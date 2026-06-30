Nesení deštníku uprostřed léta: gesto inspirované Japonci, které dobývá svět

Módní trendy
Émilie Laurent
porter parapluie en été
@stroll_around_tokyo/Instagram

Deštník se nejčastěji používá, když předpověď počasí předpovídá nečekané lijáky nebo když se z nebe spustí liják. Vytahuje se, když je pochmurné počasí. Tento vodotěsný doplněk, který slouží jako štít proti dešťovým kapkám, má v Japonsku ještě jednu funkci: chrání také před slunečními paprsky. Deštník je vybaven proti UV záření a je novým slunečníkem.

Deštník, nejvyhledávanější letní doplněk

Úloha deštníku je zřejmá už z jeho názvu. Tento doplněk, který se v případě potřeby rozkládá, aby odolal nepřízni počasí, a drží náš účes na místě, když mraky zešediví, se nám dostane do dlaní, jakmile se obloha začne zatahovat. Je voděodolnější než kapuce od pláštěnky a udrží nás v suchu, když venku leje. Deštník už není omezen na konkrétní roční období. Není omezen na březnové přeháňky nebo pochmurné podzimní počasí. Chrání nám hlavu i tehdy, když v zemi panují vlny veder a atmosféra připomíná poušť.

Mnoho módních nadšenců dává přednost deštníku před všudypřítomnou baseballovou čepicí nebo klasickým kloboukem s kapucí . Deštník, který byl kdysi kritizován za to, že je těžkopádný, zabírá příliš mnoho místa na veřejnosti nebo dokonce narušuje harmonii outfitů, se definitivně stal stálicí v našich rukou, ať už prší nebo svítí slunce, sněží nebo je na slunci 40 °C. Na sociálních sítích se deštník stal prodloužením paže, ale také vyjádřením osobního stylu. Už to není jen utilitární předmět, který se zavírá, jakmile se otevře.

Je to stylový doplněk, charakteristický znak „cool“ holek, těch, které popíjejí matchu a procházejí se s bezstarostnou nonšalantností. Deštník, který prosazují především ženy z Japonska a Koreje, je novým svatým grálem módy. „Můžeme normalizovat používání deštníků v létě?“ ptá se tvůrce obsahu @noisetier. „Slunce je čím dál nebezpečnější, takže se deštník stává součástí mého outfitu,“ souhlasí @nysaisalone .

@hazelcherrylin Austrálie není žádná legrace, opalovací krém nepomáhá ♬ co bývalo. - ☆

Módní a wellness reflex inspirovaný Japonskem

Na Západě zůstává používání deštníku v létě okrajovým gestem, vyhrazeným pro turisty s bledou pletí a mandlovýma očima. Ti, kteří se uráčí nosit deštník v parném počasí, se setkávají s tázavými nebo odsuzujícími pohledy. Je to téměř považováno za špatné znamení. V Japonsku je to však dlouholetá tradice. Deštníky se mísí mezi mrakodrapy a tvoří skutečný balet.

Deštník zdaleka není pouhým dekorativním předmětem, ale nese duchovní konotaci. Podle některých přesvědčení je tento moderní slunečník také magnetem pro duchy a říká se, že v sobě skrývá duši. Deštník, který se používá k uspokojení tlaku bezchybné pleti, je součástí startovacího balíčku s ochranou proti UV záření, spolu s neprůhlednými rukavicemi, štíty a látkovými maskami. V Japonsku, zemi, kde slunce je k pokožce neúprosné, se obyvatelstvo chrání dvojnásobně a nespokojí se jen s ochranným faktorem. Je to kulturní záležitost. A japonské ženy si vybírají modely, které zaručují určitý styl. Zdobený třešňovými květy, vzkazy psanými v kanji, sošnou krajkou nebo poetickými ptáky se deštník stává vizuálním podpisem.

Deštníky navržené tak, aby odolávaly UV záření

Abyste zajistili estetickou ochranu vašeho deštníku před UV zářením, nekupujte si jen tak nějaký starý z obchodu se suvenýry. Běžný deštník nabízí určitou ochranu, ale ne spolehlivě. I když vytváří stín kolem vašeho těla, neblokuje sluneční paprsky úplně.

Na trhu jsou nyní k dispozici deštníky speciálně navržené tak, aby blokovaly UV záření a chránily tělo během výletů po rozpáleném asfaltu. Tyto deštníky, které elegantně napodobují slunečníky, jsou navrženy tak, aby blokovaly UV záření a chránily vás při vysokých teplotách. Nejúčinnější deštníky jsou obvykle vyrobeny z tkaniny s vysokou hustotou, často podšité černým nebo stříbrným povlakem, který odráží část slunečních paprsků. Některé dokonce vykazují stupeň ochrany před UV zářením, jako například oblečení s UV ochranou. Čím je tkanina neprůhlednější, tím účinnější stín poskytuje.

Kromě filtrování UV záření nabízejí tyto slunečníky okamžitou výhodu: poskytují příjemný pocit chladu. Vytvořením mobilní stíněné oblasti kolem těla zabraňují neustálému dopadu slunce na hlavu a usnadňují pohyb po městě. Detail, který může znamenat velký rozdíl, když musíte uprostřed odpoledne přejít několik ulic nebo čekat pod autobusovou zastávkou bez přístřešku.

Vzhledem k tomu, že vlny veder jsou stále častější, mohl by se tento japonský reflex dostat za hranice kulturních kuriozit a stát se letním zvykem. Koneckonců, nikomu nepřipadá divné obléknout si kabát, když teploty klesnou. Tak proč se stále divit, když někdo otevře deštník, když se samo slunce stává formou nepříznivého počasí?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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