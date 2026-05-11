Plavky: Tento retro potisk by se mohl stát velkým favoritem léta 2026

Každé léto s sebou přináší své trendy v plavání, ale některé se udrží déle, než se očekávalo. Pro léto 2026 se zdá, že retro potisk již v kolekcích přebírá vedení: puntíkovaný vzor . Vzor, který se objevuje na bikinách, jednodílných plavkách a plážovém oblečení, zažívá výrazný come-have a mohl by se stát nezbytným kouskem sezóny.
Hrášek se objevuje všude na plážích
Stačí se podívat na nové letní kolekce a přesvědčte se sami: puntíky jsou naprosto všude. Malé, XXL, monochromatické nebo ultra barevné, zdobí všechno od retro trojúhelníkových bikin až po sofistikovanější jednodílné plavky.
Vzor se objevuje i na lehkých plážových šatech, sladěných sukních a outfitech k bazénu. Výsledek: tento potisk s jeho vintage šarmem, který letnímu vzhledu okamžitě dodá slunečný a elegantní nádech, si nelze nevšimnout. Puntíky, které byly dlouho považovány za retro detail vyhrazený pro pin-up stylistky, nyní dokazují svůj status nadčasového módního doplňku.
Retro účesy jsou stále populární
Popularitu puntíkovaných vzorů doprovází skutečný návrat stylů inspirovaných vintage styly. Mezi modely, u kterých se očekává, že budou populární v létě 2026, patří retro trojúhelníkové bikiny, ultra elegantní jednodílné plavky, klasický bandeau a bikiny balconette inspirované okouzlujícími siluetami minulých desetiletí.
Kalhotky s vysokým pasem a střihy inspirované 80. léty se také vracejí. Tyto styly kladou důraz na pohodlí i styl, lichotí všem typům postav, aniž by se je snažily uniformizovat. Cílem už není skrývat své tělo nebo se přizpůsobovat jedné estetice, ale spíše najít kousky, ve kterých se cítíte dobře, volně se pohybujete a jste zcela sami sebou.
Proč je tento tisk tak populární?
Puntíky mají značnou módní výhodu: snadno mění vzhled v závislosti na tom, jak je nosíte. V malých černobílých puntících okamžitě evokují elegantní retro styl. V barevném nebo nadměrném formátu se stávají zábavnějšími, uvolněnějšími a téměř grafickými.
Je to také střih, který se snadno kombinuje s letními základními kousky oblečení. Krátké puntíkované šaty dokážou během několika sekund vytvořit elegantní siluetu, zatímco potištěné bermudy v kombinaci s jednoduchým bílým tílkem nabízejí ležérnější a nenucený vzhled. Tato všestrannost nepochybně vysvětluje, proč tento střih překonává všechna roční období, aniž by kdy skutečně zmizel.
Trend určený pro všechny typy postav
Na tomto retro trendu je lákavý i jeho inkluzivní a tělo-pozitivní přístup. Kolekce se nyní zaměřují na rozmanitost tvarů, rozmanitější velikosti a designy vytvořené tak, aby lichotily všem typům postav. Jednodílné plavky, bikiny s vysokým pasem, minimalistické bandeau topy nebo trojúhelníkové bikiny: už neexistuje jen jeden způsob, jak plavky nosit.
A konečně, toto může být skutečný trend léta 2026: vybírat si kousky, které se vám opravdu líbí, ve kterých se cítíte pohodlně, stylově a na slunci dokonale jako doma.