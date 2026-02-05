Po loupeži v Louvru se Evženiina koruna na dříve neviděných fotografiích jeví k nepoznání.

Dosud neviděné fotografie zveřejněné muzeem Louvre ukazují stav koruny císařovny Evženi, která byla nalezena zdeformovaná poté, co ji zloději opustili během loupeže 19. října 2025. Muzeum potvrzuje, že ji lze restaurovat „bez nutnosti rekonstrukce“.
Historický klenot téměř nedotčený navzdory poškození
Evženiina koruna, zdobená diamanty a smaragdy a vytvořená pro manželku Napoleona III. v roce 1855, byla před loupeží vystavena v galerii Apollo v Louvru. Během útěku ji zloději propašovali úzkým otvorem ve vitríně, čímž ji rozdrtili a silně zdeformovali. Zveřejněné snímky ukazují rozdrcený předmět, ale jehož „téměř úplná integrita“ byla zachována, jak uvádí prohlášení muzea, což umožňuje kompletní restauraci bez nutnosti rekonstrukce nebo nahrazování chybějících prvků.
Podrobnosti o pozorovaném poškození
Podle informací potvrzených Louvrem jsou téměř všechny části koruny stále přítomny, s výjimkou jediného malého ozdobného zlatého prvku. 56 smaragdů, které zdobí šperk, a drtivá většina z 1354 diamantů zůstaly navzdory nárazu na místě. Koruna byla nalezena na úpatí galerie Apollo v den krádeže. Zpočátku sloužila jako důkaz pro vyšetřovatele, než byla svěřena do oddělení dekorativního umění muzea k odborné analýze a konzervaci.
Rekonstrukce pod dohledem komise odborníků
Pro provedení restaurátorských prací se Louvre rozhodl jmenovat akreditovaného konzervátora na základě výběrového řízení. Odborná komise složená ze specialistů, v jejímž čele stojí ředitel muzea Laurence des Cars, bude poskytovat podporu a poradenství v oblasti technických rozhodnutí pro tuto delikátní operaci. V komisi budou zejména zástupci významných historických francouzských klenotnictví, kteří přispějí svými odbornými znalostmi v oblasti manipulace s drahokamy a drahými kovy a jejich zušlechťování.
Kontext loupeže a stále chybějící části
Během loupeže v Louvru v říjnu 2025 bylo z galerie Apollo ukradeno osm uměleckých děl v odhadované hodnotě desítek milionů eur, včetně tiár, náhrdelníků a historických šperků. Evženiina koruna, ačkoli byla nalezena poškozená, je dosud jediným nalezeným kusem. Ostatní ukradené šperky se stále pohřešují a jsou stále předmětem vyšetřování francouzských úřadů, které od loupeže provedly několik zatčení.
Restaurování Evženiiny koruny tak představuje silný symbol odolnosti francouzského dědictví tváří v tvář vandalismu a krádežím. Zatímco ostatní chybějící klenoty zůstávají neobjeveny, Louvre má v úmyslu obnovit tento historický kousek v jeho původní kráse a připomenout nám, že navzdory nepřízni osudu lze historii a umění zachovat a předat budoucím generacím.