Tento ikonický pár z 90. let oživuje nečekaný módní trend.

Módní trendy
Léa Michel
Extrait de la série « Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette » (2026)

Ryan Murphy ve své nové sérii „Love Story“ oživuje nadšení pro minimalistický a ikonický styl JFK Jr. (syna Johna Fitzgeralda Kennedyho) a Carolyn Bessette-Kennedyové (módní novinářky a manželky Johna Fitzgeralda Kennedyho Jr.) a mísí v sobě elegantní střídmost s ležérní eleganci.

Duo, které znovu definovalo eleganci 90. let

Ryan Murphy režíruje seriál „Love Story“, který zachycuje tragický románek Johna F. Kennedyho Jr. (hraje ho Paul Anthony Kelly) a Carolyn Bessette-Kennedyové (Sarah Pidgeon) až do jejich smrti v roce 1999. Tato tragédie promění jejich zrnité paparazzi fotografie v posvátné módní relikvie a vyvolá vlnu nostalgie mezi generací Z. Nástěnky s motivy z Pinterestu explodují: splývavé hedvábné šaty, čelenky a čisté siluety se silně vracejí.

Carolyn Bessette, múza „radikálního“ minimalismu

Carolyn ztělesňuje ztělesnění decentní elegance: blond vlasy stažené do precizního drdolu, černé mokasíny a košilové šaty s šikmým střihem, které obléhají tělo, aniž by ho svazovaly. Její styl – perfektní střihy, luxusní látky a neutrální tóny – dělá ze zdrženlivosti silnou zbraň v éře křiklavých log a algoritmického přemírání. Navzdory její averzi ke slávě se její upřímné snímky staly měřítkem „tichého luxusu“ předčasně.

JFK Jr., král bezproblémových skoků nahoru/dolů

John F. Kennedy Jr. bez námahy kombinoval obleky Armaniho a obráceně obrácené baseballové čepice, čímž předznamenal dnešní elegantní streetwear. Přehozené šály, svetry přes košile a uvolněná preppy estetika: jeho šatník ve stylu „high/low“ rušil hranice mezi Park Avenue a centrem města s přirozeným sebevědomím, které vystihuje podstatu 90. let.

Toto legendární duo nám v konečném důsledku připomíná, že „pravý styl“ se rodí z autenticity. Ve světě prosyceném maximalismem jejich minimalistický odkaz – oživený filmem „Love Story“ – dokazuje, že nadčasová elegance nemusí křičet, aby si získala lidi.

