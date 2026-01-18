Tento šperk, který byl kdysi považován za vyhrazený pro babičky, se v této sezóně vrací do módy.

Brož, dlouho odsouzená k decentním kabátům a strohému vzhledu z minulých dob, se nyní vrací a je stejně překvapivá jako okouzlující. Diskrétní, ale zároveň působivá, zanechává svou stopu na molech i v ulicích jako detail, který mění vše a vdechuje siluetám eleganci a charakter.
Od antiky po módní renesanci
Brož původně vůbec nebyla dekorativním doplňkem. Ve starověku sloužila k zapínání oděvů, jako důmyslná spona. Pak se v průběhu staletí stala symbolem postavení a noblesy. Římané ji zdobili drahými kameny, renesance ji bohatě zpracovávala, v 19. století ji zdobily květinové motivy a v éře art deco se stala grafickou, a proto se neustále mění.
Poté, co v 90. letech vypadla z módy a byla zastíněna mohutnými náhrdelníky a okázalými šperky, se brož nyní triumfálně vrací. Do roku 2025 ji módní domy jako Chanel, Miu Miu a Schiaparelli postaví do centra svého stylu a promění ji v charakteristický kousek – moderní, odvážný a nepopiratelně žádoucí.
Brož pro každou osobnost
Síla brože spočívá v její nekonečné všestrannosti. Elegantně sedí na rozepnutém límci košile, rozzáří klopu saka, podtrhne splývavé šaty nebo mrknutím oka promění šálu. Hodí se ke všem typům postav, všem stylům a všem náladám.
Některé módní domy se vrhají do surrealismu s nečekanými tvary: tvarované rty, zavřené oči, vzácný hmyz. Jiné se vracejí ke své klasice s perlami, kamejemi nebo ikonickými motivy. Mladí návrháři mezitím vnášejí dávku svěžesti brošemi z barevné pryskyřice, nedokonalými perlami nebo popovými symboly. Dokonce i trh s použitým zbožím zažívá velkolepý boom: vintage kousky se stávají skutečnými módními poklady, které jsou nyní na dosah ruky.
5 nejstylovějších způsobů, jak nosit brož v roce 2026
- Na minimalistickém saku: zlatá brož s grafickými liniemi na černém obleku okamžitě vytvoří strukturovaný a silný vzhled.
- Na romantické halence: starožitná kameje nebo barokní perla umístěná na slonovinovém mušelínovém vzoru evokuje jemnou, zděděnou eleganci.
- Na saténových šatech: brož s kamínky na saténu Duchess vytváří dokonalou rovnováhu mezi elegancí a moderností.
- Na surovém denimu: westernová brož nebo kousek XXL na džínách a bílém tričku promění jednoduchý outfit ve stylový kousek.
- Na obyčejném šátku: spojení několika vintage broží vytváří jedinečný doplněk, zářivý, výrazný a nezapomenutelný.
Proč je dnes brož tak populární?
Tento oslnivý návrat lze vysvětlit několika základními trendy. Zaprvé, únavou z příliš impozantních šperků: lidé nyní hledají preciznost, jemnost a výrazné detaily, které nepřehlušují siluetu. Zadruhé, vzestup vintage stylu povzbuzuje znovuobjevování zapomenutých pokladů se svěží, svobodnější a hravější perspektivou.
Brož také reaguje na rostoucí potřebu personalizace. Každý kus vypráví příběh, odhaluje aspekt vaší osobnosti a zanechává na vašem outfitu jedinečnou stopu. Vytváří jemné spojení mezi streetwearem a haute couture, mezi dědictvím a modernou, mezi jemností a odvážností.
Stručně řečeno, do roku 2026 už brož není jen druhořadým doplňkem. Stává se ústředním bodem vzhledu, detailem, který promění jednoduchý outfit ve stylový prvek. Otevřete zásuvky, prozkoumejte trhy, odvažte se ji znovu využít: váš další oblíbený kousek na vás již čeká, připravený vylepšit váš vzhled elegancí, sebevědomím a radostí.