Podle nové studie mohou mít zrzky jedinečnou výhodu.

Dlouho se lidé s kaštanovými vlasy a pihami cítili jako tvorové z jiné planety. Teď jim všichni závidí pihy a od kadeřníka vyžadují kaštanové barvení. Kromě toho, že se jim mstí v estetické představivosti, říká se, že zrzky mají genetický rys. A vítejte: údajně jim dává silnější imunitní odpověď na určité infekce.
Lepší odolnost vůči určitým nemocem?
Zrzky jsou již dlouho terčem přetrvávajících stereotypů. Příliš bledé, příliš odlišné, příliš nápadné. Jejich jedinečné fyzické vlastnosti byly často zesměšňovány, než se konečně staly oslavovanými na molech, v kosmetických kampaních a dokonce i v trendech líčení . Poté, co snášely takovou ostrou kritiku, nyní dostávají ve světě krásy všechna ocenění. Kromě toho, že se pyšní nejžádanější barvou vlasů sezóny, mají zrzky i další, méně zjevné vlastnosti.
Ti, které dnes nazýváme „šťastlivci“, a kteří byli kdysi obviňováni z čarodějnictví, mohou mít nějaké schopnosti. Ne magické, ale genetické. Podle nedávné studie tato vlastnost není jen estetická. Mohla by také souviset s určitými biologickými výhodami zděděnými z lidské evoluce.
Výzkumníci z Harvardovy univerzity a Harvard Medical School analyzovali DNA tisíců jedinců, kteří žili více než 10 000 let, a také DNA současných populací žijících v západní Eurasii. Jejich cílem bylo pochopit, které geny se v průběhu staletí postupně staly rozšířenějšími v důsledku přirozeného výběru. Mezi znaky, které se staly běžnějšími, vědci objevili několik variant spojených se zrzavými vlasy a světlou pletí.
Výzkumníky obzvláště zaujalo, že některé z těchto genů se zdají být spojeny i s větší odolností vůči určitým infekcím. Výsledky naznačují zejména genetické mechanismy, které by mohly nabídnout zvýšenou ochranu proti nemocem, jako je lepra nebo HIV. To samozřejmě neznamená, že všichni zrzaví lidé mají „vynikající“ imunitu, ani že jsou imunní vůči nemocem. Ukazuje to však, že určité fyzické rysy mohly být zachovány, protože byly nepřímo spojeny s užitečnými biologickými výhodami v určitém prostředí.
Jsou zrzky požehnány přírodou?
Zrzky, lidské protějšky berušky, jsou bytosti odlišné. Zatímco ve středověku byly spojovány s kotlíky a špičatými klobouky, v 21. století jsou vyslanci jedinečné, téměř mystické krásy. Podle této studie se zdá, že se narodily s celým „pramenem mládí“.
Tato povzbudivá zjištění je však třeba vnímat s opatrností. Věda zůstává ve svých interpretacích opatrná. Výzkumníci poukazují na to, že zrzavé vlasy se nutně nestaly běžnějšími proto, že samy o sobě představovaly rozhodující výhodu. V genetice se určité vlastnosti někdy vyvíjejí „ve skupinách“, spojené s jinými charakteristikami, které jsou užitečnější pro přežití.
Jedna hypotéza naznačuje, že světlá pleť produkuje vitamín D efektivněji v oblastech s omezeným slunečním zářením. V severních oblastech, kde jsou zimy dlouhé a slunečního světla málo, mohla tato adaptace zvýhodňovat určité populace. Zrzavé vlasy by pak byly viditelným důsledkem širší genetické predispozice.
Navzdory své vysoce reaktivní, průsvitné pleti však mají zrzky určité kožní zranitelnosti. I když mohou mít přirozeně optimalizovaný imunitní systém, je důležité si uvědomit, že špatně snášejí slunce. Jsou náchylnější k UV záření . Podle jiné studie publikované v časopise Nature Communications jsou zrzky predisponovány k rakovině kůže, zejména k melanomu.
Studie o proměně komplexů ve vnitřní sílu
Po léta znamenalo být zrzkou často vyrůstat s urážlivými poznámkami, ponižujícími přezdívkami nebo pocitem „abnormality“. Téměř všichni zrzaví lidé si v určitém okamžiku svého života přáli vymazat svůj charakteristický rys a zamaskovat své třpytivé rudé vlasy neutrálnějšími barvami. Mnozí se naučili nenávidět to, co ve skutečnosti bylo jejich jedinečným kouzlem. Dnes tato studie vrhá na toto téma téměř symbolické světlo. To, co bylo dlouho považováno za vadu, by ve skutečnosti mohlo být důkazem složité a fascinující genetické bohatosti.
Tento výzkum v konečném důsledku vypráví příběh, který přesahuje biologickou evoluci. Připomíná nám, že fyzické vlastnosti, které se odchylují od normy, často odhalují mnohem hlubší příběh než jednoduché standardy krásy stanovené určitou érou. Zrzavé vlasy nejsou jen vzácnou barvou. Jsou viditelnou stopou dlouhé lidské adaptace, formované klimatem, nemocemi, migrací a časem.
A možná nám tato studie také pomůže dívat se na rozdíly jinak. Už ne jako na anomálie, které je třeba napravit, ale jako na vzácné dědictví, nositele historie, které věda teprve začíná rozumět.