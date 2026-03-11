Britská modelka Kelly Brook předvádí svou postavu a uživatelé internetu reagují.

Anaëlle G.
@iamkb/Instagram

Britská modelka a herečka Kelly Brook hrdě předvádí svou postavu na teplém písku. Nedávno sdílela prosluněný profil na Instagramu, kde předvádí outfity včetně béžového jednodílného topu zdobeného tropickými potisky, který zdůrazňuje její křivky.

Kolotoč, který zdůrazňuje její křivky

Na tomto prvním snímku kolotoče Kelly pózuje na pláži, její splývavý a strukturovaný vzhled zdůrazňuje její postavu a křivky, s tenkými ramínky a elegantní siluetou. Zbytek série představuje další kousky: puntíky nebo leopardí vzor, ​​vždy v harmonii s jejím tělem a zářící na slunci.

Fanoušci jsou v naprostém úžasu

Reakce se pod jejím příspěvkem hrnuly: „Tvé křivky jsou nádherné, královno pláží!“ , „Tenhle outfit je pro tebe perfektní, body goals!“ , zvolali její sledující a oslavovali její sebevědomí a její rozhodnutí vážit si takzvaných štědrých siluet bez komplexů.

Stručně řečeno, Kelly Brook ztělesňuje inkluzivní krásu na jamajských plážích a dokazuje, že křivky si zaslouží ty nejkrásnější outfity. Tento sluncem zalitý kolotoč je ódou na sebepřijetí a inspiruje tisíce fanoušků k tomu, aby milovali svá těla taková, jaká jsou.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Tato australská modelka ve svých 42 letech elegantně pózuje na sněhu.

