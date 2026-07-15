Tyto ploché boty se stanou nezbytností podzimu 2026.

Módní trendy
Léa Michel
Photo d'illustration : Taryn Elliott / Pexels

Letošního podzimu 2026 se móda ubírá novým směrem: směrem k nepopiratelnému pohodlí. Rozlučte se s podpatky, které se jen těžko nosí každý den; ploché boty se stávají skutečnými hvězdami sezóny. Stylové, všestranné a navržené tak, aby lichotily každé postavě, dokazují, že je možné cítit se dobře a zároveň vypadat módně.

Baleríny: kombinace elegance a pohody

Balerínky , které byly v posledních sezónách již velmi populární, si nadále získávají na vzestupu a etablují se jako nezbytná součást podzimního šatníku. Daleko od toho, aby byly klasické, se znovu objevují s detaily, které dělají velký rozdíl: lehce špičaté špičky, jemné pásky na kotnících a rafinované textury, jako je lakovaná kůže nebo semiš.

Jejich největší silnou stránkou je, že se hodí ke každému stylu: k džínám pro elegantní a ležérní vzhled, k sukni pro romantický nádech nebo k šatům pro sofistikovanější styl. Skutečný módní spojenec pro ty, kteří rádi kombinují eleganci a pohodlí.

Mokasíny: retro kouzlo, které stále okouzluje

Díky své preppy inspiraci a lehce vintage nádechu patří mokasíny mezi nejoblíbenější pro podzim 2026. Tento nadčasový styl okamžitě dodá outfitu elegantní nádech a zároveň zachovává ideální pohodlí pro každodenní nošení.

V kombinaci s viditelnými ponožkami vytvoříte trendy vzhled, s kalhotami na míru elegantní siluetu nebo s midi sukní pro moderní retro nádech – nabízejí nepřeberné množství možností. Jejich tajemství: nenuceně sofistikovaný vzhled, ideální pro rušné dny.

Ploché kozačky a kotníkové boty jsou nezbytné pro chladné dny.

Když teploty začnou klesat, stávají se ploché kozačky a kotníkové boty přirozeně nezbytností. V této sezóně se dodávají v různých stylech: vysoké jezdecké boty, modely s lehkým nazouváním nebo dokonce kotníkové boty inspirované motorkářským světem.

Praktické a pohodlné, díky nimž budete elegantní po celý podzim. V kombinaci se splývavými šaty vytvářejí krásný kontrast mezi jemností a charakterem. S džínami tvoří jednoduchý, ale vždy stylový outfit. Vše, co potřebujete, abyste zvládli sezónu stylově, aniž byste museli slevovat z pohodlí.

Tenisky: trend stylového pohodlí

O plochých botách se nedá mluvit bez zmínky o teniskách, které se staly skutečným základem šatníku. Nyní, daleko od svého sportovního image, se snadno hodí do široké škály outfitů.

Pro podzim 2026 jsou hvězdami přehlídky retro styly a čisté linie. Hodí se stejně dobře k běžným džínám jako k elegantnějšímu outfitu a vytvářejí rovnováhu mezi ležérním a moderním. Tenisky nám připomínají něco zásadního: cítit se v botách pohodlně může být také velmi módní.

Jak nosit stylově ploché boty?

Hlavní výhodou plochých bot je jejich neuvěřitelná všestrannost. Umožňují vytvářet elegantní siluety a zároveň nabízejí značnou volnost pohybu. Klíčem je užít si s kombinacemi zábavu, protože ploché boty se hodí jak k ležérním outfitům, tak k elegantnějším outfitům. Povzbuzují vás k vytváření outfitů, které odrážejí vaši osobnost, aniž byste museli obětovat pohodlí.

Balerínky, mokasíny, kozačky nebo tenisky: ploché boty se stávají velkými vítězi sezóny. Ztělesňují novou vizi módy, kde styl a pohodlí konečně jdou ruku v ruce. Letos na podzim už jen zbývá vybrat si pár, který vás bude s jistotou doprovázet na všech vašich dobrodružstvích.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato vintage „babiččina“ sukně se vrací do šatníků.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato vintage „babiččina“ sukně se vrací do šatníků.

Dlouhodobě zastaralý kousek se dlouhá květinová sukně pozoruhodně vrací. Na vlně nostalgie ovlivňující módu se opět stala stálicí...

Fotbalové dresy proměňuje v ultrakreativní módní kousky.

Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se fotbalový dres stal každodenní součástí oblečení. Tento číslovaný oděv, který v...

Tyto styly plavek budou v létě 2026 všude na plážích

Toto léto se plavky prosadí daleko za hranicemi písku. Jsou koncipovány jako skutečné módní prohlášení a dají se...

Nesení deštníku uprostřed léta: gesto inspirované Japonci, které dobývá svět

Deštník se nejčastěji používá, když předpověď počasí předpovídá nečekané lijáky nebo když se z nebe spustí liják. Vytahuje...

Šperky s kostkami ledu? Nejosvěžující módní trend tohoto léta je fascinující.

I když současná vlna veder mnoha lidem zpomaluje mozky a ničí jakýkoli pokus o soustředění, někteří jsou stále...

Známý vzor plážového oblečení se letos s velkým comebackem vrací.

Každá letní sezóna přináší své vlastní trendy, ale některé překračují desetiletí, aniž by ztratily své kouzlo. Pro léto...