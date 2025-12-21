Search here...

Tato španělská modelka způsobuje senzaci svými fotografiemi inspirovanými rokem 21. století.

Modely
Léa Michel
@wolfiecindy/Instagram

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu, opět udělala silný dojem. Ve své nedávné sérii fotografií sdílených na Instagramu se vrací k estetice první dekády 21. století a mísí retro glamour, filmovou nostalgii a sebevědomý přístup.

Návrat k estetice „Y2K“

Cindy Kimberly projevuje jasný cit pro vizuální kódy počátku prvního desetiletí 21. století: teplé osvětlení, třpytivé doplňky a kulisy připomínající popové videoklipy té doby. Prostřednictvím svých inscenací oživuje ducha „módní ikony“ dané generace – směs spontánnosti a sofistikovanosti, která evokuje úsvit digitálního věku.

Tato série fotografií se k tomuto trendu vrací s osobním nádechem: pečlivě pózované a zarámované záběry a tlumená atmosféra. Fanoušci španělské modelky si okamžitě všimli důrazu na detail a chválili její umělecké oko a schopnost zachytit nostalgii.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Kývnutí na „The Bling Ring“

Detail, který její fanoušky obzvláště okouzlil, byla poslední fotografie v karuselu: jemný odkaz na film Sofie Coppoly „The Bling Ring“. Zachycuje ducha filmu, směs fascinace módou a jemné kritiky uctívání celebrit. Tento filmový dotek vyvolal v komentářích velký rozruch. Uživatelé internetu si tento umělecký odkaz zamilovali a sekci komentářů zaplavili nadšenými a obdivnými vzkazy: „ikonické“, „naprosto rozumí estetice prvního desetiletí 21. století“ a „hodné filmu“.

Stručně řečeno, Cindy Kimberly tím, že se znovu vrací do světa prvního desetiletí prvního desetiletí, aniž by upadla do karikatury, dokazuje, že ví, jak proměnit jednoduchou publikaci ve skutečný moment estetiky a popkultury.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato modelka s nadváhou se obléká jako kovboj a způsobuje senzaci.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato modelka s nadváhou se obléká jako kovboj a způsobuje senzaci.

Tabria Majors, americká modelka s nadváhou a více než 2 miliony sledujících na Instagramu, se stala vlivnou osobností...

Se svými štědrými křivkami tato australská modelka vyzařuje

Kate Wasley, obyvatelka Nového Jižního Walesu (NSW), se etablovala jako jedna z nejikoničtějších tváří inkluzivního modelingu. S hrdě...

Tato modelka plus size září v originálním krajkovém outfitu

Candice Huffine, průkopnice módy pro plnoštíhlé, opět zaujme v černém krajkovém kalhotovém kostýmu, který zdůrazňuje její postavu. Tento...

Emoce těchto indických rodičů, když jejich dcera otevírá přehlídku Chanel

Pro rodiče Bhavithy Mandavové bylo vidět svou dceru otevírat přehlídku Chanel v New Yorku splněným snem. Za třpytem...

Hayley Hasselhoff, modelka „plus size“, která boří standardy krásy

Ve světě módy, který je často posedlý nedosažitelnými standardy, vyniká Hayley Hasselhoff jako závan čerstvého vzduchu. Tato americká...

„Naprosto nádherná“: tato modelka s křivkami vyvolává pozitivní reakce

La'Tecia Thomas, australská tvůrkyně obsahu a modelka s kyprými tvary, se stala senzací na sociálních sítích díky svým...

© 2025 The Body Optimist