I po 50 letech tyto boty vylepší váš styl bez kompromisů v pohodlí.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení jdou po padesátce elegance a pohodlí ruku v ruce. Jednoduše si vyberte dobře navržené styly – s rozumnými podpatky, polstrovanou podrážkou a čistými liniemi – a vytvořte si sofistikované outfity, aniž byste museli obětovat svou pohodu.
Derby boty a mokasíny: styl a opora
Měkké kožené derby boty nebo mokasíny na nízkém podpatku dodají džínům, midi sukni nebo společenským kalhotám moderní nádech. Díky svému lehce androgynnímu střihu a dobré podpoře chodidla nabízejí nenucenou eleganci a skutečné každodenní pohodlí.
Kotníkové boty se středním podpatkem: správná rovnováha
Zvolte kotníkové boty s podpatkem o výšce 3 až 5 cm: prodlouží siluetu a zároveň jsou šetrné ke kloubům. Vyberte si modely se zaoblenou špičkou, protiskluzovou podrážkou a bočním zapínáním, které spojují styl, bezpečnost a praktičnost.
Stylové tenisky: elegantní a ležérní
Hladké kožené tenisky v neutrálních tónech (bílá, písková, tmavě modrá) se stejně dobře hodí k splývavým šatům i k obleku na míru. Zvolte verze s polstrovanou stélkou a dobrou oporou paty, které uleví od bolesti zad a kolen, aniž by to ohrozilo eleganci.
Páskové sandály: lehké a s dobrou oporu
S příchodem teplejšího počasí jsou vašimi nejlepšími přáteli sandály na klínku nebo plochém podpatku s širokými pásky. Telové nebo jemné metalické odstíny opticky prodlouží nohy a snadno se hodí k lněným kalhotám nebo midi šatům.
Klíčové věci, které je třeba si pamatovat po dosažení věku 50 let
Pro spojení stylu a pohodlí jsou nezbytná tři kritéria: stabilní a střední podpatek, poddajné materiály (kůže, nubuk, technické textilie) a podrážky navržené pro pohodlí (tlumení, podpora klenby). Při pečlivém výběru se každý pár bot stane skutečným módním doplněkem… bez kompromisů v oblasti pohodlí.