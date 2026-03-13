Na týdnu módy ztělesňuje modelka Emeline Hoareau novou tvář „střední velikosti“

Na mezinárodních přehlídkových molech se některým modelkám podaří udělat trvalý dojem hned při svém prvním vystoupení. To je případ Emeline Hoareau, mladé modelky z ostrova Réunion, která přitahuje pozornost během týdnů módy. Se svou středně velkou postavou a charismatem na mole ztělesňuje generaci modelek, které se snaží rozšířit zastoupení typů postavy v módním průmyslu.
Významné vystoupení na několika přehlídkových molech
Emeline Hoareau si rychle udělala jméno na několika nedávných módních přehlídkách. Během milánského a pařížského týdne módy předváděla modely různých mezinárodních domů a značek. Mezi její nejvýznamnější vystoupení patřila procházka pro Givenchy, kde měla na sobě strukturovanou siluetu v kombinaci s leopardím vzorem. Zúčastnila se také přehlídek značek jako BOSS a Jacquemus, čímž si upevnila svou pozici v několika významných módních centrech.
Co je to „středně velké“ modelování?
Termín „midsize“ (střední velikost) se v módním průmyslu používá k označení modelek, jejichž míry se pohybují mezi velikostmi tradičně používanými na mole a mírami tzv. modelek „plus size“. Ve skutečnosti tyto modelky často představují postavy bližší průměrnému spotřebiteli. Vzestup modelingu střední velikosti je součástí širšího trendu v módním průmyslu, který se již několik let snaží diverzifikovat profily viditelných v kampaních a na mole.
Viditelnost v tomto odvětví je stále omezená
Navzdory tomuto vývoji zůstává rozmanitost tvarů postav v módním průmyslu tématem, o kterém se jen zřídka diskutuje. Několik studií a analýz ukazuje, že většina modelek na mezinárodních molech je stále velmi hubená, což omezuje zastoupení jiných typů postav. Vznik modelek střední velikosti, jako je Emeline Hoareau, je proto často vnímán jako známka pokroku, i když jsou tyto modelky na některých módních přehlídkách stále relativně vzácné.
Nová generace modelů
Emeline Hoareau je součástí širšího hnutí vedeného dalšími modelkami, které pomáhají měnit standardy krásy v módě. Mezi osobnosti, které jsou v tomto hnutí často citovány, patří modelky jako Paloma Elsesser, Ashley Graham a Precious Lee, které pomohly zviditelnit rozmanité typy postav. Příchod nových tváří, jako je Emeline Hoareau, dokazuje, že tyto transformace v tomto odvětví nadále probíhají.
Díky svým významným vystoupením na týdnech módy se Emeline Hoareau postupně etabluje jako jedna z nových tváří modelingu střední velikosti. Její přítomnost na molech odráží stále ještě pozvolný vývoj módního průmyslu směrem k rozmanitější reprezentaci tvarů těla a identit.