Kabelka inspirovaná nákupním košíkem: módní hazard této značky je zajímavý

Zatímco svět módy se točí kolem extravagance a přehnané fantazie, Lidl se z přehlídkových mol chopil těch nejextravagančnějších kreací z koženého zboží. Pro londýnský týden módy tento řetězec diskontních supermarketů představil neobvyklou kabelku, která replikuje fyzické vlastnosti jeho ikonického nákupního košíku.
Taška, která už teď vyvolává pořádný rozruch.
Po bagetových taškách s obrázkem hvězdy pekárny a síťovaných taškách určených pro více než jen ovoce přichází nyní taška do nákupního košíku. Toto je nejnovější kreativní počin Lidlu. Během londýnského týdne módy , akce známé svými extravagantními designy, značka představila svůj nejnovější stylistický výtvor, který proměnil univerzální kovový doplněk v kus haute couture.
Aby tento odvážný projekt uskutečnila, spojila se s designérem Nikem Bentelem, který již předvedl svou bezbřehou fantazii ve světě módy, když vytvořil tašku připomínající mixážní pult a na ramena topmodelek připevnil sáčky na těstoviny. Navíc to není poprvé, co značka a umělec spolupracují. Společně inovovali v podobě trompe-l'œil „croissantové tašky“, která vytvářela iluzi pečiva přehozeného přes rameno. Celá věc přišla v „falešném balení“ s modrým logem Lidl.
Tentokrát nákupní vozík opouští dlaň vaší ruky a přehazuje se přes rameno. Tato taška s názvem „Trolley Bag“ vtipně nově pojímá estetiku neohrabaných nákupních vozíků a nabízí „kompaktní“ verzi. Tento vozík, který si procházíme uličkami a plníme potravinami, má dostatek místa jen na telefon a pár kosmetických nezbytností. Řetízek, který vozíky spojuje, se stává popruhem, zatímco rukojeť s potiskem v barvách obchodu slouží jako rukojeť pro nošení. Detail, který dělá celý rozdíl? Žeton připomínající přívěsek. Je to zároveň jemný výsměch módnímu světu a svérázná pocta kultovnímu doplňku.
Když se svět supermarketu setká s módou
Na první pohled se tato taška ve stylu nákupního košíku z Lidlu zdá poněkud triviální, ba přímo absurdní. Je to chytrá satira současné módy, která si z absurdity udělala svůj jazyk a libuje si v politicky nekorektním stylu. Přesto tato taška, jakkoli bizarní může být, rezonuje s maximalistickými trendy. Ovoce a zelenina z tržních stánků zaujímá své místo na švech oblečení a dodává šatníkům záblesk živosti, zatímco módní nadšenci zachycují svůj denní outfit mezi dvěma krabicemi od cereálií.
Vzhled „právě z obchodu“ je překvapivě trendy. Oblíbený hashtag „grocery girl astetic“ je toho důkazem. A teď si it-girls kupují oblečení, zatímco nakupují potraviny. Logo Lidlu navíc už není symbolem skromného životního stylu, ale symbolem stylu. Je to podpis nošený se stejnou hrdostí jako luxusní značka.
Lidl, nové krycí jméno pro trendy lidi
Od trikolórových teplákových souprav až po pestrobarevné vánoční svetry a tašky s logem Lidlu, pokaždé, když se na trhu objeví nový produkt z Lidlu, se okamžitě stane kultovní klasikou nebo sběratelským kouskem. Tyto módní kousky bez námahy doplní i ty nejsofistikovanější outfity a nosí se jako kreace haute couture.
Toto je společný jmenovatel samozvaných stylistů a milovníků dobrého vkusu. Skutečné tajemství tohoto trendu? Efekt „zasvěceného člověka“. Na Instagramu a TikToku lifestyloví influenceři proměňují každý kousek z Lidlu v nezbytnou součást. Zkrátka, nošení Lidlu už není o přiznání omezeného rozpočtu, ale o předvedení chytrého, městského a nekonvenčního stylu.
Touto nápadně originální nákupní taškou Lidl potvrzuje svůj status „cool“ značky. Podaří se mu opustit svůj plexisklový úkryt a zaparkovat se v našich šatních skříních? Otázka zůstává otevřená.