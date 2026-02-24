Tato ikonická kabelka z 90. let se s velkým úspěchem vrací na přehlídková mola.

Search here...

Móda miluje cestování časem a letos v roce 2026 opět odkládá své kufry do 90. let. Kultovní kabelka z této dekády se vrací a je připravena svést ty, které milují kousky, které jsou zároveň výrazné a nadčasové.

Fendi Baguette se velkolepě vrací

O módních kabelkách 90. let se nedá mluvit bez zmínky o Fendi Baguette. Tato kompaktní kabelka, která se nosí pod paží, ji v roce 1997 vytvořila Silvia Venturini Fendi pro módní dům Fendi a znamenala zlom v historii luxusních doplňků. Její název je inspirován jednoduchým a velmi pařížským gestem: nošením bagety pod paží.

Krátký, strukturovaný a poutavý, nikdy nebyl navržen tak, aby byl diskrétní. Naopak, dělá prohlášení. V 90. letech se rychle stal symbolem městské sofistikovanosti, který přijaly celebrity a ikony popkultury. Téměř o třicet let později se znovu objevuje na molech a v ulicích módních metropolí. A nevrací se nesměle: dělá odvážné prohlášení.

Ikona poháněná popkulturou

Bageta vděčí za svou mytickou auru televizi. V kultovním seriálu „Sex ve městě“ ji postava Carrie Bradshaw, kterou hraje Sarah Jessica Parker, nosí při mnoha příležitostech. Jedna dnes již legendární scéna ukazuje Carrie, jak opravuje zloděje: „To není taška, to je bageta!“ Tato věta proměnila tento doplněk v kultovní předmět.

Dnes je tento nostalgický rozměr v plném proudu. Minimalistické siluety, monochromatické komplety a přiléhavé střihy inspirované 90. léty vytvářejí ideální podmínky pro jeho návrat. Baguette tyto outfity sebevědomě doplňuje.

Silueta, která překračuje desetiletí

Trvalá přitažlivost této kabelky spočívá v jejím okamžitě rozpoznatelném tvaru: obdélníkový, kompaktní, s krátkým uchem a charakteristickou sponou. V průběhu let byla vyrobena v mnoha materiálech, barvách a povrchových úpravách.

V roce 2000 ztělesňovala odvážnou a dostupnou eleganci. Letos, v roce 2026, se vrací, znovuobjevená, ale věrná své DNA. Její velikost dokonale vyhovuje současným potřebám: je menší než nadměrné tašky z let 21. století a odpovídá trendu kompaktních tašek, navržených pro uložení nezbytností, aniž by byly objemné. Přirozeně doplňuje vaši siluetu. Její kouzlo nezávisí na konkrétním tvaru postavy: jednoduše podtrhuje váš styl.

Vlna nostalgie 90. let

Návrat kabelky Baguette se neobjevil z ničeho nic. Archivy 90. let a 21. století se staly hlavním zdrojem inspirace. Toto období evokuje vzestup supermodelek, vlivné televizní seriály a kulturu statusových doplňků. Kabelky už nebyly jen praktické; staly se symboly identity.

Autentické vintage kousky jsou obzvláště vyhledávané na sociálních sítích. Některé starší edice Baguette se na trhu s použitým zbožím prodávají za vysoké ceny, což dokazuje, že jejich kouzlo si zachovalo svou původní podobu. Vlastnictví vintage modelu svědčí o bezchybném vkusu a bystrém smyslu pro módu.

Fendi v konečném důsledku i nadále nabízí moderní reinterpretace: nové materiály, rafinované výšivky a modernizované povrchové úpravy. Podstata designu však zůstává stejná. Toto oživení ilustruje základní trend: módní domy místo neustálého obnovování znovuobjevují své archivy a zapojují se do své vlastní historie. A návrat kabelky Fendi Baguette dokazuje, že dobře navržený doplněk může i nadále pozvedat jakoukoli siluetu, desetiletí za desetiletím.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
