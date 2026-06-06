Když tenisté promění kurt ve stylové hřiště

French Open není jen prestižní turnaj na antuce. Již více než sto let je také jednou z největších módních událostí ve světě sportu. Každý rok hráči promění kurt Philippe-Chatrier ve skutečné přehlídkové molo – k velké radosti fanoušků tenisu i módy.
Suzanne Lenglen, první módní ikona turnaje
Všechno to začalo ve 20. letech 20. století s Francouzkou Suzanne Lenglen. Odmítla dlouhé korzetované sukně, které tehdy byly hráčkám vnucovány, a přijala topy bez rukávů a lemy topů vyhrnuté až k lýtkům – tehdy to byl skandál, který se od té doby stal základním aktem emancipace.
Pro mnohé skutečně vydláždila cestu všem těm, kteří následovali: těm, kteří se později odvážili být na kurtech odvážní, barevní a moderní. Téměř o sto let později dvůr, který nyní nese její jméno, nadále hostí osobnosti, které se zapsaly do historie – a občas vyvolává stejné debaty jako v počátcích.
2018: Serena Williamsová a černý kombinéza, která změnila pravidla
Pokud bychom si museli vybrat jen jeden outfit z posledních deseti let na Roland Garros, byl by to bezpochyby tento. V roce 2018, sotva se zotavující z obzvláště komplikovaného porodu, se Serena Williamsová objevila na pařížských antukových kurtech v černém overalu Nike, který zakrýval celé tělo a byl v pase stažený červeným lemem. Americká šampionka, která se v té době přirovnávala k „válečné princezně z Wakandy“, také vysvětlila, že tento oděv díky svému kompresnímu účinku pomohl předcházet krevním sraženinám, které utrpěla během těhotenství.
To však nijak zvlášť neuklidnilo tehdejšího prezidenta Francouzské tenisové federace Bernarda Giudicelliho, který oznámil zavedení dress code zakazujícího nošení takového oblečení na kurtech. „Musíme respektovat hru i místo konání,“ vysvětlil tehdy. Rozhodnutí vyvolalo mezinárodní pobouření, v jehož čele stála americká tenistka Billie Jean Kingová. Co mohlo zůstat pouhou „módní kontroverzí“, se stalo politickou debatou o kontrole nad těly sportovkyň.
Naomi Osaka, umění proměnit soud v přehlídkové molo
V posledních několika sezónách se z další hráčky stala nová královna „dvorní módy“: Japonka Naomi Ósaka. Na každém grandslamu čtyřnásobná obhájkyně titulu způsobuje senzaci s oblečením Nike navrženým jako skutečná umělecká díla. Pro rok 2025 šaty s motivem japonského sakurového květu, pro Australian Open 2026 medúza a nedávno, na Roland Garros 2026, zlaté šaty inspirované siluetou Eiffelovy věže.
To vše se odehrává s efektem záměrného „červeného koberce“: pečlivě zinscenovaný vstup, odhalení hry po několika krocích a živé debaty na sociálních sítích. Její soupeřka Laura Siegemund ji letos v Paříži dokonce veřejně kritizovala a obvinila ji, že ze zápasu udělala „módní přehlídku“. Pro Naomi Osakaovou, která se označuje za stydlivou, jsou tyto outfity naopak vzácným prostředkem vyjádření – zkrátka stylistickým brněním.
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Sabalenka, Gauff, Światek: nová generace stylu
Kromě Naomi Osakaové si nyní i několik dalších hráček buduje jméno svým stylem. Světová jednička Aryna Sabalenková se v roce 2026 odvážně prosadila v černých šatech Nike s poloproužkovaným vzorem, které si oblékla přes karmínové tílko – s římským střihem na zádech, výstřihem do klíčové dírky a atmosférou „nočního života“ na antuce. Šaty se vyprodaly během několika hodin.
Coco Gauffová těží ze svého vítězství na French Open v roce 2025 a stala se skutečnou stylovou ikonou: loni měla na sobě outfit od New Balance v odstínech „soumraku“, mramorovaný potisk a černou koženou bundu – kterou sama popisuje jako „pařížskou“. Po svém triumfu se dokonce několikrát objevila v outfitech od Miu Miu od hlavy až k patě, což svědčí o tom, že hráčka s oblibou sleduje módu i mimo kurt. Iga Świąteková, čtyřnásobná vítězka French Open, zvolila letní fialovožlutou paletu od On, což je přechodný gradient, který boří minimalistický styl turnaje.
Když se debatuje o stylu
Tato stylistická exploze se však neobejde bez výzev. Někteří, jako Laura Siegemund, se domnívají, že „tyto outfity dělají z tenisu podívanou“. Jiní to naopak vnímají jako „znamení vítané emancipace hráčů“, kteří si přebírají odpovědnost za svůj image prostřednictvím prostředku vyjádření, který jim patří.
Jedna věc je jasná: na Roland Garros si estetika a atletika nestojí v protikladu. Naopak se vzájemně doplňují – a s každým ročníkem píší novou kapitolu ve velkém příběhu sportovní módy.
Od Suzanne Lenglenové po dnešní odvážné návrhy Nike, až po kombinézu Sereny Williamsové, která v roce 2018 způsobila takový rozruch, píše Roland-Garros dva paralelní příběhy: příběh svých šampionek a příběh neustále se vyvíjejícího módního průmyslu. A pokud se podíváme pozorněji, možná oba vyprávějí stejný příběh: příběh žen, které si už nemusí žádat o svolení, aby se mohly prosadit.