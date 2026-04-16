Vytvoření domácích halloweenských dekorací nevyžaduje obrovský rozpočet. S trochou fantazie a jednoduchými materiály lze snadno vytvořit tu nejstrašidelnější atmosféru.
Svátky předcházející Dni mrtvých představují ideální čas na přípravu těchto výtvorů jako rodina, zejména s dětmi.
Každý nápad, který si sami vyrobíte, se pak stane sdílenou vzpomínkou. Pokud se tyto dekorace správně uchovají, lze je používat znovu rok co rok, což investici ještě více zhodnotí.
Strašidelné girlandy a závěsné dekorace svépomocí
Girlandy jsou jednou z nejdostupnějších DIY halloweenských dekorací . Výroba papírové girlandy s netopýrem nemůže být jednodušší.
Vezměte list silného černého papíru o gramáži 200 g , přeložte ho napůl a poté nakreslete bílou tužkou polovinu netopýra, začněte od přehybu.
Vystřihněte siluetu nůžkami, rozložte ji a nakreslete detaily, jako jsou oči.
Dále na koncích propíchněte dírky děrovačkou a provlékněte jimi černou šňůru, abyste sestavili své tvorečky. Potřebné materiály jsou minimální: list černého papíru o gramáži 200 g, nůžky, děrovačka, bílá tužka a černá šňůrka.
Chcete-li změnit atmosféru, vyrobte girlandy ve tvaru duchů nebo dýní s použitím stejného principu. Dekorace doplňte zavěšením vlaječek po celém obývacím pokoji, svítícími balónky nebo dokonce obří kostrou připevněnou ke stropu.
Tato závěsná světla promění každou místnost v děsivé doupě.
Dekorativní dýně: nezbytnost pro halloweenské dekorace
Dýně zůstává hlavním symbolem Halloweenu. Může být umístěna venku, u vchodu, na stole nebo kdekoli v domě. Natřená oranžovou, černou nebo bílou barvou se snadno personalizuje, a to i s dětmi.
Chcete-li vytvořit dekorativní dýni z papírového talíře , nakreslete oči, nos a ústa grafitovou tužkou.
Vyplňte detaily žlutou barvou, abyste napodobili svíčku, a zbytek talíře natřete jasně oranžovou barvou.
Přidejte hnědě natřenou dřevěnou tyč jako stonek a zelený stonek žinylky jako list. Poté svůj výtvor zavěste na dveře nebo okno.
Materiály zahrnují: kartonový talíř, dřevěnou tyčinku, děrovačku, grafitovou tužku, široký štětec, oranžovou, primárně žlutou a pálenou sienna akrylovou barvu, zelený žinylkový drát a maskovací pásku.
Chcete-li jít ještě dál, vyřezejte si skutečnou dýni a vytvořte si dýni se svíčkou uvnitř, která je ideální pro autenticky strašidelnou atmosféru.
Svícny a svíčky: temná a děsivá atmosféra
Svícny ze skleněných dóz si můžete vyrobit sami a vytvořit tak měkké, hrozivě silné světlo. Nakreslete si svůj návrh na útržkový papír a poté jej vložte do dózy.
Natřete obrys na vnější stranu květináče akrylovou barvou a jemným štětcem, nechte zaschnout a poté naneste druhou vrstvu. Odstraňte papír a dovnitř vložte čajovou svíčku.
Dýně, netopýr nebo pavučina: možnosti jsou nekonečné. Potřebné materiály zahrnují skleněné nádoby, oranžovou, černou nebo bílou akrylovou barvu, černý fix, jemný štětec a čajové svíčky. Stíny vrhané na stěny za soumraku výrazně umocňují strašidelný efekt.
Pozornost si zaslouží i dvě další techniky. Mumiové svíčky se vyrábějí obalením skleněných nádob obvazy, přidáním očí černým fixem a vložením svíčky dovnitř.
Pro krvavý efekt nakapejte bílou svíčku červeným voskem: originální a velmi vizuální nápad na stůl.
Pavouci a pavučiny pro strašidelnou dekoraci
Rozházejte pavučiny po celém domě : na krbové římse, v rozích stropu, v zárubních a na stole. Pro umocnění strašidelného efektu přidejte plastové, kartonové nebo papírové pavouky.
Pro výrobu originálních pavouků použijte polystyrenové kuličky natřené na černo v několika vrstvách a kovové tyče jako nohy. Ohnuté tyče zatlačte na správná místa a zkraťte je na požadovanou délku.
Tito domácí pavouci se perfektně vejdou do pružné sítě natažené přes vchod.
Další zábavný nápad: nalepte plastové pavouky na zeď oboustrannou páskou, zejména na toaletě, abyste překvapili hosty.
Vstupní věnec vyrobený z větví, pružné umělé pavučiny a pavouků různých velikostí přivítá vaše hosty tím nejstrašidelnějším způsobem.
Duchové a netopýři: DIY stvoření, která můžete umístit kamkoli
Na výrobu girlandy s duchy na zeď si připravte plastové kuličky s otvory, bílou šifonovou látku, provázek, černý karton a lepidlo. Látku nastříhejte na čtverce o velikosti přibližně 25 cm (10 palců), vrstvené díly a poté připevněte kuličky k provázku, abyste vytvořili hlavu.
Z kartonu vystřihněte oči a ústa, uprostřed látky udělejte otvor, provlékněte jím provázek a látku přilepte na míč.
Z odumřelého listí nasbíraného v lese se stanou krásní stolní duchové: natřete ho na bílo a nakreslete na něj obličej černým fixem. Jednoduché a efektní.
Pro netopýry z ruliček toaletního papíru natřete ruličky na černo, vystřihněte křídla z černého barevného papíru, přilepte je lepidlem a poté přidejte oči a zuby.
Chytrý tip: před uzavřením rolád schovejte dovnitř bonbóny.
Halloweenský stůl: slavnostní a snadná dekorace pro kutily
Halloweenský stůl je vyzdoben černou, červenou, oranžovou a fialovou barvou. Vyrobte si domácí jídelní lístky, kroužky na ubrousky, ozdoby na dorty a ozdoby na hrnky.
Vytiskněte si halloweenské menu a umístěte ho do středu pro personalizovaný nádech.
Vydlabaná dýně je velkolepým ústředním bodem bufetu: naplňte ji guacamole, hummusem nebo slanými pochutinami, které vypadají, jako by právě lezly z úst.
- Cukrovinky ve tvaru hada na ozdobu stolu
- Cukroví pavouci se vmísili mezi talíře
- Uschlé listí natřené na bílo aranžované jako běhoun
- Lebka s ústy plnými bonbónů jako ústřední dekorací
Podle studie Národní federace maloobchodníků utratili Američané v roce 2023 za Halloween v průměru 108 dolarů, přičemž rostoucí část utracená za dekorace.
To dokazuje, že výroba vlastních dekorací zůstává ekonomickou a kreativní alternativou dostupnou pro každého, bez ohledu na uspořádání jeho domova.