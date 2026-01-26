Nedávno nemocná: mám vyhodit všechen make-up?

Právě jste se zotavili z ošklivé chřipky nebo vysilující infekce a vracíte se ke své kosmetické rutině, jako by se nic nestalo. Přesto jste si možná nechali bakterie na špičce rtěnky nebo kartáčku řasenky. Je to mýtus o úzkostné hygieně, nebo realita? Odborník zvažuje svůj názor.
Vyhazování make-upu po nemoci: přehnané?
Uprostřed zimy se množí viry a bakterie. Možná jste to nedávno sami zažili. Když ale onemocníte, vaším prvním instinktem není nutně vyhodit make-up. Proč? Protože máte pocit, že vyhazujete peníze a plýtváte produktem.
Přiznejme si to, vyhodit sotva použitou paletku Urban Decay nebo čerstvě otevřenou a poškrábanou rtěnku je neuvěřitelně srdcervoucí. Až do té míry, že si můžete použitý make-up uchovávat i po uplynutí doby použitelnosti. Oční stíny už obrousíte do posledního kousku a tužky Kohl ostříháte tak, že je sotva držíte v ruce, takže se kvůli pouhému nachlazení nemusíte vzdávat make-upu.
A mýlíte se. „Líčidla aplikovaná přímo na kůži mohou obsahovat bakterie. Jejich životnost závisí na mikroorganismu, ale musíte předpokládat, že mohou přetrvávat tak dlouho, dokud produkt vlastníte,“ vysvětluje kosmetický chemik Perry Romanowski v časopise Today . Jinými slovy, když se produkt dostane do přímého kontaktu s vaší kůží, zachytí nečistoty a stane se v jistém smyslu ekvivalentem pacienta nula. Konzervační látky, i když jsou často kritizovány, vám umožňují dlouhodobě „sterilizovat“ vaše produkty a vyhnout se tomuto začarovanému kruhu.
Kdy byste se opravdu měli zbavit make-upu?
Je mi líto, ale téměř jistě se budete muset rozloučit se svými tónovanými balzámy na rty, zvláště pokud mají aplikátor. Jsou to ty nej„nakažlivější“ kosmetické produkty ve vaší kosmetické taštičce. A jak nám odborníci připomínají, „prevence je lepší než léčba, znovu a znovu“. Tyto produkty, které používáte jako kosmetickou zbraň, jsou živnou půdou pro mikroby a tyto spící bakterie se pravděpodobně znovu aktivují slinami.
„Pokud jste právě prodělali rýmu, nevyhazoval bych všechen make-up, ale doporučil bych vám vyměnit nebo odložit produkty na rty, které jste používali během nemoci,“ radí v rozhovoru pro Today Dr. David Lortscher, atestovaný dermatolog.
Na druhou stranu, produkty, které se nanášejí dlaní před dotykem obličeje, jsou méně rizikové. To platí zejména pro make-upy s pumpičkou a krémové tvářenky v kelímcích. Odborníci také zdůrazňují, že váš imunitní systém by měl plnit svou funkci a zabránit relapsu, pokud nejste imunokompromitovaní.
Specifický případ očních onemocnění
Zde není prostor pro vyjednávání. Pokud máte ječný zrno nebo zánět spojivek, je nejlepší se rozloučit s vašimi základními produkty péče o oči. Jinak se lékařský scénář bude opakovat donekonečna a oční kapky se stanou každodenní záležitostí. To nechcete. Tyto viry, které vám na chvíli rozmažou vidění, jsou velmi odolné a na rozdíl od jiných neumírají při kontaktu s předměty.
Takže pokud si řasy natřete kontaminovaným štětcem od řasenky, vaše oči vám to neodpustí a oční zkouška, které jste právě unikly, začne znovu. Proto si dopřejte malou detoxikaci od make-upu, abyste si zachovaly drahocenný zrak, a pokud máte pochybnosti, osvěžte svou kosmetickou taštičku. Tekutá oční linka, pudrové nebo krémové oční stíny, řasenka, tužka… Ano, budete muset spáchat tento zločin a všechno to vyhodit. A samozřejmě budete muset sterilizovat všechny štětce (ty, které jste si nemyly od chvíle, kdy jste je koupily). Jak? Antibakteriálním mýdlem a proces opakovat jednou týdně.
Několik připomenutí hygienických pravidel pro zdravý make-up
Odborníci využívají této příležitosti, aby nám připomněli několik dobrých kosmetických postupů. Zaprvé, nikdy nepůjčujte svůj make-up (ani své nejlepší kamarádce, která vás o to prosí se svým obličejem Kocoura v botách). Další doporučení pro produkty v kelímcích: k nanášení používejte čistou špachtli, ne prsty. Volitelné, ale ne nevýznamné: napište datum prvního použití make-upu na štítek, abyste dodrželi datum spotřeby uvedené na malém symbolu.
Vyhazování make-upu po nemoci není něco pro „obsedantního maniaka“, ale preventivní opatření. Proto je výhodné zbavit se části make-upu z obličeje. Po přečtení tohoto článku vám možná bude snazší přijmout make-upový look.