Oscary 2026: Tato nová kategorie překvapuje převážně nominovanými ženami

Akademie filmových umění a věd poprvé ve své historii oceňuje práci castingových režisérů. To je pro filmový průmysl vítaný vývoj, zejména proto, že většina nominovaných v této první kategorii jsou ženy.
Historická premiéra v Hollywoodu
Je to malá revoluce ve světě kinematografie: Oscary v roce 2026 budou obsahovat novou kategorii věnovanou režii obsazení (Achievement in Casting). Tato cena, vytvořená více než 20 let po posledním novém ocenění – kategorii za nejlepší animovaný film v roce 2001 – si klade za cíl zdůraznit zásadní článek při tvorbě filmu, který často zůstává v pozadí.
Z 10 filmů na prvním seznamu kandidátů bylo 9 režírováno ženami, což představuje bezprecedentní uznání pro tuto profesi, které dlouho dominovaly, aniž by byla plně doceněna.
První jmenovaní
Mezi prvními jmenovanými je několik významných osobností v oboru:
- Nina Gold pro Hamnet, adaptaci románu inspirovaného životem Shakespearovy syna.
- Jennifer Venditti za film „Marty Supreme“.
- Cassandra Kulukundis za film „Jedna bitva za druhou“.
- Francine Maislerová za film „Hříšníci“ již byla považována za favoritku.
- Gabriel Domingues, jediný muž na seznamu, za film „Tajný agent“.
Tato převaha žen není náhoda: pobočka castingových ředitelů Akademie, založená v roce 2013, má přibližně 160 členů, většinou žen.
Profese, která byla dlouho neviditelná
„Uznání Akademie je dlouho očekávaný okamžik,“ řekla časopisu Variety ředitelka castingu Francine Maislerová. Pro ni toto ocenění „znovu upevňuje roli castingu jako zásadního uměleckého a narativního přínosu pro kinematografii“. Vyprávěla, jak našla mladého Milese Catona pro „Hříšníky“ poté, co prohledala bluesové kluby a umělecké školy v Atlantě.
Stejné nadšení sdílela i castingová režisérka Nina Gold, která po pěti po sobě jdoucích konkurzech objevila Jacobiho Jupeho, hlavního herce ve filmu „Hamnet“. „Je to herec s vzácným talentem a byl přesně ve správný čas na správném místě,“ řekla.
Dlouho očekávané a symbolické uznání
Tato kategorie konečně uznává zásadní roli castingových režisérů v úspěchu filmu. Jejich práce, která spojuje talent, psychologii a intuici, často určuje chemii a důvěryhodnost filmu. Udělením prvních zlatých sošek této speciality Akademie vysílá silný vzkaz: casting je sám o sobě uměleckou formou.
V době, kdy se Hollywood snaží rozšířit zastoupení žen a začínajících talentů, přináší tento vývoj vítaný závan čerstvého vzduchu do sezóny udílení cen.