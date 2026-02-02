Search here...

Rozlučte se s tvářenkou: tento malý marocký doplněk okamžitě rozjasní pleť

Make-up
Émilie Laurent
blush marocain
@seni.mph/Instagram

Chcete-li dodat barvu lícním kostem a rozzářit pleť, pravděpodobně používáte ty slavné tvářenky. Ale brzy odložíte své kompaktní tvářenky! Jednoduchá terakotová nádobka může splnit tento okouzlující úkol a nahradit tradiční tvářenku. Tento nenápadný doplněk, který se vejde do dlaně, je vše, co potřebujete k rozjasnění make-upu.

Terakotová nádoba s kosmetickými vlastnostmi

Je to doplněk, který by se dal snadno zaměnit za dekorativní předmět nebo kus příborů. Přesto rozhodně patří do toaletních taštiček a na koupelnové poličky. Vypadá jako miniaturní talířek na tažín, ale konkuruje těm nejvýkonnějším a nejlépe hodnoceným tvářenkám na kosmetickém trhu. Jmenuje se? Aker fassi. Její síla? Jednoduchým pohybem prstů obnovuje barvu pleti a zvýrazňuje make-up.

Tato malá nádobka, žádaný produkt mezi online nadšenci do krásy, je novým ústředním bodem krásy 2.0. Ve videích, která se stala virálními, Aker Fassi odhaluje všechny své možnosti. Po několika střikech tento nástroj odhalí rumělkový odstín, který by rozzářil i ty největší značky v oboru. Přitom se nejedná o nový vynález.

Aker Fassi je tradiční marocký kosmetický pudr, který se po staletí používá v kosmetických rituálech. Jeho název pochází ze slov „aker“, což znamená pigment, a „Fassi“, což z Fezu, historického marockého města proslulého svými řemeslníky. Tento produkt je 100% přírodní a ručně vyrobený ze sušených okvětních lístků máku a jemně mleté kůry granátového jablka.

Slib make-upu plného vitality

Videa mluví sama za sebe a ani nepotřebují titulky. Tvůrci obsahu, kteří toto malé zkrášlovací cvičení vyzkoušejí, jsou výsledky ohromeni. Dokonce musí stejnou oblast několikrát nanést, aby se barva rozetřela, je tak zářivá. Aker Fassi poskytuje zdravý lesk bez syntetických produktů. A neslouží jen k zvýraznění lícních kostí a dodání vzhledu „právě z pláže“.

Někteří ji také používají jako oční stíny nebo k ozdobení rtů. V závislosti na množství naneseném na prst je efekt více či méně intenzivní. Aker Fassi vám umožňuje prozkoumat všechny odstíny červené na stejném povrchu. V Maroku, zemi tradic a odbornosti, ženy nepoužívají hennu jen k vylepšení svého vzhledu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Inès (@seni.mph)

Tajemství, jak začlenit tento doplněk do vaší rutiny

Aker Fassi se prodává na trzích mezi koženými taškami a zrcadly v orientálním stylu, nikoli pod umělým neonovým světlem vedle sypkého pudru a dalších zvýrazňovačů pleti. Má tu výhodu, že je všestranný. Není omezen pouze na jednu část obličeje; přesahuje hranice tváří, zvýrazňuje oční víčka jemným kouřovým očním liniemi a jemně zvýrazní rty. Je jen na vás, abyste si množství zkontrolovali a rozetřeli ho během aplikace.

Další možnost: můžete ho také použít ve své péči o pleť . Vezměte malé množství a smíchejte ho s růžovou vodou, medem nebo jogurtem pro regenerační a zklidňující masku. Pokud chcete nový vzhled a chcete vyzkoušet současný trend zářivých vlasů, můžete ho také smíchat s hennou a nechat působit na pokožce hlavy. Samozřejmě za předpokladu, že domácí barvení provedete správně. Slovo varování před použitím tohoto kosmetického triku: vyzkoušejte produkt na malé ploše pokožky, abyste viděli, jak reaguje.

I když se zdá, že éra čistých holek skončila, je nejvyšší čas oživit svůj make-up a přidat barvu tam, kde dosud byla jen nahá. Aker Fassi je nejlepším spojencem pro vaši kreativitu.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Gwyneth Paltrow elegantně oživuje tuto vintage manikúru

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Gwyneth Paltrow elegantně oživuje tuto vintage manikúru

Americká herečka Gwyneth Paltrow oživuje ikonický trend z 30. let 20. století s rafinovanou manikúrou ve tvaru půlměsíce....

Nedávno nemocná: mám vyhodit všechen make-up?

Právě jste se zotavili z ošklivé chřipky nebo vysilující infekce a vracíte se ke své kosmetické rutině, jako...

Nehty, které se mění s každým vaším rozmarem? Fikce se stává realitou

Pokud jste vyrůstali v 90. letech, pravděpodobně si pamatujete laky na nehty citlivé na teplo, které měnily barvu,...

Inspiraci pro líčení čerpá z filmů a fascinuje uživatele internetu.

Vizážistka Emerald Vysions okouzluje miliony uživatelů internetu tím, že na očních víčkách proměňuje ikonické filmy v obrazová díla....

„Mrzlé rty“, trend matných rtů, který zvýrazňuje zimu

Matné rty – ty ikonické perleťové rty z prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století – se vrací jako...

Třpytky na tělo jsou zpět v módě: tady je důvod, proč říkáme ano!

Zmizely z našich kosmetických taštiček od roku 2000 a nyní jsou zpět v srdci našich zkrášlovacích rituálů. Třpytky...

© 2025 The Body Optimist