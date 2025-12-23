Search here...

Byla jmenována modelkou roku a sdílí šokující pravdu.

Modely
Léa Michel
@anokyai/Instagram

Jen několik dní poté, co byla korunována „Modelkou roku 2025“, supermodelka Anok Yai dojala své fanoušky sdílením dojemného poselství o svém zdraví. V záři reflektorů a na červených kobercích jihosúdánská modelka prozradila, že tiše bojovala o život. Její odvaha a upřímnost okamžitě vyvolaly vlnu podpory napříč módním světem.

Meteorický vzestup poznamenán neviditelnou zkouškou

Anok Yai, která se proslavila v roce 2017 poté, co se její fotografie stala virální, si užívá jednu z nejpůsobivějších modelingových kariér. Jako múza pro Pradu, Versace a Diora se etablovala jako přední osobnost diverzity na mole. Zatímco se procházela po molech, mladá žena tajně bojovala s vrozeným kardiorespiračním onemocněním.

Na Instagramu vysvětlila, že o své nemoci zjistila náhodou: „Zjistila jsem, že mám malformaci, která nadměrně zatěžuje mé srdce a pomalu ničí mé plíce.“ Anok Yai si zpočátku myslela, že jde jen o občasný kašel, ale nakonec se u ní objevily bolesti na hrudi a potíže s dýcháním, než si uvědomila závažnost situace.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem ROCK (@anokyai)

Operace, která zachraňuje životy, a poselství naděje

Ve své zprávě Anok Yai prozradila, že úspěšně podstoupila roboticky asistovanou operaci plic, což je složitý, ale dnes již běžný zákrok při léčbě závažných plicních onemocnění.

Vyjádřila hlubokou vděčnost lékařským týmům v nemocnici NYU Langone Hospital, v Beverly Hills Concierge Health a zejména Dr. Robertu Cerfoliovi a Dr. Harmiku Soukiasianovi, kteří včas diagnostikovali a léčili její stav: „Jsem věčně vděčná lékařům, zdravotním sestrám a své rodině, prvním tvářím, které jsem uviděla, když jsem se probudila. Díky nim mám více volného času.“ Modelka oznámila, že se nyní soustředí na své zotavení, a poté své fanoušky ujistila: „Prozatím odpočívám… ale vrátím se. Brzy na viděnou.“

Obrovská podpora z celého světa

Její příběh se rychle stal virálním na sociálních sítích a spustil záplavu podpůrných zpráv. Mezi nimi jí vyjádřilo náklonnost několik významných osobností ze světa módy a zábavy:

  • Britsko-jamajská modelka a herečka Naomi Campbell: „Pošlete svou lásku, své světlo a své uzdravení. Kéž vás Bůh ochrání.“
  • Americká herečka, zpěvačka, producentka a autorka: Taraji P. Henson: „Jsi uzdravena ve jménu Ježíše.“
  • Americká basketbalistka Angel Reese napsala: „Modlím se za tebe, sestro. Jsi silná a tuto bitvu vyhraješ.“
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem ROCK (@anokyai)

Odhodlaná a vděčná Anok Yai nám připomíná, že nemoc si své chvíle nevybírá – ani na vrcholu úspěchu. Její odvaha a zranitelnost nabízejí vzácný okamžik upřímnosti ve světě, kterému často dominuje dokonalost. Sdílením svého příběhu supermodelka inspiruje k cennému ponaučení: skutečná síla se nevidí jen na mole, ale také v tiché odolnosti v těžkých časech.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato španělská modelka způsobuje senzaci svými fotografiemi inspirovanými rokem 21. století.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato španělská modelka způsobuje senzaci svými fotografiemi inspirovanými rokem 21. století.

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu, opět udělala silný dojem. Ve své nedávné sérii fotografií sdílených na Instagramu...

Tato modelka s nadváhou se obléká jako kovboj a způsobuje senzaci.

Tabria Majors, americká modelka s nadváhou a více než 2 miliony sledujících na Instagramu, se stala vlivnou osobností...

Se svými štědrými křivkami tato australská modelka vyzařuje

Kate Wasley, obyvatelka Nového Jižního Walesu (NSW), se etablovala jako jedna z nejikoničtějších tváří inkluzivního modelingu. S hrdě...

Tato modelka plus size září v originálním krajkovém outfitu

Candice Huffine, průkopnice módy pro plnoštíhlé, opět zaujme v černém krajkovém kalhotovém kostýmu, který zdůrazňuje její postavu. Tento...

Emoce těchto indických rodičů, když jejich dcera otevírá přehlídku Chanel

Pro rodiče Bhavithy Mandavové bylo vidět svou dceru otevírat přehlídku Chanel v New Yorku splněným snem. Za třpytem...

Hayley Hasselhoff, modelka „plus size“, která boří standardy krásy

Ve světě módy, který je často posedlý nedosažitelnými standardy, vyniká Hayley Hasselhoff jako závan čerstvého vzduchu. Tato americká...

© 2025 The Body Optimist