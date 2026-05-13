Tankini, které jsou modernější a lichotivější než dříve, se vrací na pláže.

Předpokládalo se, že je to minulost, odsunutá na úroveň reliktu prvního desetiletí 21. století. A přesto se tankiny oficiálně vrací do centra pozornosti toto léto 2026. Ale pozor, nejsou to ty, které si pamatujete. Tato nová verze byla kompletně přepracována: její střihy, materiály, silueta. A výsledek je atraktivní jak pro mladší generace, tak pro ty, kteří ji přijali před dvaceti lety. Je tu velký návrat a má vše, co k němu patří.
Dlouho očekávaný návrat na pláže
Toto léto si je nelze nevšimnout. Na Instagramu, TikToku, ve výlohách obchodů a v doporučeních stylistů jsou tankiny všude. Mnoho tvůrců obsahu testuje a osvojuje si nové modely s nadšenými videi a značky plážového oblečení vydávají spoustu nových kolekcí. Zkrátka, už to není jen fáma: je na dobré cestě stát se jedním z klíčových kousků léta.
Kompletně přepracované střihy
Pokud se tankiny vrací, je to proto, že prošlo kompletní proměnou. Dejte sbohem dlouhým, splývavým a poněkud neforemným topům: vítejte v čistých, moderních a lichotivých střizích. Několik nových prvků dělá velký rozdíl. Zaprvé, délka. Topy jsou nyní kratší, často zkrácené a končí těsně pod přirozeným pasem. Tento střih vytváří mnohem dynamičtější siluetu a opticky prodlužuje nohy. Zadruhé, detaily střihu: boční splývání, přední zavazování, hluboké výstřihy do V, tenká a nastavitelná ramínka a detailní záda – všechny tyto malé prvky proměňují tankiny ve skutečně stylový kousek. Výrazně se vyvinula i opora. Mnoho modelů nyní obsahuje vestavěnou podprsenku, tvarované košíčky nebo tvarující tkaniny, a to vše při zachování pružnosti a prodyšnosti. Získáte pohodlí, aniž byste obětovali styl.
Kombinace shora a zdola, která všechno změní
Další velkou inovací jsou spodní díly kalhot, které doplňují horní díl. Pryč jsou objemné plavecké šortky, které zatěžovaly siluetu. Dnes se tankiny nosí s nohavicemi s vysokým pasem, brazilskými střihy nebo drzými styly, které prodlužují nohy a dodávají jim skutečně moderní vzhled. Vítězná kombinace, která mění všechno: nahoře si zachováte krytí, ale na spodním dílu zvolíte grafickou a stylovou siluetu.
Kousek, který se promění ve skutečný outfit
Další výhoda, a to významná: některé tankiny jsou dnes tak stylové, že je lze snadno nosit i denně. Zkombinujte je s širokými lněnými kalhotami, plochými sandály nebo pantoflemi a voilà, máte připravené na oběd u moře nebo na koktejly při západu slunce. Tato všestrannost je na dovolené skutečným plusem, protože vám ušetří převlékání oblečení pětkrát denně.
Proč tento velký návrat?
Důvodů pro tento trend je mnoho. Jak shrnuje několik módních expertů, tankiny nabízejí krytí jednodílných plavek se svobodou dvoudílných. Jinými slovy, to nejlepší z obou světů. V době, kdy jsou pohodlí a styl stejně důležité, je tento kompromis dokonale načasovaný. Tankiny jsou také atraktivní pro svou všestrannost. Jsou praktické na toaletu, pohodlné pro aktivní odpočinek a umožňují kombinovat horní díl s různými spodními díly dle libosti… Přizpůsobí se všem situacím a všem typům postav. A s novými, inkluzivnějšími střihy lichotí postavě, aniž by omezovaly pohyb.
Tankini pro rok 2026, daleko od poněkud zastaralého image, kterou mohly mít před několika lety, jsou veskrze moderní, elegantní a neuvěřitelně praktický kousek. Díky přepracovaným střihům, vysoce odolným materiálům a stylovým kombinacím se etablovaly jako jeden z hlavních letních trendů. Jedna věc je jistá: ať už na dovolenou u pláže nebo k místnímu bazénu, rozhodně si znovu vydobyly své místo v našich kufrech. A to je rozhodně dobrá zpráva.