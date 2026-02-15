Zástěra jako oblečení: trend, který vyvolává otázky

Zástěra, která byla dlouho odsouzena do kuchyně nebo dílny, si nyní razí cestu na přehlídková mola a do našich šatníků. Nový módní doplněk, nebo konzervativní odkaz? Tento trend, někde mezi pracovním oblečením a estetikou „tradičních žen“, vyvolává otázky stejně jako inspiruje.
Od symbolu domácnosti k módnímu doplňku
Historicky sloužila zástěra velmi praktickému účelu: chránila oblečení před skvrnami a špínou. V 60. letech 20. století symbolizovala „pilnou hospodyňku“, paní svého domova. S nástupem vysoce výkonných praček postupně z domácností mizela. Dnes se vrací, ale proměněná. Například u Miu Miu je integrována do elegantních siluet, vrstvena přes strukturované outfity a nahrazena svou utilitární funkcí.
Je třeba říci, že móda ráda boří konvence. Džíny, navržené v 19. století pro horníky a tovární dělníky, se staly univerzálním artiklem. Cargo kalhoty, vojenské bundy, bundy do stodoly a dokonce i šněrovací boty ve stylu Dr. Martens se vydaly stejnou cestou: zrozeny pro práci, přijaty pro styl. Dnes se do této velké rodiny nově pojatého pracovního oblečení připojuje nováček: zástěra. Na mole už zástěra nebyla jen praktickým doplňkem, ale odvážným stylovým prohlášením.
@xiaolongbby S kolekcemi z letošního týdne módy SS26 jsem byla docela spokojená! V tomhle videu jsem si nafotila zástěry, protože víš, že miluju odhalená záda. #zástěry #commedesgarcons #miumiu #pfw ♬ původní zvuk - shuang
Mezi retro estetikou a společenskou debatou
Není možné ignorovat kulturní kontext, ve kterém se tento trend objevuje. Pro některé pozorovatele návrat zástěry odráží hnutí „tradičních žen“ kolující na sociálních sítích. Influenceři tam prezentují idealizovanou vizi ženy v domácnosti, mísí konzervativní kódexy s ultramoderními obrazy. V tomto klimatu může být zástěra vnímána buď jako hravý, módní pomlouvač, nebo jako výraznější symbol, odkazující na tradiční reprezentace ženské role.
Sociální média se toho chopí
Jak už to tak bývá, tvůrci obsahu tento trend rychle přijali. A komentáře se pohybují od obdivu po překvapení: mnozí tleskají odvážnosti, jiní vyjadřují vděčnost za inspiraci. Vzhledy jsou jistě kreativní, ale stejně tak i kritika. Pod některými videi si lze přečíst poznámky typu: „Dělá z vás módní ikonu módní ikona, když nosíte zástěru do práce v supermarketu?“
@tophcam Milovala jsem přehlídku Miu Miu SS26 a odkazy paní Prady na pracovní oděvy (zejména role, které plnily ženy) na konci 19. a 20. století. Volné obleky, kožené zástěry, vrstvené košile s límečkem a opasky s odkazem na šlechtický sál, ti všichni skláněli klobouk před řezníky, zdravotními sestrami, asistentkami ředitelů, továrními dělnicemi, hospodyňkami a dalšími lidmi z posledních 150 let. Skvělé obsazení s @cortisastar, Richardem E. Grantem a některými z mých oblíbených: Millou Jovovich, Liu Wenem a Xiao Wen Juem, abychom jmenovali alespoň některé! Tady je moje reinterpretace 🙂 Džíny @weekendmaxmara (Poshmark) Krátký rukáv '87 @perryellis pro @bloomingdales South China Seas (eBay) Dlouhý rukáv '08 @jcpenney (second hand) Kožená bunda '90. léta @gap (second hand) Zástěra vintage @williamssonoma (Whatnot) Boty @chacofootwear (Poshmark) Brýle vintage od @friendsnyc Kabelka '06 @bananarepublic (Poshmark) #miumiuss26 #jaroléto2026 #inspiredpřehlídkou #miumiu ♬ Blue Moon - Zara Larsson
Trend, který patří vám
Zástěra, styl roku 2026, není ani povinností, ani fixním prohlášením. Je to plátno pro vyjádření. Stejně jako džíny svého času, i zástěra mění svůj status, jakmile se změní kontext. Vše záleží na tom, jak ji začleníte do svého stylu. Můžete ji vnímat jako retro kývnutí, konceptuální kousek, poctu utilitárnímu oblečení nebo jednoduše jako originální doplněk, který strukturuje siluetu. Vaše tělo, váš styl, váš záměr: to je to, co dává oděvu smysl.
Móda v konečném důsledku vždy zpochybňuje symboly. Zástěra není výjimkou. Mezi nostalgií, subverzí a kreativitou otevírá dialog. A pokud tento oděv vyvolává tolik diskusí, je to možná právě proto, že se dotýká něčeho hluboce kulturního. Je jen na vás, co říká, když si ho oblečete.