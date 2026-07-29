Viditelná podprsenka zažívá velký comeback mezi trendy roku 2026.

Už se neschovává: v roce 2026 podprsenka vystupuje ze stínu a dostává se do centra pozornosti nejtrendovějších outfitů. Dlouho byla považována za intimní oděv, který se měl skrývat, ale nyní se stává skutečným stylovým prohlášením. Tato evoluce oslavuje osobní vyjádření a svobodu vytvořit si outfit, který odráží vaši individualitu.
Když se podprsenka stane samostatným módním kouskem
Zapomeňte na představu jednoduchého a praktického spodního prádla: podprsenka se nyní prosazuje jako oděv, který si každý vybírá a ukazuje. Objevuje se v kolekcích jaro/léto 2026 mnoha módních domů a probouzí se do elegantních, moderních a charakteristických siluet. Ať už ji nosíte jako malý top, v kombinaci s elegantním oblekem nebo odhalenou pod strukturovaným sakem, prochází kompletní proměnou. Tato proměna není jen estetická: odráží nový způsob uvažování o oblékání.
@malikaxm Moje nejoblíbenější aktuální trendy podprsenka - @Lounge Cargos @Urban Outfitters Europe #letníoutfity #krajkovápodprsenka #outfitinspo ♬ žádná popelka - kwn
Znovuobjevení kývnutí na 80. a 90. léta
Tento trend není úplně nový. Již v 80. letech se někteří návrháři rozhodli vyjmout tento oděv z oblasti spodního prádla a umístit ho do středu siluety. V 90. letech toto hnutí pokračovalo, než postupně vymizelo z dohledu. V roce 2026 se vrací s jiným přístupem. Viditelná podprsenka ztělesňuje přirozený, nespoutaný a asertivní přístup. Stává se dalším způsobem, jak si přizpůsobit svůj styl, aniž byste museli dodržovat nějaká přísná pravidla.
Tři snadné způsoby, jak si ho osvojit stylově
Pokud se vám tento trend líbí, existuje několik možností, které vám usnadní začlenění do šatníku.
- První možností je nosit podprsenku pod oversized sakem. Tato kombinace vytváří pěkný kontrast mezi přiléhavým kouskem a volnějším střihem, a vytváří tak elegantní i sebevědomý vzhled.
- Další možností je vrstvení. Mírně rozepnutá košile, tenká vesta nebo sako nošené v přirozeném stylu může odhalit hezký ramínko nebo krajkový detail a zároveň zachovat decentní vzhled.
- Pro uvolněnější vzhled lze bavlněnou braletku zkombinovat s kalhotami s nízkým pasem, džínami nebo splývavou sukní. Je to pohodlná volba, která klade důraz na pohodlí a zároveň si zachovává stylový nádech.
Trend, který oslavuje všechny způsoby oblékání
Kromě módního trendu ilustruje viditelná podprsenka širší evoluci: evoluci šatníku, kde si každý kus oblečení najde své místo podle vašich přání. Co bylo dříve skryté, se stává viditelným, ne proto, aby za každou cenu přitahovalo pozornost, ale jednoduše proto, že se vyvíjí dress code.
Samozřejmě nejste povinni tento trend přijmout, pokud neodpovídá vašemu stylu nebo preferencím. Móda zůstává především prostorem svobody: každý by si měl mít možnost vybrat oblečení, ve kterém se cítí dobře. A pokud se vám nějaký vzhled nelíbí, neznamená to, že nemůžete respektovat volbu ostatních. Rozmanitost stylů je právě to, co dělá módu tak bohatou.