Tyto šaty, ikona 90. let, se v roce 2026 vracejí do módy.

Módní trendy
Fabienne Ba.
Tyto úzké šaty, které nosily Kate Moss, Sofia Coppola a Gwyneth Paltrow, zažívají velký comeback. Minimalistické, lichotivé a neuvěřitelně moderní, jsou opět jedním z módních nezbytností roku 2026 a na platformách se secondhandem jsou rekordní poptávka.

Kultovní kousek zrozený z newyorského minimalismu

V 90. letech 20. století ztělesňovaly úzké šaty – známé také jako minimalistické pouzdrové šaty – nenucenou eleganci. Zpopularizoval je Calvin Klein a vyznačovaly se přiléhavým střihem, tenkými ramínky, čtvercovým výstřihem nebo otevřenými zády a midi nebo krátkými délkami. Jejich estetika byla založena na jemné, nikdy ne okázalé smyslnosti, která lichotila tělu, aniž by ho svazovala. Dnes je tato elegantní silueta opět okouzlující, poháněná návratem k nadčasovým nezbytnostem a uvědomělejší, udržitelnější a žádanější módě.

Návrat potvrzený čísly

Návrat úzkých šatů se neomezuje pouze na přehlídková mola. Na platformách s oblečením z druhé ruky prudce roste počet vyhledávání: nárůst o 306 % svědčí o skutečném šílenství po tomto ikonickém kousku. Tato popularita odráží kolektivní touhu po návratu k všestrannému, odolnému a lichotivému oblečení, které dokáže překonat sezóny a trendy, aniž by ztratilo svou stylistickou přitažlivost.

Calvin Klein znovu uvádí na trh ikonu pro rok 2026

Pro kolekci jaro/léto 2026 vrací Calvin Klein zpět do popředí své kolekce úzké šaty. Pod vedením nové kreativní ředitelky Veroniky Leoni jsou prezentovány v ultra čistých odstínech: tmavě černé, zářivě bílé a decentní tělové. Některé verze jsou aktualizovány decentními kapsami, bočními rozparky nebo techničtějšími materiály, přičemž si zachovávají původní DNA: čistou linii, splývavý střih a nenucenou eleganci. Toto oživení potvrzuje, že úzké šaty nejsou jen pomíjivým trendem, ale základním kamenem moderního šatníku.

Všestrannost, která dělá ten rozdíl

Tyto úzké šaty s odzbrojující lehkostí překonávají roční období a životní okamžiky. V zimě je můžete nosit pod dlouhým kabátem, trenčkotem nebo bundou z umělé kožešiny. V létě je můžete nosit samostatně nebo je můžete převléknout přes tričko pro ležérnější vzhled. S teniskami se stanou městskými a moderními; s podpatky se promění ve večerní kousek; s kotníkovými botami nebo sandály se přizpůsobí vašemu tempu. Jsou perfektním základem, na kterém můžete stavět nekonečné množství stylů.

Tyto úzké šaty jsou tak žádoucí díky své schopnosti lichotit každé postavě. Objímají křivky, aniž by je stahovaly, jemně je zdůrazňují a oslavují postavu takovou, jaká je. Jejich pouzdrový střih opticky zeštíhluje siluetu a zároveň zůstává pohodlný a příjemný na nošení. Nemusíte se přizpůsobovat žádné formě: šaty se přizpůsobí vám, ne naopak. Ztělesňují pozitivní vizi módy, kde se elegance rýmuje se sebevědomím a svobodou.

Z přehlídkových mol do ulic, úspěch napříč obory

Na molech jej návrháři s eleganci reinterpretují. Chanel jej nabízí v tvídu, zatímco The Row a Bottega Veneta se k němu vrací v luxusních látkách, jako je hedvábí nebo strečový žerzej. Na ulici si ho již oblíbili skandinávští a newyorští influenceři: v tělové verzi s teniskami, v černé barvě s nadměrným sakem nebo s výraznými šperky. Tato schopnost vyvíjet se, aniž by ztratila svou podstatu, dělá z úzkých šatů skutečnou nadčasovou klasiku.

Jak si to hned osvojit

Chcete-li do svého šatníku zařadit šaty slim střihu, zvolte satén, strečovou bavlnu nebo splývavý žerzej. Černá zůstává jistou volbou, ale zemité tóny jako písková, čokoládová nebo béžová získávají na popularitě. Délka do poloviny stehen opticky prodlužuje nohy, zatímco midi verze elegantně strukturuje siluetu. Tenký pásek, volný kardigan nebo sako inspirované pánskou módou je vše, co potřebujete k proměně vzhledu podle vaší nálady.

Stručně řečeno, symbol minimalistické elegance 90. let, úzké šaty se v roce 2026 vracejí žádanější než kdy dříve. Smyslné, aniž by byly okázalé, jednoduché, aniž by byly nevýrazné, ztělesňují sebevědomý, svobodný a hluboce moderní styl. Chameleonský kousek, který dokazuje, že nejsilnější styl je často i ten nejvytříbenější.

