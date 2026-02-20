„Hannah Montana“ se vrací po 20 letech: Miley Cyrus překvapivě oznámila

Dvacet let po svém debutu na Disney Channel se seriál „Hannah Montana“ připravuje na svůj velký comeback. Sama Miley Cyrus – která v seriálu ztvárnila brunetku Miley Stewart – oznámila odvysílání speciální výroční epizody, která oživí nostalgii po roce 2000.
Speciální epizoda k oslavě 20 let úspěchu
Seriál „Hannah Montana“, poprvé vysílán v roce 2006 na Disney Channel, zanechal stopu na celé generaci. O dvacet let později Miley Cyrus na svých sociálních sítích oznámila, že speciální výroční epizoda bude odvysílána 24. března 2026 na Disney+. V krátkém videu zveřejněném online je vidět auto zastavující před ikonickým Studiem 9. Z něj vystoupí známá postava a okamžitě se naskytne svět seriálu.
Toto oznámení rychle vyvolalo mezi fanoušky nadšení, z nichž mnozí se podělili o své vzpomínky na seriál. Podle Variety bude epizoda hloubkovým rozhovorem s Miley Cyrus. Moderátorem bude podcastový Alex Cooper a bude obsahovat dosud neviděné archivní záběry a repliky ikonických kulis, jako je obývací pokoj Stewartových a ikonická šatna Hannah.
Návrat tam, kde to všechno začalo. 🖤 Speciál k 20. výročí Hannah Montany bude mít premiéru 24. března na @DisneyPlus . #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE
— Miley Cyrus (@MileyCyrus) 17. února 2026
Prohlášení prodchnuté vděčností
Ve zprávě svým fanouškům Miley Cyrus zdůraznila důležitost této postavy ve svém životě. Potvrdila, že Miley Stewart, zdánlivě obyčejná středoškolačka, která se promění v popovou hvězdu Hannah Montanu, bude vždy její součástí a že seriál ovlivnil její život stejně jako život jejích diváků. Toto prohlášení představuje zlom. Po několika letech snahy distancovat se od svého disneyovského image představuje tento návrat vědomé smíření.
Výroční epizoda je prezentována jako způsob, „který poděkuje těm, kteří seriál podporovali od začátku“. Disney také popisuje událost jako „opravdový milostný dopis fanouškům“. Platforma plánuje představit specializovanou kolekci zahrnující všechny čtyři série a také spin-off filmy.
Popový fenomén 21. století
Při svém uvedení na trh vyprávěl seriál „Hannah Montana“ příběh o dvojím životě obyčejného teenagera, který se tajně snaží o kariéru popové hvězdy. Tento jednoduchý, ale účinný koncept si rychle získal mezinárodní publikum. Seriál byl nominován na ceny Emmy a dal vzniknout velké hudební franšíze s několika platinovými a zlatými alby. V roce 2009 byly také uvedeny dva celovečerní filmy, včetně filmu „Hannah Montana: Film“.
Kromě čísel seriál hluboce ovlivnil popkulturu prvního desetiletí 21. století: módu, hudbu, účesy, zboží… Barevná estetika a energie postavy zanechaly stopu na celé generaci. I dnes, podle údajů zveřejněných společností Disney+, katalog „Hannah Montana“ nashromáždil na platformě po celém světě více než půl miliardy hodin sledovaného času. Důkazem trvalé popularity seriálu je jeho trvalá popularita.
Nostalgie: sjednocující síla
Oznámený návrat nemá podobu nové série beletrie, ale spíše speciální akce zaměřené na paměť a sdílení. Zdá se, že Miley Cyrus chce znovu navštívit ikonická místa a odhalit dosud neviděné archivní záběry a nabídnout tak moment spojení. Tato volba je v souladu s širším trendem: výročí kultovních seriálů, které spojují bývalé herce a fanoušky, aby sdíleli společné vzpomínky.
Nostalgie se zde stává sjednocující silou, schopnou spojit několik generací. Pro mnoho diváků představuje seriál „Hannah Montana“ mnohem víc než jen zábavu. Evokuje specifické období jejich dospívání, protkané písněmi a epizodami vysílanými na Disney Channel.
Dvacet let po svém uvedení se seriál „Hannah Montana“ chystá na návrat ve speciální epizodě s Miley Cyrus v hlavní roli. Událost, která obsahuje archivní záběry, zrekonstruované kulisy a osobní anekdoty, slibuje emotivní zážitek. Nalaďte si film 24. března 2026 na Disney+ a znovu prožijte svět, který definoval generaci.