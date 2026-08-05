Džíny s nízkým pasem zažívají na podzim roku 2026 velký comeback.

Po dvou letech návratu se džíny s nízkým pasem etablují jako skutečný trend podzimu 2026. Zdaleka nejsou vyhrazeny jen pro vzpomínky na léta 21. století, ale dnes se vracejí s „novými způsoby“ nošení, svobodnějšími a inkluzivnějšími.
Dva roky postupného návratu do našich šatníků
Džíny s nízkým pasem se neobjevily přes noc. Od roku 2024 se pomalu vracejí do nejsledovanějších outfitů, zejména mezi modelkami a celebritami, které si rády hrají s módními pravidly. Americká modelka Bella Hadid sehrála hlavní roli v tom, že se tento střih vrátil do centra pozornosti, a několikrát ho v New Yorku předvedla v kombinaci s crop topy nebo šněrovacími střihy inspirovanými rokem 21. století. Tato retro estetika si postupně znovu vydobyla své místo v současných trendech.
I v hudebním světě se vrací atmosféra začátku prvního desetiletí 21. století. Švédská zpěvačka a skladatelka Zara Larsson tuto siluetu přijala s džínami s nízkým pasem a zkrácenými tričky a dokonce se vrátila k některým kouskům ze svého starého šatníku. Nostalgický střih se tak postupně stává skutečným módním prohlášením.
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Hrnek, který nikdy doopravdy nezmizel
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nejsou džíny s nízkým pasem produktem pouze prvního desetiletí prvního desetiletí prvního desetiletí. Jejich první objevení sahá až do 60. let 20. století a modernější podobu získaly v 90. letech. Významná módní přehlídka v roce 1993 výrazně pomohla zpopularizovat verzi střihu s velmi nízkým pasem, která byla navržena spíše pro vytvoření prodloužené linie než pro odhalení postavy.
V 90. a 2000. letech se stal dostupnějším díky verzím, které se snadněji nosily každý den. A v roce 2026 už nízký pas není spojován pouze s ultra přiléhavou siluetou: nyní doplňuje širokou škálu přání a stylů.
Jak nosit džíny s nízkým pasem v roce 2026?
Džíny s nízkým pasem můžete nosit podle svých preferencí a osobnosti. Pro vyváženou siluetu si můžete pohrát s proporcemi: volná košile, strukturovaná bunda, delší tílko nebo mírně oversized svetr vytvářejí pěkný kontrast s liniemi džínů. Styly, které sedí trochu níže na bocích, jsou také skvělým způsobem, jak tento trend nenápadně přijmout.
A co je nejdůležitější, neexistuje nic jako „ideální typ postavy“ pro džíny s nízkým pasem. Nepotřebujete ploché břicho ani postavu, která odpovídá módním standardům. S bříškem nebo bez něj, s pár kily navíc na bocích nebo bez nich, každá postava má v tomto oděvu své místo. Džíny tu nejsou od toho, aby skrývaly nebo korigovaly vaši postavu: jsou tam od toho, aby vás oblékaly. Vy si vyberete střih, který se vám líbí, způsobem, který odráží to, kým jste.
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Volnější trend než dříve
Džíny s nízkým pasem mohou stále vyvolávat rozpory, zejména proto, že evokují dobu, kdy určité střihy byly považovány za nezbytné. Jejich návrat v roce 2026 představuje posun: nenahrazují jiné styly. Džíny s vysokým pasem zůstávají silnou součástí outfitu a právě tato rozmanitost dělá současnou módu zajímavější. Džíny s nízkým pasem se vracejí jako jedna z mnoha možností, nikoli jako nutnost.
Po dvou letech nenápadného návratu se džíny s nízkým pasem stávají jedním z klíčových kousků pro podzim 2026. Jejich nový úspěch může být založen na této jednoduché myšlence: móda má být vybírána, přizpůsobována a nošena s jistotou.