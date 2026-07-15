Tyto ploché boty se stanou nezbytností podzimu 2026.

Letošního podzimu 2026 se móda ubírá novým směrem: směrem k nepopiratelnému pohodlí. Rozlučte se s podpatky, které se jen těžko nosí každý den; ploché boty se stávají skutečnými hvězdami sezóny. Stylové, všestranné a navržené tak, aby lichotily každé postavě, dokazují, že je možné cítit se dobře a zároveň vypadat módně.
Baleríny: kombinace elegance a pohody
Balerínky , které byly v posledních sezónách již velmi populární, si nadále získávají na vzestupu a etablují se jako nezbytná součást podzimního šatníku. Daleko od toho, aby byly klasické, se znovu objevují s detaily, které dělají velký rozdíl: lehce špičaté špičky, jemné pásky na kotnících a rafinované textury, jako je lakovaná kůže nebo semiš.
Jejich největší silnou stránkou je, že se hodí ke každému stylu: k džínám pro elegantní a ležérní vzhled, k sukni pro romantický nádech nebo k šatům pro sofistikovanější styl. Skutečný módní spojenec pro ty, kteří rádi kombinují eleganci a pohodlí.
Mokasíny: retro kouzlo, které stále okouzluje
Díky své preppy inspiraci a lehce vintage nádechu patří mokasíny mezi nejoblíbenější pro podzim 2026. Tento nadčasový styl okamžitě dodá outfitu elegantní nádech a zároveň zachovává ideální pohodlí pro každodenní nošení.
V kombinaci s viditelnými ponožkami vytvoříte trendy vzhled, s kalhotami na míru elegantní siluetu nebo s midi sukní pro moderní retro nádech – nabízejí nepřeberné množství možností. Jejich tajemství: nenuceně sofistikovaný vzhled, ideální pro rušné dny.
Ploché kozačky a kotníkové boty jsou nezbytné pro chladné dny.
Když teploty začnou klesat, stávají se ploché kozačky a kotníkové boty přirozeně nezbytností. V této sezóně se dodávají v různých stylech: vysoké jezdecké boty, modely s lehkým nazouváním nebo dokonce kotníkové boty inspirované motorkářským světem.
Praktické a pohodlné, díky nimž budete elegantní po celý podzim. V kombinaci se splývavými šaty vytvářejí krásný kontrast mezi jemností a charakterem. S džínami tvoří jednoduchý, ale vždy stylový outfit. Vše, co potřebujete, abyste zvládli sezónu stylově, aniž byste museli slevovat z pohodlí.
Tenisky: trend stylového pohodlí
O plochých botách se nedá mluvit bez zmínky o teniskách, které se staly skutečným základem šatníku. Nyní, daleko od svého sportovního image, se snadno hodí do široké škály outfitů.
Pro podzim 2026 jsou hvězdami přehlídky retro styly a čisté linie. Hodí se stejně dobře k běžným džínám jako k elegantnějšímu outfitu a vytvářejí rovnováhu mezi ležérním a moderním. Tenisky nám připomínají něco zásadního: cítit se v botách pohodlně může být také velmi módní.
Jak nosit stylově ploché boty?
Hlavní výhodou plochých bot je jejich neuvěřitelná všestrannost. Umožňují vytvářet elegantní siluety a zároveň nabízejí značnou volnost pohybu. Klíčem je užít si s kombinacemi zábavu, protože ploché boty se hodí jak k ležérním outfitům, tak k elegantnějším outfitům. Povzbuzují vás k vytváření outfitů, které odrážejí vaši osobnost, aniž byste museli obětovat pohodlí.
Balerínky, mokasíny, kozačky nebo tenisky: ploché boty se stávají velkými vítězi sezóny. Ztělesňují novou vizi módy, kde styl a pohodlí konečně jdou ruku v ruce. Letos na podzim už jen zbývá vybrat si pár, který vás bude s jistotou doprovázet na všech vašich dobrodružstvích.