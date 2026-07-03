Tyto styly plavek budou v létě 2026 všude na plážích

Módní trendy
Léa Michel
@nanniirene_ / TikTok

Toto léto se plavky prosadí daleko za hranicemi písku. Jsou koncipovány jako skutečné módní prohlášení a dají se nosit stejně snadno na pláži jako ve městě, ať už pod lehkým tričkem nebo v kombinaci se splývavou sukní. Jasné barvy a retro inspirace: to jsou trendy, které budou v létě 2026 v módě.

Máslově žlutá, odstín, který rozjasní léto

Pokud existuje jedna barva, kterou byste si v této sezóně měli oblíbit, je to máslově žlutá. Jemná, zářivá a snadno se upravuje, tato delikátní pastelová barva okamžitě dodá vašemu letnímu vzhledu nádech svěžesti. Zaujme svou decentní elegancí a přirozeně lichotí všem tónům pleti.

Tento odstín si razí cestu do jednodílných plavek, bikin s ramínky a dokonce i do modelů zdobených krajkovými detaily. Pro uvolněný, ale zároveň sofistikovaný vzhled jej jednoduše zkombinujte s oversized bílou košilí, lněnými kalhotami nebo krásným háčkovaným sarongem. Výsledek: letní silueta, která je elegantní i pohodlná, ideální od pláže až po terasu.

@nanniirene_ máslově žluté bikiny jsou vše, co potřebuješ 💛 @malayaswimwear ♬ původní zvuk - ⠀

Jednodílné plavky procházejí revolucí

Daleko od svého klasického image se tyto jednodílné plavky nově objevují s moderními liniemi plnými charakteru. Asymetrické střihy, bandeau verze a grafické výřezy přinášejí moderní vzhled, který vyhovuje každému vkusu. Rozdíl dělají detaily: otevřená záda, elegantní splývání, kovové kroužky a propracované výstřihy dodávají těmto kreacím skutečně haute couture nádech. Nadčasová černá, sytá čokoládová, tmavě červená nebo pastelové odstíny – každý si zde najde ten pravý styl.

A nejlepší na tom je, že jednodílné plavky se snadno promění v body. V kombinaci se splývavými kalhotami, dlouhou sukní nebo rozepnutým tričkem máte perfektní outfit, který vám prodlouží den, aniž byste museli chodit do šatny.

Retro potisky se vracejí

V létě stále okouzlují vintage vzory. Jemné květinové vzory, puntíky, jemné proužky a vzory inspirované 60. a 70. léty dodávají bikinám i jednodílným plavkám nádech šarmu. Spolu s balconetkami a topy s kosticemi se vracejí i kalhoty s vysokým pasem, které spojují retro styl s pohodlím. Texturované látky, háčkování a krajkové lemy umocňují tento nostalgický pocit a zároveň zůstávají rozhodně moderní.

Pro dotvoření vzhledu zvolte několik dobře zvolených doplňků: proutěný koš, nadměrné sluneční brýle, šátek ve vlasech nebo minimalistické sandály postačí k vytvoření stylové letní siluety.

Kromě trendů oslavuje léto 2026 především módu, která klade důraz na pohodlí, sebevědomí a svobodu projevu. Ať už se rozhodnete pro elegantní jednodílné plavky, máslově žluté bikiny nebo retro design, jedno je jisté: plavky budou vaším stylovým společníkem po celou sezónu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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