„Bridgerton“: V 5. a 6. sérii se objeví dvě ženy.

Léa Michel
Extrait de la série « La Chronique des Bridgerton »

Zatímco 4. série seriálu „Bridgerton“ láme na Netflixu rekordy svým románkem mezi Benedictem a Sophie, ti nejoddanější fanoušci se už teď ptají, co bude dál. Díky novým odhalením se záhada vyjasňuje: 5. a 6. série se zaměří na dvě netrpělivě očekávané hrdinky, Francescu a Eloise Bridgerton. Jedna prozkoumá muka lásky po ztrátě, druhá výzvu nelítostné nezávislosti v omezujícím světě.

Eloïse a Francesca: další, které si zamilujete… každý svým vlastním způsobem

Během nedávného promítání seriálu nabídla showrunnerka Jess Brownell letmý pohled do nadcházejících sérií. V rozhovoru pro americký deník Collider prozradila, že se další série zaměří na dvě ženské postavy, a šibalsky dodala: „Iniciály v mých spisech jsou E a F.“ Jinými slovy, po Daphne (1. série), Anthonymu (2. série), Colinovi (3. série) a Benedictovi (4. série) se pozornost přesune na dvě jejich sestry: Eloise Bridgertonovou, kterou hraje Claudia Jessie, a Francescu Bridgertonovou, kterou hraje Hannah Doddová.

Podivný románek pro Francescu?

Toto odhalení potěší fanoušky románů Julie Quinnové, na kterých je série volně založena. V knihách Francesca prožívá dojemný milostný vztah s Michaelem Stirlingem, bratrancem svého zesnulého manžela Johna. Zdá se však, že seriál se ubírá zcela jiným směrem, věrný své touze znovuobjevit žánr.

Postava Michaela se skutečně proměnila v Michaelu Stirlingovou, což naznačuje podivný románek mezi Francescou a jinou ženou. Pro populární seriál, jako je „Bridgerton“, který by tak mohl ztvárnit milostný příběh mezi dvěma ženami v typicky heteronormativním světě, se jedná o významný zlom. U produkce Netflixu od Shondaland se tento vývoj jeví jako koherentní a očekávaný.

Eloise, nekonformní intelektuálka

Pokud jde o Eloise, postavu již dobře známou pro svou vzpurnou povahu, zjevné ignorování konvencí a bystrý vtip, její přítomnost v centru celé série slibuje poutavý děj. V románech se zamiluje do sira Phillipa Cranea, vdovce po zesnulém příteli. Zda se seriál bude držet této zápletky, nebo nabídne nový zvrat, jako tomu bylo v minulosti, se teprve uvidí.

Fanoušci doufají, že tato série prozkoumá dilema nezávislé ženy, která se potýká s romantickou touhou ve společnosti, která očekává podřízenost a poslušnost. Postava Eloise je již dlouho oblíbená mezi těmi, kteří se ztotožňují s její touhou vymanit se ze společenských norem.

Stále inkluzivnější série

Od svého vzniku se seriál „Bridgerton“ rozhodl znovuobjevit historickou romanci s odvahou, rozmanitostí a smyslností. Pátá a šestá série slibují další rozšíření zastoupení na plátně, když zdůrazní dvě ženy s kontrastním, ale stejně hlubokým zázemím.

Stručně řečeno, s Francescou a Eloise by seriál mohl obnovit svůj vzorec a zároveň zůstat věrný tomu, co ho činí úspěšným: pečlivě propracovaným romantickým dějovým liniím, komplexním postavám, okázalé estetice a inkluzivní reinterpretaci společenských tradic 19. století.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tato čistě ženská hudební skupina se po vystoupení stala terčem „sexistické“ kritiky

