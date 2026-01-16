Pravda o vašich zimních chutech (a proč byste se neměli cítit provinile)

Nový rok často s sebou nese předsevzetí a jedno z nich se neustále rýsuje: jezte méně a lépe. Není však třeba držet drastické diety, uzavírat chuťové pohárky ani vážit jídlo na gramy. Pokud máte v zimě nenasytnou chuť k jídlu, není to problém, ale spíše instinkt sebezáchovy. Musíte dohnat kalorie, které ztratíte kvůli chladu.
Jíst více v zimě, obviňovaný, ale přirozený reflex
Zatímco v létě nám pár salátů naprosto postačí, v zimě máme žaludky ve střehu a chuťové pohárky hyperaktivní. Máme chuť k jídlu jako Obelix a roční období nám nepomáhá. Zima je obdobím raclette , fondue, obrovských rodinných jídel a nostalgických odpoledních svačin. Prakticky neustále zíráme na talíře a jídlo už není jen základní nutností, ale plnohodnotnou zábavou. Náš hlad je nenasytný: zdvojnásobujeme porce, vychutnáváme si bohaté pokrmy a zdá se, že naše žaludky ovládají každý náš pohyb. A nemusíte lyžovat celý den, abyste měli chuť na tartiflette nebo krémové gratinované koláčky.
Tyto chutě, které se snažíme utišit detoxikačními šťávami a dietními recepty, nejsou patologické. Jsou instinktivní a nepramení z nedostatku vůle. V době, kdy nás média nabádají k hubnutí o svátcích a bombardují nás zprávami o „hubnutí“, je načase si tuto biologickou realitu připomenout.
„Není to jen hlad; je to způsob, jakým váš mozek kompenzuje špatnou náladu a nedostatek slunečního záření, což může snadno vést k cyklu přejídání,“ vysvětluje Dr. Crystal Wyllie ve Study Finds . Nakonec za tyto zimní chutě nejsme ve skutečnosti zodpovědní; je to prvotní tělesný reflex. Jde o tu nejjednodušší a nejzřejmější věc, aby zaplnil mezeru v dopaminu a serotoninu: ledničku.
Tělo hledá energii… v potravě
„V zimě se musí jíst, aby se člověk zahřál.“ „Když je zima, hrnec by neměl být prázdný.“ Všichni jsme tyto fráze slyšeli od našich prarodičů. Možná je načase naslouchat skutečnému hlasu moudrosti a přestat se vinit z „chybení“, která ve skutečnosti chybami vůbec nejsou.
V zimě tělo usilovněji pracuje na udržení vnitřní teploty. I když je nám doma hezky teplo, naše tělo vnímá venkovní chlad a aktivuje své ochranné mechanismy. To vyžaduje energii. A tu energii získává z toho, co jíme. Proto je důležité nebýt na sebe a svůj vzhled příliš přísní.
Během chladného počasí je také obtížnější dosáhnout pocitu sytosti a není to jen pocit. Kvůli chladu a nedostatku slunečního záření se v těle zvyšuje hladina ghrelinu, hormonu, který nám vyvolává hlad. Zároveň klesá hladina leptinu, který nám říká : „Mám dost.“ V důsledku toho můžeme sníst raclette a poté čokoládový fondant, aniž bychom se kdy cítili „sytí“. To nás zavádí do omylu a vede k přejídání.
Proč ze všeho nejvíc toužíme po cukru a tuku?
V zimě nás neláká okurkový salát ani mrkvový dip. Jsou to tučnější jídla, která se ani nekvalifikují do Nutri-Score. Když máme zimní chutě, nesáhneme po čerstvém jablku, ale po bohatých koláčích, tyčinkách se slaným karamelem nebo rovnou do sklenice s čokoládovou pomazánkou. To nemusí být nutně známka bulimie ani odraz jiné poruchy příjmu potravy. „Vědecké“ vysvětlení je uklidňující.
Cukr a tuk mají jednu věc společnou: poskytují rychlý přísun energie. Mozek to miluje, zvláště když se hromadí únava, chladné počasí a nedostatek slunečního záření. Ale je za tím víc. Tyto potraviny stimulují produkci serotoninu a dopaminu, hormonů štěstí. V zimě, když se nám nálada zhorší, tělo instinktivně hledá to, co ho uklidní. Krémová polévka, čokoládový dezert nebo těstoviny vytvářejí pocit emocionálního bezpečí. Nejde o požitkářství. Jde o seberegulaci.
Ukládání tuku v zimě, nutnost
Tyto zimní chutě, často obviňované, ale zřídka chápané, nejsou nekontrolovanými potravinovými nutkáními ani výsledkem „nechání se být samy sebou“. Přesto v dobách, kdy naši předkové nosili kolem pasu zvířecí kůže, tato nadváha nebyla kritizována, ale spíše podporována. Studie provedená výzkumníky z Kalifornské univerzity v San Franciscu tuto teorii, často používanou jako ospravedlnění, potvrzuje.
„Hromadění tukových zásob na podzim, kdy je ovoce a ořechů dostatek, je hluboce tradiční strategií pro přežití zimy,“ vysvětluje pro deník The Telegraph profesor Andrew Higginson, biolog.
Zima je obdobím ústupu, pomalosti a ochrany. Snažit se jíst, jako by bylo uprostřed léta, je často formou sebepoškozování. Vaše tělo ví, co potřebuje, aby překonalo chlad, tak ho nechte dělat svou práci.