3. série seriálu "Wednesday": K seriálu se připojuje stálý člen Tima Burtona

Winona Ryder, čerstvě z Hawkins a jeho Demogorgonů, se usazuje v Nevermore Academy. Oficiální oznámení Netflixu z 23. února 2026 potvrzuje její hostující roli v několika epizodách 3. série seriálu „Wednesday“, což je další spolupráce s Timem Burtonem a opětovné setkání s Jennou Ortegovou, její kolegyní z filmu „Beetlejuice“.
Pravidelný člen Burtonova vesmíru
Winona Ryder není žádným nováčkem ve fantastickém a makabrózním světě amerického režiséra Tima Burtona. Jejich spolupráce sahá až do filmu „Beetlejuice“ z roku 1988, kde hrála rebelskou Lydii Deetzovou, roli, kterou si zopakovala v pokračování z roku 2024. Společně pracovaly také na filmech „Edward Scissorhands“ (1990) a „Frankenweenie“ (2012).
Sám Tim Burton prohlásil, že je z jejich shledání „nadšený“: „Dokonale zapadá do tohoto vesmíru. Je to velmi drahá přítelkyně.“ Showrunneri Alfred Gough a Miles Millar také ocenili „nespornou královnu outsiderů“ a zdůraznili její neocenitelný přínos pro Nevermore.
Tabitha: Nová záhada v Nevermore
Winona Ryder si zahraje Tabithu, novou postavu, která nepatří do původních komiksů „Addamsova rodina“ ani do předchozích sérií. Její přesná role zůstává záhadou, ale připojí se k řadě nových členů obsazení: Evě Green (Ofélie, Morticiina sestra), Chrisu Sarandonovi (Balthazar), Noahu Taylorovi (Cyrus), Kennedymu Moyerovi (Daisy) a Oscaru Morganovi (Atticus).
Natáčení začalo v Dublinu a slibuje „nové studenty, nové učitele a tajemství Addamsovy rodiny v rozkladu“. Tato třetí série, očekávaná v roce 2027, navazuje na druhou sérii, která byla odvysílána v srpnu 2025 a v níž se objevili Lady Gaga a Christopher Lloyd.
Most mezi dvěma světy
Načasování je perfektní: několik měsíců po skončení filmu „Stranger Things“ se Winona Ryderová promění z hororového seriálu z 80. let ve viktoriánský gotický teenagerský seriál. Znovu se setkává s Jennou Ortegovou, která hrála její dceru Astrid v „Beetlejuice“, a tím uzavírá pozitivní cyklus umělecké spolupráce.
S příchodem Winony Ryder do seriálu Nevermore se rýsuje třetí série seriálu „Wednesday“ ve velkou událost, která propojí Burtonovu tradici s prestižním hereckým obsazením. Tento přírůstek upevňuje rozšířený vesmír Tima Burtona na Netflixu a nabízí fanouškům nečekaný přechod mezi monstry z Hawkins a výstřednostmi Addamsovy rodiny. Na objevení Tabithy a nových záhad akademie si budeme muset počkat do roku 2027...