Tato modelka s křivkami vyzařuje sebevědomí, když na pláži ukazuje svou postavu.

Modelka s křivkami Jocelyn Corona rozzáří sociální sítě svými fotografiemi na slunné portorické pláži, které zachycují podstatu pozitivního přístupu k tělu. Tato mexická rodačka z Guadalajary vyzařuje sebevědomí, o čemž svědčí nadšené reakce jejích sledujících, kteří ji považují za „příliš krásnou“.
Virální příspěvek na Instagramu
Na svém účtu @jocelyncorona_ sdílí Jocelyn fotografie v tmavě modré barvě, na kterých drží barevné smoothie, v pozadí je portorická vlajka a nápis „📍🇵🇷🫡✨“ . Snímky pořízené na živé pláži zdůrazňují její postavu na pozadí azurové oblohy a tyrkysového moře. Fotografie ukazují uvolněnou pózu: rukou si chrání oči před sluncem, sedí na pruhovaném lehátku atd. Celkový dojem je radostný a autentický, což posiluje její poselství posílení.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Jocelyn Corona, ikona módy s křivkami
Jocelyn Corona, narozená 22. prosince 1997, zahájila svou modelingovou kariéru v roce 2016 a rychle se prošla po mole pro Chromat, Rebeccu Minkoff a The Blonds. Zastupovali ji Muse Management (NY), Women 360 (Paříž) a Mad Models (Barcelona), pózovala pro Sports Illustrated Swimsuit, spolupracovala s Fenty Beauty, Levi's a Savage X Fenty a zdobila obálku ELLE Mexico. Jocelyn Corona oslavuje rozmanitost tělesných tvarů, inspirovaná svou matkou.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Obdivné reakce fanoušků
Komentáře se hrnou: „Tak krásná!“ , „Královna pláže!“ , „Čistá inspirace!“ Její příspěvky generují tisíce lajků, které chválí její sebevědomí a přirozenou krásu. Jocelyn propaguje sebepřijetí a z každého svého vystoupení dělá výzvu k inkluzivitě v módě. Tyto fotografie v tmavě modrém outfitu dokonale zachycují její letní atmosféru v Portoriku, opět zasazenou do pulzujícího plážového pozadí.
Stručně řečeno, Jocelyn Corona brilantně ztělesňuje hnutí křivek: v Portoriku vyzařuje sebevědomí tím, že plně objímá svou postavu a sklízí jednomyslnou chválu. Její cesta z Guadalajary na světová přehlídková mola dokazuje, že autentická krása si získává srdce a nově definuje standardy.