bronzer @SHEGLAM - tvářenka 'love cake' @HNB Cosmetics - korektor @🇬🇧MADEBYMITCHELL🇬🇧 - tvářenka 'drip drip' a 'candy trip' @Doll Beauty - oční linka @rimmellondon - konturovací tužka na rty cappuccino @elf Cosmetics UK - olej na rty 'crystal baller' @Makeup Revolution - třpytivý sprej na vlasy a tělo #euphoria #euphoriamakeup #makeupttransformation #maddyeuphoria ♬ som original - NILXSZ

Trvalý vliv ve světě krásy

Od svého vzniku estetika série „Euphoria“ neustále inspiruje tvůrce obsahu i profesionály. Řada značek nyní nabízí produkty zaměřené na lesk, inovativní textury a intenzivní pigmenty. Tento trend nevykazuje žádné známky slábnutí. Odráží hlubokou transformaci: krása se stává osobnější, expresivnější a méně kodifikovanou.

Stručně řečeno, důvod, proč je líčení ve stylu „Euphoria“ tak populární, je ten, že vás povzbuzuje k porušování pravidel, hraní si s barvami a znovu získávání vlastní image. Je to trend, který vás nežádá o konformitu, ale o vytvoření vlastní.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Sunkissed“ make-up: beauty trend, který bude dominovat jaru 2026

Plážový lesk, zlatavá pleť a přirozený jas: „slunečný“ make-up je letos na jaře 2026 všude. Tento look, inspirovaný...

„Tightlining“: tato minimalistická metoda pro „intenzivnější“ vzhled

Ve světě líčení některé techniky zdůrazňují spíše jemnost než dramatické efekty. Jednou z takových technik je „tightlining“: diskrétní,...

„Řasy jako u laně“: trik s řasenkou, který dokáže přirozeně zvětšit vaše oči.

Chcete make-up, který zvýrazní vaše oči? Trend „laňčích očí“ vyvolává velký rozruch. Tato jednoduchá technika slibuje prodloužený a...

„Rozmazané rty“: trend v líčení, který vytváří efekt rozmazaných rtů

Hledáte elegantní líčení bez přehnaně dramatického efektu? Trend „rozmazaných rtů“ by mohl být přesně to, co hledáte. Díky...

Tyto chyby v líčení jsou obzvláště patrné za denního světla.

Můžete strávit hodiny zdokonalováním svého líčení… a přesto se všechno může změnit, jakmile vyjdete ven. Přirozené světlo nelže:...

Odbarvené obočí se vrací do módy: Adriana Karembeu a Kylie Jenner tento trend přijaly

Odbarvené obočí, které bylo dlouho odsunuto na přehlídková mola, se vrací do světa krásy. V roce 2026 se...