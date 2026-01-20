Search here...

„Vypadá jako laň“: pohled této španělské modelky fascinuje uživatele internetu

Modely
Léa Michel
wolfiecindy / Instagram

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu, nedávno na Instagramu sdílela selfie, na kterém předvedla velmi výrazný vzhled, umocněný jemným make-upem a prodlouženými řasami.

Selfie, které dohání fanoušky k šílenství

Během několika hodin fotografie vyvolala záplavu obdivných komentářů, fanoušci ji popisovali jako osobu s „očima jako u laně“ a „neskutečnou krásou“, tak jemný a hluboký se zdál její pohled. Někteří uživatelé internetu neváhali snímek nazvat „magickým“, protože světlo, úhel a Cindyin výraz vytvářely téměř snovou atmosféru. Jiní zmiňovali podobnost s hrdinkami animovaných pohádek, někde mezi realitou a kouzelným světem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

„Moderní laň“

Toto přirovnání k lani pramení z jejích velkých, lehce mandlových očí a jemných rysů, často umocněných líčením inspirovaným stylem „laňčí oči“, velmi populárním na Instagramu a TikToku. Tento styl, který zdůrazňuje nevinnost a intenzitu pohledu, se zdá dokonale shodovat s estetikou, kterou mladá žena zvolila.

Pro mnohé Cindy ztělesňuje romantickou estetiku sociálních médií, směs zdánlivé křehkosti a sebevědomé smyslnosti, která uchvacuje miliony sledujících. Daří se jí skloubit přirozenost a sofistikovanost, což posiluje její přitažlivost pro publikum hledající autenticitu a vizuální inspiraci.

Když se obyčejné selfie stane trendy

S každou novou sérií selfie se sekce komentářů plní obdivnými zprávami, lichotivými srovnáními se zvířaty a komplimenty k jejímu údajně jedinečnému pohledu. Na TikToku dokonce několik videí analyzuje její make-up, výrazy a to, jak Cindy Kimberly využívá světlo k zvýraznění svých rysů. Existuje spousta tutoriálů, které uživatele vyzývají k vytvoření jejího slavného vzhledu laňčího oka pomocí konkrétních kosmetických tipů.

Tato úžasná fotografie opět potvrzuje její schopnost uvádět na trh nebo znovu uvádět trendy v oblasti krásy, ať už jde o oční líčení nebo pózování před kamerou. Cindy Kimberly není jen influencerka, ale moderní múza, schopná proměnit snímek ve skutečný virální fenomén.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Je neuvěřitelná“: tato modelka sebevědomě ukazuje své křivky
Article suivant
Tato modelka s křivkami způsobila senzaci šaty s nečekaným detailem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato modelka s křivkami způsobila senzaci šaty s nečekaným detailem.

Britská modelka Alva Claire, proslulá svým závazkem k rozmanitosti postav v módě, se tento týden dostala na titulní...

„Je neuvěřitelná“: tato modelka sebevědomě ukazuje své křivky

Možná jste ji už viděli na svém Instagramu: zářivý úsměv a nepopiratelné sebevědomí. Modelka La'Tecia Thomas se nesnaží...

Byla jmenována modelkou roku a sdílí šokující pravdu.

Jen několik dní poté, co byla korunována „Modelkou roku 2025“, supermodelka Anok Yai dojala své fanoušky sdílením dojemného...

Tato španělská modelka způsobuje senzaci svými fotografiemi inspirovanými rokem 21. století.

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu, opět udělala silný dojem. Ve své nedávné sérii fotografií sdílených na Instagramu...

Tato modelka s nadváhou se obléká jako kovboj a způsobuje senzaci.

Tabria Majors, americká modelka s nadváhou a více než 2 miliony sledujících na Instagramu, se stala vlivnou osobností...

Se svými štědrými křivkami tato australská modelka vyzařuje

Kate Wasley, obyvatelka Nového Jižního Walesu (NSW), se etablovala jako jedna z nejikoničtějších tváří inkluzivního modelingu. S hrdě...

© 2025 The Body Optimist