Rozlučte se s tvářenkou: tento malý marocký doplněk okamžitě rozjasní pleť

Chcete-li dodat barvu lícním kostem a rozzářit pleť, pravděpodobně používáte ty slavné tvářenky. Ale brzy odložíte své kompaktní tvářenky! Jednoduchá terakotová nádobka může splnit tento okouzlující úkol a nahradit tradiční tvářenku. Tento nenápadný doplněk, který se vejde do dlaně, je vše, co potřebujete k rozjasnění make-upu.
Terakotová nádoba s kosmetickými vlastnostmi
Je to doplněk, který by se dal snadno zaměnit za dekorativní předmět nebo kus příborů. Přesto rozhodně patří do toaletních taštiček a na koupelnové poličky. Vypadá jako miniaturní talířek na tažín, ale konkuruje těm nejvýkonnějším a nejlépe hodnoceným tvářenkám na kosmetickém trhu. Jmenuje se? Aker fassi. Její síla? Jednoduchým pohybem prstů obnovuje barvu pleti a zvýrazňuje make-up.
Tato malá nádobka, žádaný produkt mezi online nadšenci do krásy, je novým ústředním bodem krásy 2.0. Ve videích, která se stala virálními, Aker Fassi odhaluje všechny své možnosti. Po několika střikech tento nástroj odhalí rumělkový odstín, který by rozzářil i ty největší značky v oboru. Přitom se nejedná o nový vynález.
Aker Fassi je tradiční marocký kosmetický pudr, který se po staletí používá v kosmetických rituálech. Jeho název pochází ze slov „aker“, což znamená pigment, a „Fassi“, což z Fezu, historického marockého města proslulého svými řemeslníky. Tento produkt je 100% přírodní a ručně vyrobený ze sušených okvětních lístků máku a jemně mleté kůry granátového jablka.
Slib make-upu plného vitality
Videa mluví sama za sebe a ani nepotřebují titulky. Tvůrci obsahu, kteří toto malé zkrášlovací cvičení vyzkoušejí, jsou výsledky ohromeni. Dokonce musí stejnou oblast několikrát nanést, aby se barva rozetřela, je tak zářivá. Aker Fassi poskytuje zdravý lesk bez syntetických produktů. A neslouží jen k zvýraznění lícních kostí a dodání vzhledu „právě z pláže“.
Někteří ji také používají jako oční stíny nebo k ozdobení rtů. V závislosti na množství naneseném na prst je efekt více či méně intenzivní. Aker Fassi vám umožňuje prozkoumat všechny odstíny červené na stejném povrchu. V Maroku, zemi tradic a odbornosti, ženy nepoužívají hennu jen k vylepšení svého vzhledu.
Tajemství, jak začlenit tento doplněk do vaší rutiny
Aker Fassi se prodává na trzích mezi koženými taškami a zrcadly v orientálním stylu, nikoli pod umělým neonovým světlem vedle sypkého pudru a dalších zvýrazňovačů pleti. Má tu výhodu, že je všestranný. Není omezen pouze na jednu část obličeje; přesahuje hranice tváří, zvýrazňuje oční víčka jemným kouřovým očním liniemi a jemně zvýrazní rty. Je jen na vás, abyste si množství zkontrolovali a rozetřeli ho během aplikace.
Další možnost: můžete ho také použít ve své péči o pleť . Vezměte malé množství a smíchejte ho s růžovou vodou, medem nebo jogurtem pro regenerační a zklidňující masku. Pokud chcete nový vzhled a chcete vyzkoušet současný trend zářivých vlasů, můžete ho také smíchat s hennou a nechat působit na pokožce hlavy. Samozřejmě za předpokladu, že domácí barvení provedete správně. Slovo varování před použitím tohoto kosmetického triku: vyzkoušejte produkt na malé ploše pokožky, abyste viděli, jak reaguje.
I když se zdá, že éra čistých holek skončila, je nejvyšší čas oživit svůj make-up a přidat barvu tam, kde dosud byla jen nahá. Aker Fassi je nejlepším spojencem pro vaši kreativitu.