Červená rtěnka: proč věda říká, že vás dělá „atraktivnějšími“

Červená rtěnka obstála ve zkoušce času, aniž by ztratila na svém kouzlu, ale kromě stylu se několik studií zabývalo i jejím vlivem na vnímání. Výsledek: tato barva může upoutat více pozornosti a ovlivnit vnímání obličeje.
Červená, barva, která nezůstane bez povšimnutí.
V psychologii barev je červená často prezentována jako obzvláště viditelný odstín. Rychle přitahuje pozornost a snadno vyniká v prostředí. Tato silná vizuální přítomnost částečně vysvětluje, proč působí tak silným dojmem v oblasti vzhledu.
Některé studie pozorovaly , že lidé nosící červenou barvu mohou být vnímáni jako atraktivnější než ti, kteří nosí jiné barvy. To neznamená, že červená má nějakou „magickou moc“. Spíše se jedná o efekt související s pozorností: co je nápadnější, může se také jevit výraznější.
Kontrast, který zdůrazňuje rysy obličeje
Rtěnka také ovlivňuje vizuální vnímání prostřednictvím kontrastu. Intenzivní barva rtů zdůrazňuje rozdíl mezi pletí, ústy a dalšími rysy obličeje. Výzkum naznačuje , že tento kontrast může určité oblasti obličeje zviditelnit a vést pohled.
Rty se pak stávají ústředním bodem, který může změnit vnímání celého obličeje. Stručně řečeno, rtěnka nezmění vaše rysy: zvýrazní je jinak.
Červená rtěnka: symbol sebevědomí?
Červená barva je také plná kulturních odkazů. V mnoha kolektivních představách je spojována se sebevědomím, elegancí, odvahou a charismatem. Některé studie o líčení dokonce ukazují, že může ovlivnit celkové vnímání tváře, zejména posilováním dojmů sebevědomí nebo kompetence. Jinými slovy, když má člověk červenou rtěnku, může být vnímán skrze celou řadu sociálních kódů, které jsou již hluboce zakořeněny v našich myslích.
Když se do hry zapojí sociální vnímání
Je však nezbytné tyto výsledky kvalifikovat. Zatímco někteří lidé hodnotí ženu s červenou rtěnkou jako „atraktivnější“, může to také odrážet hluboce zakořeněné společenské normy a patriarchální předsudky.
Ženský vzhled byl dlouho interpretován očima ostatních, a zejména mužským pohledem. Žena s make-upem, červenou rtěnkou, minisukní nebo topem s hlubokým výstřihem je stále někdy vnímána jako „snažící se svádět“. Nošení červené rtěnky však neznamená, že se chce někomu zalíbit. Může to jednoduše znamenat: „Líbí se mi tato barva, cítím se v ní dobře, chtěla jsem ji dnes nosit.“
Stejná logika platí i pro oblečení: minisukně není pozvánka, top s hlubokým výstřihem není vzkaz a rtěnka není prohlášení o záměru. Jde především o osobní volbu.
Atraktivita zůstává mnohostranná a subjektivní
Výzkumníci nám připomínají, že atraktivita závisí na mnoha faktorech: individuálních preferencích, kultuře, osobnosti, výrazech obličeje, držení těla, sebevědomí a kontextu. Červená rtěnka tedy automaticky nedělá někoho „atraktivnějším“. Může pouze ovlivnit určité mechanismy související s vizuální pozorností a kulturními asociacemi. A především by „být atraktivní“ nikdy nemělo být povinností.
Červená rtěnka nakonec nemá ani tak moc změnit to, jak vás vidí ostatní, jako spíše podpořit sebevyjádření. Pokud ji rádi nosíte, směle do ní. Pokud dáváte přednost tělové, švestkové nebo dokonce přirozené barvě rtů, je to také naprosto v pořádku. Krása není o konkrétní barvě, ale o svobodě utvářet si image tak, jak uznáte za vhodné.