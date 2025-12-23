Byla jmenována modelkou roku a sdílí šokující pravdu.

Jen několik dní poté, co byla korunována „Modelkou roku 2025“, supermodelka Anok Yai dojala své fanoušky sdílením dojemného poselství o svém zdraví. V záři reflektorů a na červených kobercích jihosúdánská modelka prozradila, že tiše bojovala o život. Její odvaha a upřímnost okamžitě vyvolaly vlnu podpory napříč módním světem.
Meteorický vzestup poznamenán neviditelnou zkouškou
Anok Yai, která se proslavila v roce 2017 poté, co se její fotografie stala virální, si užívá jednu z nejpůsobivějších modelingových kariér. Jako múza pro Pradu, Versace a Diora se etablovala jako přední osobnost diverzity na mole. Zatímco se procházela po molech, mladá žena tajně bojovala s vrozeným kardiorespiračním onemocněním.
Na Instagramu vysvětlila, že o své nemoci zjistila náhodou: „Zjistila jsem, že mám malformaci, která nadměrně zatěžuje mé srdce a pomalu ničí mé plíce.“ Anok Yai si zpočátku myslela, že jde jen o občasný kašel, ale nakonec se u ní objevily bolesti na hrudi a potíže s dýcháním, než si uvědomila závažnost situace.
Operace, která zachraňuje životy, a poselství naděje
Ve své zprávě Anok Yai prozradila, že úspěšně podstoupila roboticky asistovanou operaci plic, což je složitý, ale dnes již běžný zákrok při léčbě závažných plicních onemocnění.
Vyjádřila hlubokou vděčnost lékařským týmům v nemocnici NYU Langone Hospital, v Beverly Hills Concierge Health a zejména Dr. Robertu Cerfoliovi a Dr. Harmiku Soukiasianovi, kteří včas diagnostikovali a léčili její stav: „Jsem věčně vděčná lékařům, zdravotním sestrám a své rodině, prvním tvářím, které jsem uviděla, když jsem se probudila. Díky nim mám více volného času.“ Modelka oznámila, že se nyní soustředí na své zotavení, a poté své fanoušky ujistila: „Prozatím odpočívám… ale vrátím se. Brzy na viděnou.“
Obrovská podpora z celého světa
Její příběh se rychle stal virálním na sociálních sítích a spustil záplavu podpůrných zpráv. Mezi nimi jí vyjádřilo náklonnost několik významných osobností ze světa módy a zábavy:
- Britsko-jamajská modelka a herečka Naomi Campbell: „Pošlete svou lásku, své světlo a své uzdravení. Kéž vás Bůh ochrání.“
- Americká herečka, zpěvačka, producentka a autorka: Taraji P. Henson: „Jsi uzdravena ve jménu Ježíše.“
- Americká basketbalistka Angel Reese napsala: „Modlím se za tebe, sestro. Jsi silná a tuto bitvu vyhraješ.“
Odhodlaná a vděčná Anok Yai nám připomíná, že nemoc si své chvíle nevybírá – ani na vrcholu úspěchu. Její odvaha a zranitelnost nabízejí vzácný okamžik upřímnosti ve světě, kterému často dominuje dokonalost. Sdílením svého příběhu supermodelka inspiruje k cennému ponaučení: skutečná síla se nevidí jen na mole, ale také v tiché odolnosti v těžkých časech.