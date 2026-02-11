Vystoupení Bad Bunnyho v Super Bowlu mělo nečekaný efekt… dosáhlo dokonce i stok New Yorku

Vystoupení portorického rappera a zpěváka Bad Bunnyho na poločasové show Super Bowlu LX sledovalo obrovské publikum, ale mělo také skutečný dopad na New York City. Během minut, kdy umělec byl na pódiu, se každodenní život doslova zastavil – dokud se město náhle neprobudilo k životu, jakmile show skončila.
Dramatický pokles spotřeby vody
Podle údajů zveřejněných společností New York City Water (NYC Water) se spotřeba vody během vystoupení Bad Bunny výrazně snížila. V pěti hlavních městských částech – Manhattanu, Brooklynu, Queensu, Bronxu a Staten Islandu – se spotřeba vody v domácnostech propadla, což naznačuje, že miliony lidí zůstaly sedět přilepené k obrazovkám.
New York zaznamenal během včerejšího poločasového vystoupení #BadBunny v rámci Super Bowlu výrazný pokles spotřeby vody ve všech pěti městských částech, ale během 15 minut po skončení show došlo k prudkému nárůstu spotřeby, který odpovídá 761 719 spláchnutím toalet po celém městě. #SBLX
— NYC Water (@NYCBater) 9. února 2026
Fenomén „superflush“ v centru pozornosti
Na konci vystoupení Bad Bunny (s Lady Gaga) město zažilo náhlý nárůst aktivity: během následujících 15 minut zaznamenala společnost NYC Water dramatický nárůst poptávky po vodě, což odpovídá téměř 762 000 spláchnutím toalety téměř současně. Tento typ nárůstu, nazývaný „superflush“, byl pozorován po celá desetiletí během velkých televizních událostí, od Super Bowlu až po olympijské hry, kdy se miliony lidí náhle vrátí ke svým běžným rutinám.
Synchronizace, která hodně vypovídá o kolektivní pozornosti
Tento jev nepředstavuje žádné nebezpečí pro kanalizační systém, který je navržen tak, aby tyto extrémní výkyvy absorboval. Pozoruhodně však ilustruje synchronizaci chování v celém velkoměstě. Zatímco Bad Bunny upoutal pozornost města, denní rutina byla pozastavena; jakmile show skončila, všichni se současně vrátili ke svým aktivitám.
Dopad za hranicemi potrubí
Dopad vystoupení se neomezoval jen na vodoměry. Streamovací platformy zaznamenaly prudký nárůst sledovanosti během několika minut po poločase, což naznačuje, že show Bad Bunny (s Lady Gaga) vyvolala okamžitý a intenzivní zájem daleko za hranicemi stadionu, kde se konala. S více než 135 miliony diváků po celém světě tato poločasová show překonala rekordy v sledovanosti a přispěla k tomuto jedinečnému kulturnímu a behaviorálnímu fenoménu.
Vystoupení Bad Bunny (s Lady Gaga) na Super Bowlu LX nakonec nebylo jen přelomovým hudebním momentem: posloužilo také jako společenské odhalení, které ukázalo, jak může kulturní událost synchronizovat chování celé metropole – až po ta nejskromnější každodenní gesta.