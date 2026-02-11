Search here...

Vystoupení Bad Bunnyho v Super Bowlu mělo nečekaný efekt… dosáhlo dokonce i stok New Yorku

Kultura
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Trev W. Adams/Pexels

Vystoupení portorického rappera a zpěváka Bad Bunnyho na poločasové show Super Bowlu LX sledovalo obrovské publikum, ale mělo také skutečný dopad na New York City. Během minut, kdy umělec byl na pódiu, se každodenní život doslova zastavil – dokud se město náhle neprobudilo k životu, jakmile show skončila.

Dramatický pokles spotřeby vody

Podle údajů zveřejněných společností New York City Water (NYC Water) se spotřeba vody během vystoupení Bad Bunny výrazně snížila. V pěti hlavních městských částech – Manhattanu, Brooklynu, Queensu, Bronxu a Staten Islandu – se spotřeba vody v domácnostech propadla, což naznačuje, že miliony lidí zůstaly sedět přilepené k obrazovkám.

Fenomén „superflush“ v centru pozornosti

Na konci vystoupení Bad Bunny (s Lady Gaga) město zažilo náhlý nárůst aktivity: během následujících 15 minut zaznamenala společnost NYC Water dramatický nárůst poptávky po vodě, což odpovídá téměř 762 000 spláchnutím toalety téměř současně. Tento typ nárůstu, nazývaný „superflush“, byl pozorován po celá desetiletí během velkých televizních událostí, od Super Bowlu až po olympijské hry, kdy se miliony lidí náhle vrátí ke svým běžným rutinám.

Synchronizace, která hodně vypovídá o kolektivní pozornosti

Tento jev nepředstavuje žádné nebezpečí pro kanalizační systém, který je navržen tak, aby tyto extrémní výkyvy absorboval. Pozoruhodně však ilustruje synchronizaci chování v celém velkoměstě. Zatímco Bad Bunny upoutal pozornost města, denní rutina byla pozastavena; jakmile show skončila, všichni se současně vrátili ke svým aktivitám.

Dopad za hranicemi potrubí

Dopad vystoupení se neomezoval jen na vodoměry. Streamovací platformy zaznamenaly prudký nárůst sledovanosti během několika minut po poločase, což naznačuje, že show Bad Bunny (s Lady Gaga) vyvolala okamžitý a intenzivní zájem daleko za hranicemi stadionu, kde se konala. S více než 135 miliony diváků po celém světě tato poločasová show překonala rekordy v sledovanosti a přispěla k tomuto jedinečnému kulturnímu a behaviorálnímu fenoménu.

Vystoupení Bad Bunny (s Lady Gaga) na Super Bowlu LX nakonec nebylo jen přelomovým hudebním momentem: posloužilo také jako společenské odhalení, které ukázalo, jak může kulturní událost synchronizovat chování celé metropole – až po ta nejskromnější každodenní gesta.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Po loupeži v Louvru se Evženiina koruna na dříve neviděných fotografiích jeví k nepoznání.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po loupeži v Louvru se Evženiina koruna na dříve neviděných fotografiích jeví k nepoznání.

Dosud neviděné fotografie zveřejněné muzeem Louvre ukazují stav koruny císařovny Evženi, která byla nalezena zdeformovaná poté, co ji...

„Bridgerton“: V 5. a 6. sérii se objeví dvě ženy.

Zatímco 4. série seriálu „Bridgerton“ láme na Netflixu rekordy svým románkem mezi Benedictem a Sophie, ti nejoddanější fanoušci...

Tato čistě ženská hudební skupina se po vystoupení stala terčem „sexistické“ kritiky

Šestičlenná americká dívčí skupina Katseye se ocitla v centru nové kontroverze poté, co se jejich vystoupení s písní...

Tyto fascinující fotografie ukazují, že náhoda někdy velmi dobře zabere.

Město někdy nabízí scény tak dokonale zkomponované, že se zdají být zinscenované. Přesto je vše spontánní. Na Instagramu...

Pokračování filmu "Hříšný tanec" se údajně připravuje a uživatelé internetu z toho šílí.

Po letech čekání kanadsko-americká společnost Lionsgate přináší konkrétní zprávy o pokračování kultovního filmu "Hříšný tanec" z roku 1987....

3 miliony posluchačů pro zpěvačku, která neexistuje: Kdo je Sienna Rose doopravdy?

Tři miliony měsíčních posluchačů na Spotify, několik skladeb v žebříčku Viral Top 50… a přesto vše naznačuje, že...

© 2025 The Body Optimist