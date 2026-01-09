Search here...

Tento klasický kousek z babiččiných skříní je nezbytností pro zimu!

Módní trendy
Émilie Laurent
Sophie Scarf tendance tour de cou
@vicymade.it/Instagram

V uprostřed zimy, uprostřed tohoto polárního chladu, je vycházet ven s odhaleným krkem nemyslitelné. Letos ustupuje robustní fleecová šála, připomínající deku, šátku Sophie. Tento doplněk, který si skandinávské ženy oblékají kolem krku a vyrábějí ho naše babičky, je nejnovějším hitem. Krásný doplněk stylu (a tepla) k outfitům této sezóny.

„Šátek Sophie“, retro alternativa k šátku

Je čas rozloučit se s vaším robustním pleteným šátkem . Ty obklopující, nadýchané šály, které vám splývají až k bokům, už nejsou v módě. Nyní zimním outfitům kraluje „šátek Sophie“ a slouží jako rozmarný štít. Tento doplněk, který se zdá být při praní sražený a obsahuje jen velmi málo látky, se zakořenil na bedrech nejoblíbenějších it-girls online.

„Šátek Sophie“, který se poprvé objevil ve skandinávských šatnících, je mnohem jednodušší a minimalističtější než XXL nákrčníky. Je dokonce pravým opakem velkého šátku s třásněmi: v outfitech zabírá málo místa, ale v žádném případě není neviditelný. Zatímco nadměrné šátky měly tendenci přetékat přes kabáty a poněkud neohrabaně se vnucovat siluetám, „šátek Sophie“ ztělesňuje decentní půvab.

Pozůstatek minulé doby, kdy se ženy odvážily vycházet do chladu bez punčocháčů, je „šátek Sophie“ stálicí v pletařských tutoriálech. Tento malý šátek, někdy nošený kolem krku, někdy uvázaný kolem hlavy, je spíše dekorativní než funkční. Je to hybrid šátku na hlavu a šátku, nejlépe se nosí v ručně vyrobeném stylu, jako dárek od babičky . Už jen „šátek Sophie“ dokáže pozvednout elegantní faktor ležérního outfitu.

Malý detail, který dělá velký rozdíl

„Šátek Sophie“ nezahlcuje siluetu, ale elegantně ji strukturuje. Zakrývá pouze ty části těla, které to potřebují, a dělá to s neobvyklou sofistikovaností. Se svými špičatými konci a přirozeně pohodlnou látkou připomíná rafinovaný límec. Evokuje buržoazní gesto uvázání kašmírového svetru přes designové polo tričko. „Šátek Sophie“, inspirovaný nadčasovým hedvábným čtvercovým šátkem, základním prvkem šatníku, vyzařuje luxusní nádech.

S tímto jednoduchým doplňkem vytvoříte iluzi luxusnějšího a elegantnějšího outfitu. Váš vzhled okamžitě získá na důležitosti, což je v zimě, v období, kdy i ta nejlépe zvolená péřová bunda z nás může udělat michelinské jezdce, téměř mimořádné. Rustikální, ale zároveň rafinovaná, šála „Sophie“ je k dispozici v několika barvách, od elektricky modré přes rezavě oranžovou až po smaragdově zelenou. Je to nádech vitality, který vaše monotónní outfity potřebují, zářivý bod v fádních outfitech.

Zlatá pravidla pro zkrocení „šály Sophie“

K nošení tohoto miniaturního úpletu nepotřebujete žádný návod. Nemůžete být tak kreativní jako s těmi nekonečnými šátky, které se dají uvázat tisíci a jedním způsoby. To je to, co dělá oblíbený „šátek Sophie“ tak elegantním. Září, když je decentní. Jednoduchý uzel kolem krku, mírně volný, zdůrazňuje jeho texturu a splývá, aniž by byl přehnaný. Nejsou potřeba složité sklady: jeho síla spočívá v jeho jednoduchosti.

Perfektně se začlení do vrstevnatého outfitu: rovného kabátu, oversized saka nebo svetru z robustního pletení. Trik spočívá v tom, nechat ho vykukovat jen tak tak, aby strukturoval outfit a dodal mu hloubku. Můžete ho také nosit jako kravatu s prstenem jako zapínáním. Šátek „Sophie“ také elegantně orámuje obličej a nabízí vítanou alternativu k ponuré čepici. Perfektní způsob, jak si znovu užít nádech „La Dolce Vita“ uprostřed zimy.

Šátek „Sophie“ je výrazný kousek, který úspěšně vylepší váš vzhled v ročním období, kdy se vše ostatní zdá fádní. Je to okouzlující tečka k vašim zimním outfitům a dodá útulnému vzhledu nádech elegance.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
„Ikonická“: Bella Hadid oživuje tento legendární trend z roku 2000

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ikonická“: Bella Hadid oživuje tento legendární trend z roku 2000

Bella Hadid není žádným nováčkem v oblasti stylového prohlášení, ale její výlet do Aspenu v Coloradu koncem prosince...

Tato maďarská modelka potvrzuje velký návrat minisukní v roce 2026

Móda miluje návraty, obzvláště když oslavují svobodu těla a sebevědomí. Na začátku roku 2026 se vrací ikonický kousek....

Tento letní módní trend funguje i uprostřed zimy (a milujeme tenhle zvrat)

Šátek, který byl dlouho spojován s mírnými teplotami a svátečním vzhledem, nyní prochází velmi žádanou proměnou. Pryč je...

Oblékání jako R&B tanečník z roku 2000: nečekaný módní trend

Po nízkých střizích a balerínských střizích s core stylem čerpá móda energii R&B choreografie z roku 2000 a...

Toto typicky francouzské módní gesto, které tuto sezónu kopíruje každý.

Elegantní uzel šátku kolem hlavy nebo krku, pařížský rituál ze šedesátých let, opět podmaňuje street style a sociální...

Pro sváteční období je tento styl džínů elegantnější než sametové šaty.

S blížícími se svátky se na sociálních sítích staly hitem černé džíny od Manga pokryté černými kamínky. Tento...

© 2025 The Body Optimist